XRP ve RLUSD’nin İhraççısı Ripple’dan Net Mesaj: Gündemden Tamamen Çıktı

Ripple, güçlü bilançosu ve özel şirket olarak büyüme stratejisini koruma isteği nedeniyle halka arz planı bulunmadığını net biçimde teyit etti. Şirketin Başkanı Monica Long, Salı günü Bloomberg’e verdiği röportajda halka açık piyasalara açılmadan da yatırımlarını finanse edebilecek güçlü bir finansal yapıya sahip olduklarını söyledi. Long’un açıklamaları Ripple’ın Kasım 2025’te gerçekleştirdiği ve sektörde yankı uyandıran büyük yatırım turunun ardından geldi. Şirket yönetimi önceliğin hisse senedi likiditesi değil, ürün geliştirme ve stratejik satın almalarla uzun vadeli büyüme olduğu üzerinde duruyor

Halka Arz Yerine Özel Büyüme Stratejisi

Ripple yönetimi halka arzın genellikle sermayeye erişim ve piyasa likiditesi sağlamak amacıyla tercih edildiğini kabul etti. Ancak Monica Long mevcut koşullarda böyle bir gereksinim görmediklerini ifade ederek, şirketin faaliyetlerini finanse edecek kaynaklara halihazırda sahip olduğunu belirtti. Kriptofoni’nin haberine göre yönetimin yaklaşımı özel şirket statüsü karar alma süreçlerinde daha fazla esneklik ve hız kazandırdığı yönünde.

Kasım 2025’te tamamlanan 500 milyon dolarlık yatırım turu Ripple’ın değerlemesini 40 milyar dolar seviyesine taşımıştı. Söz konusu tura Fortress Investment Group ve Citadel Securities gibi büyük finansal oyuncuların yanı sıra kripto para odaklı fonlar da katılmıştı. Long, yatırım anlaşmasının yapısını “Ripple açısından son derece olumlu” şeklinde tanımlarken, yatırımcılara tanınan geri alım veya imtiyazlı hakların detaylarına girmedi.

Şirketin bakış açısına göre halka arz baskısı olmadan sürdürülen büyüme ürün portföyünün derinleştirilmesini ve yeni pazarlara daha kontrollü şekilde girilmesini mümkün kılıyor. Bu yaklaşım kısa vadeli piyasa beklentileri yerine uzun vadeli altyapı inşasına odaklanan bir yol haritasını işaret ediyor.

Satın Alımlarla Genişleyen Ürün Ekosistemi

Ripple 2025 yılı boyunca agresif bir genişleme süreci yürüttü ve toplam değeri yaklaşık 4 milyar dolara ulaşan dört büyük satın alma gerçekleştirdi. Bu kapsamda global çoklu varlık prime broker’ı Hidden Road, stablecoin ödemeleri platformu Rail, hazine yönetim sistemi sağlayıcısı GTreasury ve kripto para cüzdanı ile saklama hizmeti sunan Palisade bünyeye katıldı. Tüm bu hamleler Ripple’ı kurumsal kripto para altyapısında uçtan uca çözüm sunan bir konuma taşımayı hedefliyor.

Şirketin ödeme kolu Ripple Payments, Kasım ayı itibarıyla 95 milyar doların üzerinde toplam işlem hacmine ulaştı. Hidden Road satın alımıyla inşa edilen Ripple Prime ise teminatlı kredi ürünleri ve kurumsal XRP çözümleriyle faaliyet alanını genişletti. Tüm bu yapıların merkezinde yer alan dolara endeksli stablecoin RLUSD ise ödeme ve finansman süreçlerinde temel bağlayıcı unsur olarak konumlanıyor.

Long, şirket stratejisinin özünü “ürün üretmek” olarak tanımlarken, geleneksel finans ile Blockchain tabanlı varlıklar arasındaki bağlantıyı kurmayı amaçladıklarını dile getirdi. Ripple’ın hedefi tokenlaştırılmış varlıkların ve stablecoin’lerin gerçek dünyada kullanılabilirliğini artıracak altyapıyı kurmak olarak öne çıkıyor.