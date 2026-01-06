Kripto Para

Son Dakika: MSCI Kararı Açıklandı Kripto Paralar Yükseliyor (Bu Ayın En Büyük Müjdesi)

Özet

  • MSCI kripto para rezerv şirketlerinin fon olarak sınıflandırılması kararını erteledi.
  • Değerlendirme sürecinde kripto rezerv şirketlerinin MSCI Endekslerine dahil edilmeye uygun olmayan yatırım fonlarına benzer özellikler içerdiği tespit edildi.
  • Şimdilik aykırılıklar tespit edilse de alan DATCO'ların mevcut endeks muamelesi değişmeyecek. MSTR hisseleri yükselişe geçti MNAV toparlanacaktır, bu da milyar dolarlık BTC alımları dönüyor demek.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Herkes 15 Ocak tarihine kadar kripto para rezerv şirketlerinin MSCI tarafından delist edilmesini bekliyordu. Ancak korkulan olmadı, en azından şimdilik olmadı çünkü karar ilerleyen süreçte aleyhte çıkabilir. Peki MSCI cephesinde son dakika gelişmesi ne yönde?

Kripto Paralar Son Dakika

Dünya çapındaki fonların (ETF’lerin) takip ettiği en önemli borsa endekslerini hazırlayan kurumun ismi MSCI. Bu şirket DATSS (Digital Asset Treasury Securities) yani kripto para rezervi tutup hisselerine yatırımcı çekmeye çalışan şirketlerin “fon olduğunu” fon gibi hareket ettiğini düşünüyordu. Geçtiğimiz ay bu konuda 15 Ocak tarihine kadar bir karar alabileceklerini açıklamışlardı. Ancak gelen son dakika duyurusu “bu kararın” 2026 incelemesine ertelendiğini söylüyor.

Yani kripto para rezerv şirketleri ana endekslerde kalmaya devam edecek, milyarlarca dolarlık pasif yatırımın kaçışıyla çöküş görülmeyecek. Strategy (MSTR) için harika olan bu gelişme hisse fiyatının piyasa sonrası işlemlerde 157 dolardan 170 dolara sıçramasına neden oldu.

Bu harika bir gelişme çünkü MSTR MNAV 1 sınırına dayanmıştı ve bundan sonraki süreçte BTC satmak zorunda kalabileceği kabus gibi günlere ilerliyorduk. Şimdi fiyatlanan delist iptal olduğundan muhtemelen 189 doların üzerine çıkacak olan MSTR fiyatı MNAV’da toparlanmaya da neden olacak. Bu sayede şirket yeniden milyar dolarlık BTC alımları için daha fazla hisse satabilecek.

Duyurunun detayları bazı can sıkıcı bölümler içerse de genel hatlarıyla direkt delistten iyidir.

“Ancak MSCI, genel olarak faaliyet göstermeyen şirketlerin muamelesi konusunda daha geniş kapsamlı bir danışma süreci başlatmayı planlamaktadır.

Danışma sürecinden elde edilen geri bildirimler, bazı DATCO’ların MSCI Endekslerine dahil edilmeye uygun olmayan yatırım fonlarına benzer özellikler sergilediğine dair kurumsal yatırımcıların endişelerini doğruladı. Geri bildirimler ayrıca, DATCO’ların iş faaliyetleri ağırlıklı olarak operasyonel değil yatırım odaklı olan daha geniş bir grup şirketin alt kümesini temsil edebileceğini vurguladı.

Yatırım şirketleri ile dijital varlıklar gibi işletme dışı varlıkları yatırım amaçlı değil, temel faaliyetlerinin bir parçası olarak elinde bulunduran diğer şirketleri birbirinden ayırmak için daha fazla araştırma ve piyasa katılımcılarıyla istişare yapılması gerekmektedir.

Şu an için, MSCI tarafından yayınlanan ve kripto varlıklarının toplam varlıklarının %50’sini veya daha fazlasını oluşturan şirketlerin ön listesinde yer alan DATCO’ların mevcut endeks muamelesi değişmeyecektir.”

