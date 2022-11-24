2022 yılının artık son ayına birkaç gün kaldı. Geçtiğimiz yıl bugünlerde kripto para yatırımcıları çok daha umutluydu. Hatta 2022 sonunda Bitcoin’in yeni ATH seviyesine ulaşacağına dair yaygın bir kanaat vardı. Bitcoin bu yıl 100.000 dolara ulaşmadı ancak 2 yılın en düşük seviyesini gördü. Çok sayıda talihsiz olaylar yaşandı, borsa iflasları, kripto dolandırıcıları ve çok daha fazlası.
Bitcoin henüz 28.000 dolar seviyesinin altında kalmaya devam ediyor ve geri dönüş umutlarının gerçek anlamda büyüyebilmesi için fiyatın bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapması gerekiyor. Ancak BTC bu seviyenin yaklaşık 12.000 dolar altında. Eğer kripto paraların kesin biçimde yükselişiyle giriş yapmak istiyorsanız dibi tespit ve satın alma hedefiniz olmamalı. Kripto paralarda 69.000 zirvesinde satış yapıp sonraki ayı sezonundaki dipte alım yapmak imkansıza yakın bir şey. Eğer bu seviyeler sizin için ucuzsa, ki birçok on-chain indikatör artık dip bölgelerine giriş yaptı. O halde 13.000 dolarlı seviyelere kadar düşüş riskini göze alıp buradan alımlarınızı yapabilirsiniz.
Kripto paraların yeni ATH seviyelerine ulaşması için bazı şartların olgunlaşması gerekiyor, bunlar olgunlaştığında muhtemelen piyasa yolu yarılamış olur;
Kripto para analistleri ikiye ayrılırlar. Yükseliş bekleyenler ve düşüş bekleyenler, zaman sırayla iki grubu da haklı çıkarır. Haklı çıkan grup sonsuza kadar haklı çıkacağını düşünür ancak yanılır ve derken diğer grubun beklediği olur. Yani çoğu analist yorumu aslında pek rasyonel temellere dayanmıyor. Eğer yükseliş sizin işinize yarayacaksa PlanB’nin S2F grafiğinin tarihi dip yapışını izleyip yükselişi beklerken keyiflenebilirsiniz. Veya düşüş sizi mutlu edecekse Capo’nun 12.000 dolara giden Bitcoin grafiğine göz atmalısınız.
Ancak temel tarafta yukarıda bahsettiğimiz gelişmeler olmadan piyasa hissiyatının iyileşmesi ve yeni ATH yolculuğunun başlaması pek mantıklı görünmüyor. Yukarıdaki 4 madde son derece önemli ve 2023 yılında kripto paraların performansını bunlar etkileyecek. Peki 2022 sonu ve 2023 yılı için düşüş bekleyen yatırımcılar neleri izlemeli?
Bunlar bugünlerin konuları ve yükseliş/düşüş için beklenen gelişmeler imkansız gibi görünmüyor. Karar sizin.