2025 Pi Network İçin Nasıl Geçti? Hayal Kırıklığı Mı Yaşanıyor?

Kripto para dünyasının en çok beklenen projelerinden biri olan Pi Network, uzun yıllar süren geliştirme sürecinin ardından nihayet 2025 yılında ana ağını (mainnet) resmen başlattı. Ancak bu lansman, topluluğun umut ettiği kalıcı yükselişi getirmek yerine sert fiyat dalgalanmaları ve tartışmalarla gündeme geldi. Yıllarca süren KYC sorunları, ertelenen takvimler ve belirsizlikler sonrası Pi token, piyasaya güçlü bir giriş yapsa da kısa sürede ağır bir değer kaybı yaşadı.

Pi Network’te 2025: Bekleyişin Sonu ve Yeni Dönem

Pi Network topluluğu, özellikle 2024’ün sonu ve 2025’in başında ana ağın sürekli ertelenmesinden ciddi şekilde yorulmuştu. Nihayet 19 Şubat 2025’te Open Network’ün devreye girmesiyle birlikte PI token, Bitget, OKX ve MEXC gibi büyük borsalarda işlem görmeye başladı. Lansman sonrası heyecan hızla arttı; ekip KYC için tanınan süreyi uzattı, PiFest’i yeniden canlandırdı ve .pi alan adı girişimini duyurdu. Mart ayında Pi Day 2025 kutlamaları da bu olumlu havayı destekledi.

Takip eden süreçte Pi Ad Network Expansion duyurusu yapıldı ve ekosisteme kayıtlı tüm uygulamalara açıldı. Mayıs ayında cüzdan aktivasyonlarının genişletilmesi ve Binance listelemesine dair söylentiler topluluğu yeniden heyecanlandırdı. Ancak bu söylentiler gerçeğe dönüşmedi. Bunun yerine ekip, 100 milyon dolarlık Pi Network Ventures fonunu duyurarak dikkatleri girişim yatırımlarına çevirdi. Yaz aylarında ilk ana ağ hackathon’u düzenlendi, Pi2Day etkinlikleri gerçekleştirildi ve Pi App Studio ile yapay zekâ alanına adım atıldı.

PI Fiyat Performansı ve Piyasa Gerçekleri

PI token, borsalarda listelendikten kısa süre sonra Şubat sonunda 2,99 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı ve token uzun soluklu bir düşüş trendine girdi. Ekim başında fiyat 0,172 dolarla tarihi dip seviyeyi gördü ve zirveden yaklaşık yüzde 95 değer kaybetti. Güncel olarak 0,20 dolar seviyesinin biraz üzerinde tutunmaya çalışan PI, hâlâ zirvesinin yüzde 92-93 altında işlem görüyor.

Fiyat yalnızca büyük duyurular sırasında kısa süreli sıçramalar yaşadı. Mayıs ayında Binance söylentileriyle 1,70 doların üzerine çıkan PI, haberlerin asılsız çıkmasıyla daha sert bir düşüş yaşadı. Buna rağmen bazı analistler, 0,20 dolar desteğinin korunmasını olumlu bir sinyal olarak değerlendiriyor. Benzer şekilde, 2025’te ana ağını başlatan başka bir proje olan Sei Network’ün, ilk düşüş sonrası ekosistem yatırımlarıyla toparlanması Pi Network için de olası bir senaryo olarak gösteriliyor.

Sonuç olarak Pi Network, teknik ve ekosistem açısından önemli adımlar atmış olsa da fiyat performansı beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Uzun bekleyişin ardından gelen sert düşüş, yatırımcı güvenini zedeledi. Önümüzdeki dönemde gerçek kullanım alanları, girişim yatırımlarının sonuçları ve şeffaf iletişim, projenin kaderini belirleyecek en kritik unsurlar olacak.