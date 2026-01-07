BITCOIN Haberleri

Kripto Para Piyasasında Şaşırtan Japonya Etkisi: Bitcoin Artık O Ne Yaparsa Aynısını Yapıyor

Özet

  • Bitcoin ile Japon yeni arasındaki 90 günlük korelasyon rekor seviyeye çıktı.
  • Yen kaynaklı makro baskılar kripto para piyasasında fiyat davranışlarını etkiliyor.
  • Yatırımcılar bu ilişkinin kalıcılığını yeni bir risk göstergesi olarak izliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Bitcoin ile Japon yeni arasındaki korelasyon son üç ayda finans piyasalarının en dikkat çekici kırılmalarından birine dönüştü. Daha önce dolar endeksiyle birlikte hareket eden Bitcoin, artık yenin hareketlerine neredeyse bire bir tepki veriyor. TradingView verileri kripto para piyasasının geleneksel döviz dinamikleriyle kurduğu bağın tarihi bir seviyeye ulaştığını gösteriyor. Ortaya çıkan bu tablo Bitcoin’in portföylerdeki rolüne dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İçindekiler
1 Bitcoin–Yen Korelasyonunda Tarihi Zirve
2 Japonya’nın Borç Açmazı

Bitcoin–Yen Korelasyonunda Tarihi Zirve

Son 90 günlük dönemde Bitcoin ile Pepperstone’un JPY Endeksi arasındaki korelasyon katsayısı 0,86 seviyesine yükseldi. Finansal piyasalarda son derece nadir görülen bu oran iki varlığın aynı yönde ve yüksek hassasiyetle hareket ettiğine işaret ediyor. Katsayının karesiyle hesaplanan ve fiyat hareketlerinin ne ölçüde örtüştüğünü gösteren belirleme katsayısı ise yüzde 73’e ulaştı. Diğer bir deyişle son üç ayda Bitcoin’deki dalgalanmaların büyük bölümü yen kaynaklı hareketlerle paralel seyretti.

Bitcoin ve Japon Yeni

JPYX olarak bilinen Pepperstone JPY Endeksi, Japon yeninin euro, ABD doları, Avustralya doları ve Yeni Zelanda doları karşısındaki gücünü ölçen bir CFD endeksi olarak kullanılıyor. Bu endeksteki yön değişimleri aynı zaman aralığında Bitcoin’in fiyatında neredeyse eş zamanlı karşılık buldu. 2025’in Ekim ayının başında zirve yapan Bitcoin’in ardından gelen sert geri çekilme süreci yen endeksindeki düşüş trendiyle örtüşürken, Aralık ortasından sonra her iki piyasada da satış baskısının zayıfladığı gözlendi.

Japonya’nın Borç Açmazı

Japon yeni üzerindeki baskının temelinde Nisan ayından bu yana derinleşen makroekonomik sorunlar bulunuyor. Yaklaşık yüzde 240 seviyesindeki borç/GSYH oranı, Japonya’yı dünyanın en yüksek borçluluk oranına sahip ülkeleri arasına yerleştirdi. Borcun önemli bölümünün yerli yatırımcıların elinde olması kısa vadede denge sağlasa da artan tahvil getirileri sürdürülebilirlik tartışmalarını güçlendiriyor.

Japonya Merkez Bankası açısından tablo son derece karmaşık. Faiz artırımı borç servis maliyetlerini hızla yükselterek kamu maliyesini zorlayabilirken, düşük faiz politikasının sürdürülmesi yen üzerinde daha sert değer kayıplarını beraberinde getirme riski taşıyor. Piyasalardaki bazı yorumcular yaşanan değer kaybının halihazırda bir mali baskı sürecinin parçası olduğunu savunuyor ve Japonya’nın yalnızca olası bir ABD resesyonu sayesinde geçici bir nefes alabileceğini dile getiriyor.

Bu denklem içinde Bitcoin kısa vadede bağımsız bir “dijital altın” anlatısından uzaklaşarak yen yönlü bir pozisyona dönüşmüş görüntüde. Yine de kripto paralar ile geleneksel varlıklar arasındaki korelasyonların tarihsel olarak geçici olduğu unutulmamalı. Piyasalar şu an için bu güçlü bağın kalıcı mı yoksa döngüsel mi olacağını dikkatle izlemeye devam ediyor.

