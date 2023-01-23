Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Tahminlerinde Yüzde 80 Başarılı Olan Platform Açıkladı: Ethereum Buraya Gidiyor!

Tahminlerinde Yüzde 80 Başarılı Olan Platform Açıkladı: Ethereum Buraya Gidiyor!

Tahminlerinde yüzde 80 başarılı olan kripto veri platformu CoinMarketCap, ETH'nin 31 Ocak 2023 tarihinde işlem göreceği fiyatı açıkladı.
16:05
23 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2023’e sağlam bir başlangıç yapan en büyük akıllı sözleşme ağı Ethereum (ETH), bin 600 doların üzerinde işlem görerek yatırımcıların dikkatini çekiyor. ETH, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,70 yükselişle bin 639 dolardan el değiştiriyor. Tahminlerinde yüzde 80 başarılı olan kripto veri platformu CoinMarketCap, ETH‘nin 31 Ocak 2023 tarihinde işlem göreceği fiyatı açıkladı.

Ethereum O Seviyeye Gidiyor

Bakiyesi sıfırdan büyük olan Ethereum adreslerinin sayısı istikrarlı bir şekilde artarak 22 Ocak’ta tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olan 92.5 milyon adres ulaşırken, Ethereum’un ağ aktivitesinde ve kullanımında artışın devam etmesinin fiyata olumlu etki etmesi, ETH/USD işlem çiftinin güç kazanarak yükselişi desteklemesi öngörülüyor.

23 Ocak’ta alınan verilere göre, kripto veri platformu CoinMarketCap projesinin üyeleri tarafından verilen oylarla oluşturulan fiyat tahmini Ethereum’un 31 Ocak 2023 tarihinde bin 424 dolardan el değiştireceğini gösteriyor. 2 bin 272 üyenin kullandığı oylarla oluşturulan tahminin gerçekleşmesi ETH fiyatının mevcut fiyatlarla yüzde 12,75 düşüşle veya 200 doların üzerinde düşmesi anlamına geliyor.

Kripto para topluluğunun önceki altı aya ilişkin tahminlerinin performansı, tarihsel olarak en büyük merkeziyetsiz finans (DeFi) kripto parası Ethereum fiyatı için yüzde 77,77’lik doğruluk oranına sahip.

Algoritmanın ETH İçin Ortaya Koyduğu Tahmini

Yapay Zeka (AI) tabanlı fiyat öngörü platformu PricePredictions, Ethereum fiyatının 31 Ocak 2023 tarihinde CoinMarektCap’teki topluluğun öngörüsüne kıyasla daha düşük bir seviye olan bin 315 dolarda olacağına işaret ediyor.

Öte yandan Ethereum’un TradingView‘in bir günlük göstergeleri üzerindeki teknik analizi (TA) olumlu bir havaya işaret ediyor. Özette 15 gösterge “al” sinyali verirken, osilatörlerin 7’si “nötr”, hareketli ortalamaların 13’ü ise “güçlü şekilde satın al” sinyali veriyor.

Bilindiği gibi, kripto para piyasasının öngörülemez oluşu yapılan fiyat tahminlerinin ve yorumlarının gerçekleşmeme ihtimalinin yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu bakımdan Ethereum yatırımcılarının topluluklardan veya fiyat öngörü platformlarından gelen

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Milyonluk Aboneli Analistten Bitcoin ve Altcoin’ler İçin ‘Belirsiz Cehennem’ Uyarısı
Milyonluk Aboneli Analistten Bitcoin ve Altcoin’ler İçin ‘Belirsiz Cehennem’ Uyarısı
Bitcoin’de Parti Bitti mi? BTC İçin Veriler Ne Söylüyor?
Bitcoin’de Parti Bitti mi? BTC İçin Veriler Ne Söylüyor?
Ünlü Analist Bu Altcoin’de Meteorik Ralli Bekliyor: Asıl Hareketini Henüz Yapmadı
Ünlü Analist Bu Altcoin’de Meteorik Ralli Bekliyor: Asıl Hareketini Henüz Yapmadı
Chainlink’de (LINK) Zirve Metrik! Analitik Firmasından Şok Rapor!
Chainlink’de (LINK) Zirve Metrik! Analitik Firmasından Şok Rapor!
Milyarlık Fonun Baş Kripto Analisti: Bu Altcoin 50x Yapacak! Türklerin Favorisi, İlk 20’de!
Milyarlık Fonun Baş Kripto Analisti: Bu Altcoin 50x Yapacak! Türklerin Favorisi, İlk 20’de!
Shiba İçin 0,001 Dolar Beklentisi! Yatırımcılar Altcoin’de Kolları Bu Proje Sonrası İçin Sıvadı!
Shiba İçin 0,001 Dolar Beklentisi! Yatırımcılar Altcoin’de Kolları Bu Proje Sonrası İçin Sıvadı!
1 Dolar Direncini Kırarsa Önü Açık! Bu Altcoin Yatırımcısını Mutlu Etmek İçin Gün Sayıyor!
1 Dolar Direncini Kırarsa Önü Açık! Bu Altcoin Yatırımcısını Mutlu Etmek İçin Gün Sayıyor!
2021 Yılının Yıldızı Bu Altcoin’lerdi! 2023 Yılına Desteği Kırarak Başladılar! Dönüş Şansları Var Mı?
2021 Yılının Yıldızı Bu Altcoin’lerdi! 2023 Yılına Desteği Kırarak Başladılar! Dönüş Şansları Var Mı?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023