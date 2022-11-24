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DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!

Düşüş eğilim çizgisini kıran ADA fiyatı, sahipleri için kısa vadeli bir soluklanma sağladı.
15:00
24 Kasım 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

Cardano (ADA) fiyat hareketi, fiyat düşüş eğilimi çizgisinin üzerine çıktığı için sahiplerine biraz soluklanma imkanı sundu.

Cardano fiyat hareketi son zamanlarda oldukça sıkıcıydı ve ADA 0,3186 $’dan işlem gördü ve gün içinde sadece % 0,74 arttı. Ancak fiyat, Eylül 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden %89,81 gibi muazzam bir oranda düştü.

Teknik açıdan bakıldığında, Cardano fiyatı iki haftayı aşkın bir süredir düşüş eğilimi çizgisinde hareket ediyordu. Ancak basın saatine göre, fiyat hareketi serbest kalmaya başlamıştı. Düşüş eğilimi çizgisini kıran ADA fiyatı, sahiplerine kısa vadeli bir soluklanma sunarken, fiyatın 0,330 $ direnç seviyesinin üzerine çıkması ve ardından bunu desteğe çevirmesi çok önemlidir.

Eski ADA’nın Hareketleri

Cardano fiyatındaki son kısa vadeli dalgalanma, bazı eski coinleri tekrar dolaşıma sokmuş gibi görünüyor. ADA için Tüketilen Yaş metriği, fiyat hareketinin düşüşe geçmesinin ardından kayda değer miktarda eski ADA’nın hareket ettiğini vurguladı.

24 Kasım’da zincir üzerinde 38,58 milyardan fazla ADA taşındı. Tüketilen Yaş grafiğindeki ani yükselişler, uzun bir süre boşta kaldıktan sonra hareket eden çok sayıda token’a işaret eder. Bu durum ya yeniden dağıtıma ya da bir tür satışa işaret ediyor olabilir.

Bununla birlikte, ADA için Net Gerçekleşen Kâr/Zarar (NRPL), son altı ayın büyük bir kısmında sahipler için büyük ölçüde zarar öngörüyordu. Bu metrik, ele alınan zaman dilimi boyunca harcanan tüm coin’ler için net kar ya da zararı hesaplar.

Düşük NRPL değerleri sermaye çıkışlarına işaret ediyordu. Bununla birlikte, NRPL’deki önemli bir düşüş, boğaların fiyatları 0,330 $ seviyesinin üzerine çıkarabilmesi halinde yukarı yönlü bir dönüşe yol açabilir. Bununla birlikte, hızın tutarlı bir artış göstermesi, madeni paranın belirlenen zaman diliminde işlemlerde daha sık kullanıldığı anlamına gelir.

Cardano NFT ve DeFi Alanı Hala Donuk

NFT alanındaki faaliyetler genellikle blok zincirinin yerel token’ı için pozitif fiyat ivmesine yardımcı olur. Ekim ayı sonunda yayınlanan bir rapora göre, Cardano’nun işlem hacmine göre üçüncü en büyük değiştirilemez token (NFT) protokolü olduğunu öne sürdü. Bu süre zarfında ADA fiyatı değer kazanıyordu.

Toplam NFT işlem hacimleri (USD) Haziran ve Temmuz 2022’ye kıyasla şu anda çok daha az. NFT işlem hacimleri ortalamanın üzerinde seyretmeye devam ederken, 100.000 USD’nin üzerinde NFT satın alan tekil adreslerin sayısı düşmektedir.

Cardano’nun Ocak 2023’te algoritmik stabilcoin Djed’i piyasaya sürmesi gibi ekosistemdeki son güncellemeler yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bununla birlikte, coin’in TVL’si düşmeye devam etti.

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