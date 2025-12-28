ALTCOIN

Altcoin’de Şok Çöküş: Fiyat Saatler İçinde Yüzde 50 Düştü

Özet

  • Flow ağı olası güvenlik olayı nedeniyle inceleme altında ve havuzlar ve köprüler duraklatıldı.
  • Güney Kore borsaları altcoin'de transferleri askıya alırken DAXA resmi risk uyarısı yayımladı.
  • FLOW coin'in fiyatı saatler içinde yüzde 50’den fazla düştü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Flow Vakfı, Cumartesi günü Flow ağını etkileyen olası bir güvenlik olayı ihtimali üzerinde çalıştığını duyurdu. Açıklamanın ardından Güney Kore’nin büyük kripto para borsaları altcoin‘de transferleri durdururken FLOW coin’in fiyatı saatler içinde yüzde 50’nin üzerinde düştü. Altcoin yaklaşık 0,92 dolara kadar gerilerken haberin hazırlandığı sırada bir miktar toparlanmayla 0,1167 dolardan işlem görüyor.

İçindekiler
1 Olası Saldırı İzi: Proxy Üzerinden WFLOW Coin Basımı
2 Güney Kore Borsaları Frene Bastı, Risk Uyarısı Geldi

Olası Saldırı İzi: Proxy Üzerinden WFLOW Coin Basımı

Flow Vakfı’nın X üzerinden yaptığı açıklamaya göre mühendislik ekipleri ağı etkileyebilecek olası bir güvenlik vakasını araştırıyor ve ağ ortaklarıyla koordineli biçimde önlem alıyor. Blockchain içi analist Wazz, fiyat çöküşünün hemen ardından saldırı izine benzer hareketleri gündeme taşıdı ve yaklaşık 4 milyon dolarlık kayıp tahmini paylaştı.

Altcoin FLOW

Wazz’ın analizine göre saldırgan yaklaşık altı ay önce oluşturulmuş bir cüzdan üzerinden TransparentUpgradeableProxy sözleşmesini kullanarak milyonlarca wrapped FLOW (WFLOW) bastı. Bu modelin akıllı sözleşme açığından ziyade özel anahtarın ele geçirilmesiyle daha uyumlu göründüğünü aktardı.

The Block’a doğrudan mesajla konuşan güvenlik uzmanı Taylor Monahan ise saldırganın FLOW coin’in yanı sıra WBTC, WETH ve stablecoin’leri gibi köprülenmiş varlıklarda da basım yapabildiğine işaret etti. Monahan, kaybın 3.9 milyon dolar seviyesinde göründüğünü ve tüm havuzlar ile köprülerin duraklatıldığını belirtti.

Güney Kore Borsaları Frene Bastı, Risk Uyarısı Geldi

Olayın duyurulmasını takiben Upbit ve Bithumb, FLOW coin yatırma ve çekme işlemlerini askıya aldı. Güney Kore’nin en büyük beş kripto para borsasını bir araya getiren Digital Asset Exchange Alliance (DAXA) ise coin için resmi işlem riski uyarısı yayımladı. Ek koruyucu adımların işlem kısıtlarından desteğin sonlandırılmasına kadar genişleyebileceği not edildi.

Flow, Dapper Labs tarafından geliştirilen bir Layer-1 ağ olarak NBA Top Shot ve CryptoKitties gibi NFT projeleriyle öne çıkmış, tüketici uygulamaları ve dijital koleksiyonlara odaklı mimariyle konumlanmıştı. Ağ 2021’de zirve döneminde aylık bazda yüz milyonlarca dolarlık NFT işlem hacmine sahne olmuştu.

NFT piyasasındaki soğumanın ardından Flow ekosistemi baskı altında kaldı. 2021’de 7.6 milyar dolar değerlemeye ulaşan Dapper Labs’in 2022’den itibaren birden fazla işten çıkarma turu gerçekleştirdi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın.

