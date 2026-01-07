XRP’de 2018’den Beri İlk Kez Görülüyor: Bitcoin’in Tahtını Sallayabilir mi?

XRP coin‘in fiyatı kısa vadede baskı altında kalmasına rağmen uzun vadeli bir teknik sinyal nedeniyle yeniden tartışma konusu haline geldi. 7 Ocak itibarıyla son 24 saatlik süreçte yüzde 5 düşen fiyat 2,32 dolar desteğinin altına sarktıktan sonra yoğun hacimli satışlarla 2,21 dolara kadar çekildi. Satış dalgasının ardından gelen alımlar düşüş baskısını azalttı ve piyasanın odağı toparlanmanın kritik dirençleri aşıp aşamayacağına çevrildi. Aynı anda XRP/BTC paritesinde yıllardır görülmeyen bir teknik yapı XRP’nin Bitcoin karşısındaki performansına dair beklentileri artırdı.

XRP/BTC Grafiğinde Nadir Görülen Teknik Sinyal Yandı

XRP yatırımcıları yalnızca spot fiyat hareketine değil, Bitcoin karşısındaki göreli güce de yoğunlaşmış durumda. Teknik analist çevrelerinde paylaşılan değerlendirmelere göre XRP/BTC paritesi aylık grafikte Ichimoku bulutunun üzerine çıkmaya çok yaklaştı. En son 2018 yılında görülen bu yapı tarihsel olarak XRP’nin Bitcoin’den daha güçlü performans gösterebildiği dönemlerin başlangıcına işaret ediyor.

Bu teknik model yılın ilk günlerinde yeniden gündeme gelen “varlık rotasyonu” anlatılarıyla birlikte okunuyor. Bitcoin öncülüğünde yaşanan yükselişlerin ardından paranın altcoin‘lere yönelmesi geçmiş döngülerde benzer sinyallerle eş zamanlı ilerlemişti. XRP/BTC’de olası bir kırılım spot fiyat üzerinde doğrudan bir garanti sunmasa da düşüşlerin daha hızlı alımlarla karşılanma ihtimalini artıran bir çerçeve oluşturuyor.

Analistlerin özellikle vurguladığı nokta son geri çekilmenin yavaş ve kontrolsüz bir çözülmeden ziyade, zorunlu satışlara dayalı kısa süreli bir tasfiye niteliği taşıması. Bu tür hareketler teknik zeminin daha sağlıklı biçimde yeniden inşa edilmesine zemin hazırlayabiliyor.

Spotta Fiyat İçin Hangi Seviyeler Önemli?

XRP, 6 Ocak’ta 2,39 dolardan başlayan düşüşle 2,27 dolara kadar geriledi ve son toparlanma denemelerinde 2,31 dolar civarında satış baskısıyla karşılaştı. Gün içindeki en dikkat çekici gelişme 256.3 milyonluk hacimle gerçekleşen sert satış anı oldu. Ortalama hacmin yüzde 142 üzerine çıkan bu işlem yoğunluğu fiyatı 2,21 dolara taşısa da devam eden satışların derinleşmemesi alıcıların devreye girdiğini gösterdi.

Saatlik grafikler 2,258–2,260 dolar bandında birden fazla savunma denemesiyle kısa vadeli bir taban arayışına işaret ediyor. Daha yüksek diplerin oluşması ve yükseliş denemelerinde hacmin artması yapıcı bir görünüm sunsa da 2,31–2,32 dolar aralığı aşılmadıkça genel eğilim aşağı yönlü kanal içinde kalıyor.

Piyasa katılımcıları açısından denklem netleşmiş durumda. 2,21 dolar seviyesi korunabildiği sürece yaşanan geri çekilme hacimli bir silkelenme olarak yorumlanıyor ve 2,39 dolara doğru yeni bir deneme ihtimali masada kalıyor. Aşağı yönlü kırılım ise bir sonraki talep alanına doğru yeni bir satış dalgasını tetikleyebilecek bir eşik olarak izleniyor.