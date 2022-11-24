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Blockchain teknolojisini sadece kripto para alım satımı yaptığımız ya da NFT takibi gerçekleştirdiğimiz şey midir? Geçtiğimiz zaman diliminde bir yazım da Blockchain teknolojisinin dünyayı daha güzelleştirecek insani yardım işleri için nasıl kullanıldığına dair bir örnek vermiştim. Bunun üzerine bir örnek daha vermek istiyorum. Dilerseniz başlayalım.

Yapılan araştırmalara göre dünyada gelişmekte olan ülkelere yapılan yardımların %30’u heba olup, ihtiyaç sahiplerine ulaşamıyor. Neden? Aracılara ödenen paralar ve yolsuzluk yüzünden. Bu nedenle İrlanda Kızılhaç’ı, Lübnan’da bulunan mültecilere gönderdiği kuponları Blockchain teknolojisi ile takip ederek, kuponların hangi ürünlerde kullanıldığını anlık olarak görme imkanına sahip oluyor. Bu, onlar için de bir farkındalık yaratıyor aslında. Zira normalde nakdi olmayan yardımlar genelde gıda maddeleri ile sınırlı olurken, burada ailelerin genelde temizlik malzemesi satın aldığını fark ediyorlar. Ayrıca kurum, bu sistem sayesinde bağışçılarına yaptıkları bağışların hangi alanlarda kullanıldığını da takip etme imkanını sunuyor.

Bunun sonucunda Blockchain teknolojisinin sağlamış olduğu bu fayda ile, yapmış olduğunuz yardımların bir sonra ki yapacağınız yardımlar da daha planlı ve ihtiyaca yönelik bir yol çizilmesine fırsat tanıdığını ortaya çıkarıyor.

Bir diğer örnekle, 2013 yılında ABD’de kurulan BitGive, kar amacı gütmeyen ilk Bitcoin bazlı yardım kuruluşu. Bağış kampanyaları düzenleyen bu kuruluş, aynı zamanda ihtiyacı olanlara ulaşması için toplanan paraların izlediği tüm yolu Blockchain üzerinden takip ediyor. Böylece bu bilgiler kesinlikle değiştirilemiyor ve anlık olarak gözlemlenebiliyor. Kurum, bağışçılardan Bitcoin toplayarak, Nepal’deki depremde kırsal bölgeler ile merkezler arasında irtibatın kurulumuna yardımcı olacak mobil telefon alınmasından, Kenya’daki bir kız okuluna kuyu açılmasına; Philipinler‘den, Brezilya ve Meksika’ya, küçük ama insanların hayatlarına dokunan projeler için kampanyalar düzenliyor.

Bütün bu örnek aslında Blockchain teknolojisinin normal hayatımızda var olan düzenin daha işlevsel ve hızlı olarak ilerlemesine fırsatlar doğuracağını gösteriyor.

Turan Sert hocama makalesini hem yazı hem de video içerik olarak kullanmama izin verdiği için teşekkür ediyorum.