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Sürpriz mi Geliyor? 3 Analistten Aykırı Bitcoin Yorumu Geldi! İşte Kritik Veriler!

Kripto para piyasası yeniden toparlanmaya çalışırken, raporlar ve analist yorumları da farklılık gösterebiliyor.
15:00
24 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası yeniden toparlanmaya çalışırken, raporlar ve analist yorumları da farklılık gösterebiliyor.

2015 ve 2022 Ayı Piyasası: Benzerlik!

Birçok analist Bitcoin’in (BTC) daha fazla değer kaybedeceğini iddia ederken, bazı analistler ise ilginç verilerle daha iyimser bir tablo çiziyor. Önde gelen analistlerden Trader Tardigrade’ye göre, Bitcoin şu anda 2015 ayı piyasasında gözlemlenen bir modeli izliyor. Aynı dönemde BTC, dip seviyeyi gördükten sonra büyük oranda artış kaydetmişti. Uzmanın belirttiği gibi, birbirine çok benzeyen iki gösterge öne çıkıyor. İlkinde, Logaritmik MACD sıfır çizgisinin üzerine çıkıyor.  İkincisinde ise BTC, önceki döngü zirvesinde aylık mumun üst fitilinin oluşturduğu destek bölgesine düşüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Uzmana göre, aynı tablonun ortaya çıktığı 2015’te BTC önemli bir boğa koşusuna başlamıştı.

Başka bir kıdemli analist Moustache, RHODL metriğine işaret ederek, BTC’nin yakın gelecekte boğa koşusuna başlayabileceğini dile getirdi. Bu gösterge MVRV-R ve HODL Dalgaları göstergelerinin birleşimi niteliğindedir. Ayrıca kripto analitik platformu CryptoQuant analistlerinden  CoinLupin, birçok insanın zararına satış yaptığını ve bunun dip seviyenin yakın olduğu anlamına gelebileceğini iddia etti. Analist, ”bu da dahil olmak üzere tüm döngüdeki yatırımcıların yarısından fazlası para kaybettiğinde gerçek dip gelir” diye ekledi. Uzmana göre,  kısa vadeli panik, kısa vadeli bir toparlanmaya neden olabilir.

2 Analist, Kritik Seviyeleri Açıkladı!

Popüler analist Michaël van de Poppe, Bitcoin için kritik seviyeleri paylaştı. Analist, BTC‘nin 17.500  ila  18.000 dolara yükselmesi için 16.600 dolardaki direnç seviyesinin aşılması gerektiğine inanıyor. BTC, %01 düşüşle an itibariyle 16.558 dolardan işlem görüyor.  Daha önce, Ocak 2022’den beri Bitcoin’in 3 günlük  trend göstergesini takip eden teknik analist Matthew Hyland, ayı piyasasından çıkmak için BTC’nin yaklaşık 20.200 dolara ulaşması gerektiğini iddia etmişti.

ABD merkezli araştırma şirketi Baro Virtual, bugün çarpıcı bir rapor yayımladı. Şirketteki analistlerin bulgularına göre, geçmişteki ayı piyasası ve zincir üstü veriler ile karşılaştırıldığında mevcut ayı piyasasında Bitcoin henüz dip seviyeye ulaşmadı. Uzmanlar bu nedenle BTC’nin 14.000 dolara veya daha düşük seviyelere doğru ivme kaybetmesini öngörüyor. Uzmanlara göre, BTC’nin ivme kazanması için Fed’in para politikasını değiştirmesi gerekiyor.

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