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2023’e sağlam bir başlangıç yapan en büyük akıllı sözleşme ağı Ethereum (ETH), bin 600 doların üzerinde işlem görerek yatırımcıların dikkatini çekiyor. ETH, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,70 yükselişle bin 639 dolardan el değiştiriyor. Tahminlerinde yüzde 80 başarılı olan kripto veri platformu CoinMarketCap, ETH‘nin 31 Ocak 2023 tarihinde işlem göreceği fiyatı açıkladı.

Ethereum O Seviyeye Gidiyor

Bakiyesi sıfırdan büyük olan Ethereum adreslerinin sayısı istikrarlı bir şekilde artarak 22 Ocak’ta tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olan 92.5 milyon adres ulaşırken, Ethereum’un ağ aktivitesinde ve kullanımında artışın devam etmesinin fiyata olumlu etki etmesi, ETH/USD işlem çiftinin güç kazanarak yükselişi desteklemesi öngörülüyor.

23 Ocak’ta alınan verilere göre, kripto veri platformu CoinMarketCap projesinin üyeleri tarafından verilen oylarla oluşturulan fiyat tahmini Ethereum’un 31 Ocak 2023 tarihinde bin 424 dolardan el değiştireceğini gösteriyor. 2 bin 272 üyenin kullandığı oylarla oluşturulan tahminin gerçekleşmesi ETH fiyatının mevcut fiyatlarla yüzde 12,75 düşüşle veya 200 doların üzerinde düşmesi anlamına geliyor.

Kripto para topluluğunun önceki altı aya ilişkin tahminlerinin performansı, tarihsel olarak en büyük merkeziyetsiz finans (DeFi) kripto parası Ethereum fiyatı için yüzde 77,77’lik doğruluk oranına sahip.

Algoritmanın ETH İçin Ortaya Koyduğu Tahmini

Yapay Zeka (AI) tabanlı fiyat öngörü platformu PricePredictions, Ethereum fiyatının 31 Ocak 2023 tarihinde CoinMarektCap’teki topluluğun öngörüsüne kıyasla daha düşük bir seviye olan bin 315 dolarda olacağına işaret ediyor.

Öte yandan Ethereum’un TradingView‘in bir günlük göstergeleri üzerindeki teknik analizi (TA) olumlu bir havaya işaret ediyor. Özette 15 gösterge “al” sinyali verirken, osilatörlerin 7’si “nötr”, hareketli ortalamaların 13’ü ise “güçlü şekilde satın al” sinyali veriyor.

Bilindiği gibi, kripto para piyasasının öngörülemez oluşu yapılan fiyat tahminlerinin ve yorumlarının gerçekleşmeme ihtimalinin yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu bakımdan Ethereum yatırımcılarının topluluklardan veya fiyat öngörü platformlarından gelen