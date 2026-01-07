Kurumsallar Bitcoin’de Frene Altcoin’lerde Gaza Bastı: 243 Milyon Dolar Çekildi

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinde yılın ilk günlerindeki güçlü girişlerin ardından yön tersine döndü ve ETF’ler bir günlüğüne de olsa negatif akış kaydetti. 2026’nın ilk iki işlem gününde 1.16 milyar doları aşan net girişlerin ardından Salı günü toplam 243 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Fiyat tarafında ise Bitcoin’in 92.000 dolar bandında tutunması piyasanın sert bir satıştan ziyade denge arayışında olduğuna işaret etti. Kurumsal yatırımcıların hamleleri riskten kaçıştan çok portföy ayarlaması olarak yorumlandı.

Spot Bitcoin ETF’lerinde Yön Değişimi

ABD borsalarında işlem gören spot Bitcoin ETF’leri 2026’nın üçüncü işlem gününde yeniden negatif akışa geçti. SoSoValue verilerine göre toplam 243 milyon dolarlık net çıkış yılın ilk negatif günü olarak kayda geçti. Çıkışların merkezinde Fidelity’nin FBTC fonu yer aldı ve tek başına 312 milyon doların üzerinde para çıkışı yaşandı. Grayscale cephesinde de hem GBTC hem de Bitcoin Mini Trust fonlarında önemli tutarlarda çözülme görüldü. Ark & 21Shares ile VanEck ürünleri de günü eksi kapattı.

Buna karşın BlackRock tarafından yönetilen IBIT ETF’i tabloyu kısmen dengeledi. IBIT’e aynı gün yaklaşık 229 milyon dolarlık net giriş oldu ve ETF’in 2026’nın ilk üç işlem günündeki toplam girişi 888 milyon dolara ulaştı. Piyasa uzmanları tek günlük çıkışların yılın başındaki güçlü talebi gölgelemediği görüşünde birleşiyor.

Kronos Research CIO’su Vincent Liu, ETF çıkışlarının riskten kaçış değil, giriş sonrası normalleşme olduğunu vurguladı. Liu’ya göre kurumlar pozisyonlarını tamamen terk etmiyor, maruziyeti yeniden ayarlıyor. Bitcoin fiyatının çıkışlara rağmen istikrarını koruması da, sürecin sert bir çözülme yerine yatay bir konsolidasyon evresine işaret ettiğini gösteriyor.

Altcoin ETF’lerine Yönelim Var

Benzer bir değerlendirme LVRG Research tarafından da paylaşıldı. Araştırma direktörü Nick Ruck, yaşanan hareketi sınırlı bir geri çekilme ve kar alımı olarak tanımladı. Ruck’a göre portföy dengelemesi, yılın başında hızlanan alımların doğal bir uzantısı olarak görülmeli.

Dikkat çeken bir diğer başlık ise altcoin ETF’lerindeki tablo oldu. Aynı gün spot Ethereum ETF’leri 114,7 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Grayscale ve Fidelity ürünlerinde çıkış olmasına rağmen toplam rakam artıda kaldı. XRP ve Solana ETF’leri de sırasıyla 19 milyon ve 9 milyon dolarlık girişlerle pozitif ayrıştı.

BTSE COO’su Jeff Mei, yatırımcıların Solana ve XRP tarafında daha yüksek getiri potansiyeli arayışında olduğunu belirtti. Ona göre önceki zirvelerle karşılaştırıldığında bu varlıkların hareket alanı daha geniş görünüyor. Liu ise Solana ve XRP ETF’lerine gelen sınırlı tutarların, büyük çaplı bir sermaye kaymasından ziyade erken dönem pozisyon ayarlamalarını yansıttığını ifade etti.