Altcoin Piyasasında Alarm Zilleri: Altcoin Sezonu Bu Yılın En Zayıf Noktasında

Kripto para piyasasında gözler yeniden altcoinlere çevrilmiş durumda. Bitcoin karşısında altcoin performansını ölçen Altcoin Season Index’in 15 seviyesine gerilemesi, 2025 yılı içinde görülen en düşük değer olarak kayda geçti. Endeksin bu kadar sert düşmesi, piyasadaki altcoinlerin büyük bölümünün uzun süredir baskı altında kaldığını net biçimde ortaya koyuyor. CoinMarketCap verilerine göre son 90 günlük dönemde yalnızca sınırlı sayıda kripto varlık yükseliş gösterebildi; geri kalanların çoğu ise yatırımcılarına kayıp yaşattı.

Altcoinlerde Sert Ayrışma Dönemi

Son üç ayda altcoin piyasasında dikkat çekici bir ayrışma yaşandı. Pippin token yüzde 2.300’ü aşan yükselişiyle en iyi performans gösteren büyük ölçekli projeler arasında yer aldı. Bunun yanı sıra Zcash, Dash, Monero ve Merlin Chain gibi gizlilik odaklı projeler de sınırlı sayıda kazanan arasında bulunuyor. Bu tablo, yatırımcıların belirsizlik dönemlerinde daha niş ve belirli kullanım alanlarına sahip projelere yöneldiğini gösteriyor.

Buna karşın DoubleZero, Story, MYX Finance, Immutable ve Pudgy Penguins gibi tokenler yüzde 60’ın üzerinde değer kaybederek listenin en zayıf performans gösterenleri oldu. Altcoinlerin genel olarak piyasanın gerisinde kalmasında, Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin 25 seviyesine düşerek “korku” bölgesine girmesi etkili oldu. Ayrıca vadeli işlemlerde açık pozisyonların azalması, yatırımcıların kaldıraçlı işlemlerden uzaklaştığını ve risk iştahının ciddi şekilde zayıfladığını gösteriyor.

Bu süreç, 10 Ekim’de yaşanan ve yaklaşık 1,6 milyon yatırımcının 20 milyar dolarlık tasfiye yaşadığı büyük sarsıntıdan sonra hız kazandı. Söz konusu kayıplar, Bitcoin’e kıyasla daha riskli görülen altcoinlere olan talebi belirgin şekilde azalttı. Öte yandan, son günlerde ABD’de spot Ethereum ETF’lerine yönelik sınırlı girişlerin yeniden gündeme gelmesi, piyasanın tamamen umutsuz olmadığını gösteren farklı bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Teknik Göstergeler Düşüş Riskine İşaret Ediyor

Teknik verilere bakıldığında tablo daha da netleşiyor. Bitcoin ve Ethereum hariç tüm kripto paraların toplam piyasa değeri, Ekim ayında 1,19 trilyon dolardan 825 milyar dolar seviyelerine kadar geriledi. Grafiklerde 1,16 trilyon dolar civarında oluşan çift tepe formasyonu ve 658 milyar dolardaki boyun çizgisi, daha sert bir düşüş ihtimalini gündeme getiriyor.

Piyasa değerinin hem 50 günlük hem de 200 günlük üstel hareketli ortalamaların altına sarkması, ayıların kontrolü elinde tuttuğuna işaret ediyor. RSI ve MACD gibi momentum göstergelerinin de düşüş eğilimini sürdürmesi, satış baskısının henüz sona ermediğini gösteriyor. Bu görünüm altında, analistler altcoinlerde 739 milyar dolardaki yüzde 50 Fibonacci düzeltme seviyesinin test edilebileceğini, bu desteğin kırılması halinde ise 658 milyar dolara kadar yeni bir geri çekilme yaşanabileceğini öngörüyor.