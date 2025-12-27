Piyasa Temkinli Seyrederken Bu Altcoin Dikkat Çekiyor!

Kripto para piyasasında genel görünüm temkinli seyrederken Bitcoin Cash (BCH), son 24 saatlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Piyasanın büyük bölümünden daha iyi bir tablo çizen BCH, hem teknik kırılım hem de sert likidasyonlarla kısa vadede öne çıkan varlıklardan biri oldu. Özellikle ayı yönlü pozisyon alan yatırımcıların yaşadığı kayıplar, Bitcoin Cash fiyat hareketlerini yeniden tartışma konusu haline getirdi.

Bitcoin Cash’te Teknik Kırılım ve Likidasyon Dalgası

Son veriler, Bitcoin Cash fiyatının gün içi 590 dolar seviyesinden hızla yükselerek 600 dolar direncini aştığını gösteriyor. Bu ani hareket, özellikle düşüş beklentisiyle short pozisyon açan yatırımcıları hazırlıksız yakaladı. CoinGlass verilerine göre yalnızca dört saatlik bir zaman diliminde yaklaşık 169 bin dolarlık short pozisyon tasfiye edildi. Bu durum, BCH tarafında kısa vadeli bir yükseliş ivmesini beraberinde getirdi.

Yazının hazırlandığı sırada Bitcoin Cash 610 dolar seviyelerinde işlem görürken, gün içi zirve 616 dolar olarak kaydedildi. Ancak işlem hacminin yüzde 15’in üzerinde düşmesi, yükselişin henüz güçlü bir talep tarafından desteklenmediğini gösteriyor. Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) 56 seviyesinde bulunması ise piyasanın hâlâ nötr bir bölgede olduğunu ortaya koyuyor. Buna rağmen teknik göstergeler, hacim artışıyla birlikte yeni bir yukarı yönlü hareket alanı oluşabileceğine işaret ediyor.

Piyasada bazı yatırımcılar BCH için 650–720 dolar aralığını hedef olarak konuşsa da, son 30 günlük performansta fiyatın 626 doların üzerine kalıcı şekilde çıkamadığı unutulmamalı. Bu da yükseliş beklentilerinin temkinle değerlendirilmesini gerektiriyor.

Balina Etkisi ve Cardano’ya Yönelik Baskı

Bitcoin Cash tarafındaki dikkat çekici gelişmelerden biri de ShapeShift CEO’su Erik Voorhees’e atfedilen cüzdan hareketi oldu. Dokuz yıldır pasif durumda olan bir Ethereum cüzdanının yeniden aktif hale gelmesi ve buradaki varlıkların Bitcoin Cash’e dönüştürülmesi, piyasada “balina hamlesi” olarak yorumlandı. Bu gelişme, bazı yatırımcılar tarafından Ethereum’dan Bitcoin Cash’e yönelik güven kaymasının sinyali olarak algılandı.

Öte yandan BCH’nin yükselişi, piyasa değeri sıralamasında da etkisini gösteriyor. Bitcoin Cash, şu anda Cardano’yu ilk 10 kripto para listesinden çıkarmaya yalnızca yaklaşık 510 milyon dolarlık bir fark kadar uzaklıkta. Cardano’nun son 30 günde yüzde 18’in üzerinde değer kaybetmesi, bu ihtimali daha da güçlendiriyor. Aynı dönemde Bitcoin Cash’in yüzde 12’den fazla değer kazanmış olması, iki proje arasındaki makası kapatıyor.

Benzer şekilde, son günlerde Solana ve Avalanche gibi projelerde görülen kısa vadeli toparlanmalar, piyasanın genelinde seçici alımların başladığını gösteriyor. Bu durum, Bitcoin Cash gibi nispeten geri planda kalmış projelerin yeniden radar altına girmesine zemin hazırlıyor.