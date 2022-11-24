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ABD Şükran Günü’nü Kutluyor! Ünlü Platformdan ve Analistten Kritik Bitcoin Yorumu Geldi!

Kripto para piyasası FTX krizinin etkisini atlatmaya çalışırken, Bitcoin (BTC) şu anda yüksek volatilite sürecinden geçiyor.
12:30
24 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası FTX krizinin etkisini atlatmaya çalışırken, Bitcoin (BTC) şu anda yüksek volatilite sürecinden geçiyor.

Uzmanlar, Düşüş Bekliyor!

Bilindiği üzere, ABD’deki tatil günleri ve önemli kutlamalar BTC fiyatı üzerinde etkili. Bugün, ABD’de Şükran Günü kutlanıyor. Noel, Paskalya ve Yeni Yıl gibi kutlamalarda hem yatırımcı psikolojisi hem de piyasaların durumu nedeniyle Bitcoin fiyatı etkilenebiliyor. 2021’deki Şükran Günü’nde Bitcoin 58.927 dolardan işlem görüyordu.  2019’daki Şükran Günü’nde BTC, 7.150 dolar iken, 2020’de 18.764 dolardan işlem görüyordu. Bu, %162’nin üzerinde bir artış. CoinCodex.com‘un tahminine göre, çeşitli teknik analiz ve sosyal metrik göstergelerine dayalı olarak, Bitcoin Şükran Günü’nde  16.353 dolara düşebilir. BTC, an itibariyle 16.593 dolardan işlem görüyor.

2022 Bitcoin için zor bir dönem oldu. BTC, sene başından beri  %77 oranında değer kaybetti.  Bununla birlikte, CoinMarketCap’teki Bitcoin topluluğu, BTC’nin Kasım sonunda 20.623 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Ankette şimdiye kadar 24.402 topluluk üyesi oy kullandı. Bitcoin, yükselen enflasyonu kontrol etmeyi çalışan Fed’in faiz politikası gibi nedenlerden ötürü büyük oranda ivme kaybetti. Aynı zamanda BTC, FTX kripto para borsasının çöküşünün etkisi nedeniyle de kan kaybetti. Önde gelen analistlerden  Mark Moss, 2022 Şükran Günü’nde  Bitcoin‘in değer kaydedeceğini iddia etti. Bitcoin ivme kaybederken analistler varlığın ayı piyasasından çıkmadan önce tutması gereken kritik seviyeleri belirlediler. Tteknik analist Matthew Hyland, 20.200 doların Bitcoin’in yeni bir ralli başlatmasına olanak sağlayacak çok önemli bir seviye olduğuna dikkat çekti.

Ölü Kedi Sıçraması!

Eight Global’in CEO’su ve önde gelen analist Michaël van de Poppe, bu süreçte hangi seviyelerin izlenmesi gerektiğine dair bir grafik paylaştı. Uzmana göre, bu süreçte 16.600 doların geçilmesi önemli. Diğer bir analist Rekt Capital ise FTX krizini Bitmex ve Mt Gox gibi vakalarlar karşılaştırarak, BTC’de dip seviyesinin yakın olabileceğini ima etti.

Ayrıca  Twitter’da uzman trader’lar arasında yapılan bir anket, BTC’deki düşüşün derinleşeceğine işaret ediyor. Bazıları bunu ölü kedi sıçraması olarak nitelendirirken, bazıları ise boğa tuzağı olarak değerlendirdi. Uzmanlara göre, BTC’nin yeniden ivme kazanabilmesi için Fed’in faiz politikasından geri adım atması gerekiyor.

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