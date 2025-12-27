RIPPLE (XRP)

XRP ETF’lerinde Soluklanma: Güçlü Başlangıcın Ardından Piyasa Denge Arıyor

Özet

  • XRP ETF’lerinde uzun süren net giriş serisi ilk kez kısa süreli durdu.
  • Toplam varlıklar ve hacim, yatırımcı güveninin korunduğunu gösteriyor.
  • Bitcoin ETF’lerindeki hareketlilik, XRP ETF’leri için umut veriyor.
Kripto para piyasalarında son haftaların en çok konuşulan başlıklarından biri olan XRP ETF’leri, güçlü bir performans serisinin ardından ilk kez kısa bir duraklama sinyali verdi. Yabancı kaynaklardan derlenen ve güncel piyasa verileriyle harmanlanan bilgilere göre, XRP spot ETF ekosistemi uzun süredir devam eden istikrarlı para girişlerine ara verdi. Bu gelişme, piyasada “momentum kaybı mı yoksa sağlıklı bir konsolidasyon mu?” sorularını beraberinde getirdi.

İçindekiler
1 XRP ETF Ekosisteminde Beklenmedik Ara
2 Canary Öne Çıkıyor, Piyasa Genelinde Güven Korunuyor

XRP ETF Ekosisteminde Beklenmedik Ara

SoSoValue verilerine göre 26 Aralık Cuma günü XRP spot ETF piyasasında net giriş sıfır olarak kaydedildi. Bu durum, ETF’lerin piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez yaşandı ve düzenli sermaye girişleriyle desteklenen yükseliş serisini sonlandırdı. Yıl sonuna kadar ivmenin korunması beklenirken, yatırımcıların o gün temkinli bir tutum sergilemesi kripto topluluğunda geniş yankı uyandırdı.

Her ne kadar günlük net girişler duraksamış olsa da, genel tablo XRP ETF’leri açısından hâlâ oldukça güçlü. Kümülatif net girişler 1,14 milyar dolar seviyesinde kalırken, toplam net varlıklar yaklaşık 1,24 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar, kısa vadeli belirsizliklere rağmen uzun vadeli yatırımcı güveninin korunduğunu gösteriyor. Ayrıca günlük işlem hacminin 16,61 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesi, piyasadaki ilginin tamamen kaybolmadığını ortaya koyuyor.

XRP fiyatı ise aynı gün yaklaşık 1,85 dolar seviyesinde işlem gördü. Fiyattaki bu yatay seyir, birçok analist tarafından konsolidasyon sürecinin doğal bir parçası olarak yorumlanıyor. Özellikle kurumsal yatırımcıların XRP’nin uzun vadeli potansiyeline olan güvenini sürdürmesi, fiyat istikrarını destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Canary Öne Çıkıyor, Piyasa Genelinde Güven Korunuyor

ETF’ler arasındaki rekabette Canary, 325,93 milyon dolarlık net varlık büyüklüğüyle liderliğini korudu ve günü yüzde 0,41 artışla tamamladı. Onu 250,68 milyon dolarlık varlıkla 21Shares izlerken, Bitwise, Grayscale ve Franklin Templeton da sırasıyla 227,15 milyon dolar, 225,11 milyon dolar ve 206,90 milyon dolarlık net varlık büyüklükleriyle dikkat çekti. Günlük yeni giriş olmamasına rağmen birçok ürünün günü artıda kapatması, yatırımcıların pozisyonlarını korumayı tercih ettiğini gösteriyor.

Bu gelişmelerle paralel olarak kripto piyasasında farklı bir ETF haberi de gündemde. Bitcoin spot ETF’lerinde son günlerde yeniden artan kurumsal ilgi, genel ETF piyasasına olan güveni destekliyor. Özellikle ABD merkezli fonlara yönelik artan hacimler, XRP gibi alternatif kripto varlık ETF’lerinin de orta vadede yeniden ivme kazanabileceğine işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

