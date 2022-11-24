Düşüş ve yükseliş bekleyenlerin haklı gerekçeleri var. Ancak kripto paralara uzun vadeli bakmak daha mantıklı olabilir.

Okuma Süresi: 3 Dakika

2022 yılının artık son ayına birkaç gün kaldı. Geçtiğimiz yıl bugünlerde kripto para yatırımcıları çok daha umutluydu. Hatta 2022 sonunda Bitcoin’in yeni ATH seviyesine ulaşacağına dair yaygın bir kanaat vardı. Bitcoin bu yıl 100.000 dolara ulaşmadı ancak 2 yılın en düşük seviyesini gördü. Çok sayıda talihsiz olaylar yaşandı, borsa iflasları, kripto dolandırıcıları ve çok daha fazlası.

Kripto Paralar Ne Zaman Yükselir?

Bitcoin henüz 28.000 dolar seviyesinin altında kalmaya devam ediyor ve geri dönüş umutlarının gerçek anlamda büyüyebilmesi için fiyatın bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapması gerekiyor. Ancak BTC bu seviyenin yaklaşık 12.000 dolar altında. Eğer kripto paraların kesin biçimde yükselişiyle giriş yapmak istiyorsanız dibi tespit ve satın alma hedefiniz olmamalı. Kripto paralarda 69.000 zirvesinde satış yapıp sonraki ayı sezonundaki dipte alım yapmak imkansıza yakın bir şey. Eğer bu seviyeler sizin için ucuzsa, ki birçok on-chain indikatör artık dip bölgelerine giriş yaptı. O halde 13.000 dolarlı seviyelere kadar düşüş riskini göze alıp buradan alımlarınızı yapabilirsiniz.

Kripto paraların yeni ATH seviyelerine ulaşması için bazı şartların olgunlaşması gerekiyor, bunlar olgunlaştığında muhtemelen piyasa yolu yarılamış olur;

Fed sıkı para politikasını gevşetecek ve 25bp bile olsa zayıf faiz indirimlerine başlayacak. Bunun 2023 üçüncü çeyreğinden önce olmasına pek ihtimal verilmiyor.

Önümüzdeki yıl ABD %2’ye yakın bir enflasyon görecek. Bunun için de hedeflenen en erken tarih 2024 ve Fed hedefi maksimumum 2025

ABD ve AB küresel ölçekte kripto paraları regüle edecek ve bu kripto dostu bir yaklaşımla yapılacak. Çin yasağı sonrasında ABD daha kripto dostu, inovasyon ve özgürlükler çerçevesinden baktıkları için kripto paraları yasaklamak gibi bir planları yok.

ABD borsalarında işlem gören Spot Bitcoin ETF gelecek. Bunun için regülasyonların tamamen olgunlaşması gerekiyor. Tahminler 2023 sonuna kadar küresel regülasyonların büyük ölçüde tamamlanması yönünde.

Analist 2023 Tahminleri!

Kripto para analistleri ikiye ayrılırlar. Yükseliş bekleyenler ve düşüş bekleyenler, zaman sırayla iki grubu da haklı çıkarır. Haklı çıkan grup sonsuza kadar haklı çıkacağını düşünür ancak yanılır ve derken diğer grubun beklediği olur. Yani çoğu analist yorumu aslında pek rasyonel temellere dayanmıyor. Eğer yükseliş sizin işinize yarayacaksa PlanB’nin S2F grafiğinin tarihi dip yapışını izleyip yükselişi beklerken keyiflenebilirsiniz. Veya düşüş sizi mutlu edecekse Capo’nun 12.000 dolara giden Bitcoin grafiğine göz atmalısınız.

Ancak temel tarafta yukarıda bahsettiğimiz gelişmeler olmadan piyasa hissiyatının iyileşmesi ve yeni ATH yolculuğunun başlaması pek mantıklı görünmüyor. Yukarıdaki 4 madde son derece önemli ve 2023 yılında kripto paraların performansını bunlar etkileyecek. Peki 2022 sonu ve 2023 yılı için düşüş bekleyen yatırımcılar neleri izlemeli?

Bitcoin’in 15.800 dolar altında haftalık kapanış yapması.

Madencilerin satışlara devam etmesi.

MtGox alacaklılarına BTC’lerinin dağıtılması.

Genesis ve DCG’nin birkaç şirketinin FTX bağlantılı iflası

Birkaç birinci seviye borsanın FTX sonrası yaşadığı bankrun ile iflasa gitmesi

sonrası yaşadığı bankrun ile iflasa gitmesi Gemini borsasının iflası ve kurumsalların kripto paralara dair hevesinin iyice kaçması

Bunlar bugünlerin konuları ve yükseliş/düşüş için beklenen gelişmeler imkansız gibi görünmüyor. Karar sizin.