ALTCOIN

Altcoin Piyasasında Alarm Zilleri: Altcoin Sezonu Bu Yılın En Zayıf Noktasında

Özet

  • Altcoin Season Index yılın en düşük seviyesine gerileyerek riskleri artırdı.
  • Gizlilik odaklı projeler sınırlı yükselişler sergilerken çoğu altcoin değer kaybetti.
  • Teknik göstergeler altcoin piyasasında düşüş riskinin sürdüğüne işaret ediyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasasında gözler yeniden altcoinlere çevrilmiş durumda. Bitcoin karşısında altcoin performansını ölçen Altcoin Season Index’in 15 seviyesine gerilemesi, 2025 yılı içinde görülen en düşük değer olarak kayda geçti. Endeksin bu kadar sert düşmesi, piyasadaki altcoinlerin büyük bölümünün uzun süredir baskı altında kaldığını net biçimde ortaya koyuyor. CoinMarketCap verilerine göre son 90 günlük dönemde yalnızca sınırlı sayıda kripto varlık yükseliş gösterebildi; geri kalanların çoğu ise yatırımcılarına kayıp yaşattı.

İçindekiler
1 Altcoinlerde Sert Ayrışma Dönemi
2 Teknik Göstergeler Düşüş Riskine İşaret Ediyor

Altcoinlerde Sert Ayrışma Dönemi

Son üç ayda altcoin piyasasında dikkat çekici bir ayrışma yaşandı. Pippin token yüzde 2.300’ü aşan yükselişiyle en iyi performans gösteren büyük ölçekli projeler arasında yer aldı. Bunun yanı sıra Zcash, Dash, Monero ve Merlin Chain gibi gizlilik odaklı projeler de sınırlı sayıda kazanan arasında bulunuyor. Bu tablo, yatırımcıların belirsizlik dönemlerinde daha niş ve belirli kullanım alanlarına sahip projelere yöneldiğini gösteriyor.

Buna karşın DoubleZero, Story, MYX Finance, Immutable ve Pudgy Penguins gibi tokenler yüzde 60’ın üzerinde değer kaybederek listenin en zayıf performans gösterenleri oldu. Altcoinlerin genel olarak piyasanın gerisinde kalmasında, Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin 25 seviyesine düşerek “korku” bölgesine girmesi etkili oldu. Ayrıca vadeli işlemlerde açık pozisyonların azalması, yatırımcıların kaldıraçlı işlemlerden uzaklaştığını ve risk iştahının ciddi şekilde zayıfladığını gösteriyor.

Bu süreç, 10 Ekim’de yaşanan ve yaklaşık 1,6 milyon yatırımcının 20 milyar dolarlık tasfiye yaşadığı büyük sarsıntıdan sonra hız kazandı. Söz konusu kayıplar, Bitcoin’e kıyasla daha riskli görülen altcoinlere olan talebi belirgin şekilde azalttı. Öte yandan, son günlerde ABD’de spot Ethereum ETF’lerine yönelik sınırlı girişlerin yeniden gündeme gelmesi, piyasanın tamamen umutsuz olmadığını gösteren farklı bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Teknik Göstergeler Düşüş Riskine İşaret Ediyor

Teknik verilere bakıldığında tablo daha da netleşiyor. Bitcoin ve Ethereum hariç tüm kripto paraların toplam piyasa değeri, Ekim ayında 1,19 trilyon dolardan 825 milyar dolar seviyelerine kadar geriledi. Grafiklerde 1,16 trilyon dolar civarında oluşan çift tepe formasyonu ve 658 milyar dolardaki boyun çizgisi, daha sert bir düşüş ihtimalini gündeme getiriyor.

Piyasa değerinin hem 50 günlük hem de 200 günlük üstel hareketli ortalamaların altına sarkması, ayıların kontrolü elinde tuttuğuna işaret ediyor. RSI ve MACD gibi momentum göstergelerinin de düşüş eğilimini sürdürmesi, satış baskısının henüz sona ermediğini gösteriyor. Bu görünüm altında, analistler altcoinlerde 739 milyar dolardaki yüzde 50 Fibonacci düzeltme seviyesinin test edilebileceğini, bu desteğin kırılması halinde ise 658 milyar dolara kadar yeni bir geri çekilme yaşanabileceğini öngörüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Altcoin Kralı İçin 2026 Bombası: TVL’si 10x Yapabilir

Yapay Zeka Modelleri XRP Coin’de Aynı Noktada Buluştu: Sırada Hangi Seviye Var?

Herkes Konuştu, Kazanan Olmadı: 2025’in En Büyük Sürprizini Yüzde 1794 Yükselişle Bu Altcoin Yaptı

Altcoin’de Şok Çöküş: Fiyat Saatler İçinde Yüzde 50 Düştü

2025 Pi Network İçin Nasıl Geçti? Hayal Kırıklığı Mı Yaşanıyor?

XRP ETF’lerinde Soluklanma: Güçlü Başlangıcın Ardından Piyasa Denge Arıyor

Piyasa Temkinli Seyrederken Bu Altcoin Dikkat Çekiyor!

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Piyasa Temkinli Seyrederken Bu Altcoin Dikkat Çekiyor!
Bir Sonraki Yazı XRP ETF’lerinde Soluklanma: Güçlü Başlangıcın Ardından Piyasa Denge Arıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

“Back to Orange” Geri Döndü: Bitcoin Yatırımcıları Aynı Soruyu Soruyor
BITCOIN (BTC)
Altcoin Kralı İçin 2026 Bombası: TVL’si 10x Yapabilir
Ethereum (ETH)

Lost your password?