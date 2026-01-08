CNBC Övdü, Piyasa Dur Dedi: XRP’de Neler Oluyor?

XRP, 2026’nın ilk haftasında sergilediği güçlü performansın ardından sert bir düzeltmeyle karşılaştı. Token fiyatı, 7 Ocak’ta 2,28 dolar seviyesinde tutunamayarak 2,18 dolara kadar geriledi. Geri çekilme, CNBC’nin XRP’yi 2026’nın “en gözde işlemi” olarak tanımladığı bir dönemde yaşandı. Hareket, güçlü anlatılara rağmen piyasanın kritik arz bölgelerinde hâlâ temkinli davrandığını ortaya koydu.

XRP’de Geri Çekilme: Anlatı Güçlü Ama Fiyat Dirençte Zorlanıyor

XRP, Ocak ayının ilk günlerinde bitcoin ve ether karşısında gösterdiği görece üstün performansla yeniden odağa yerleşti. CNBC’de yayımlanan değerlendirmede token, büyük ölçekli varlıklar arasında öne çıkan ve yatırımcı ilgisini hızla üzerine çeken bir alternatif olarak sunuldu. Aynı dönemde ABD’de işlem gören spot XRP ETF’lerine yönelik net girişlerin sürmesi, kurumsal talebin canlı kaldığı algısını pekiştirdi.

Piyasa verileri, sosyal medyada iyimserliğin arttığını ve ağ aktivitesinde toparlanma işaretleri görüldüğünü gösterdi. Borsalardaki XRP rezervlerinin kademeli biçimde azalması da dolaşımdaki anlık arzın daraldığına işaret etti. Bu tablo, yılın başında yükseliş beklentilerinin güçlenmesine katkı sağladı.

Buna karşın fiyat davranışı, anlatıyla tam uyum göstermedi. 2,28 dolar bölgesinde yoğunlaşan satışlar, momentum işlemlerinin kırılganlığını açığa çıkardı. Kalabalıklaşan pozisyonlar, direnç seviyesinde kar alımını beraberinde getirdi ve yukarı yönlü denemeler kısa sürede geri çevrildi.

Teknik Görünüm: 2,28 Dolar Çizgisi Belirleyici Olacak

XRP, 8 Ocak’ta sona eren 24 saatlik süreçte yaklaşık yüzde 4,4 değer kaybetti. 7 Ocak’ta TSİ 18.00 civarında işlem hacmi 24 saatlik ortalamanın yüzde 121 üzerine çıkarak 133,8 milyon seviyesine ulaştı. Hacimdeki artış eşliğinde gelen düşüş, piyasada zayıf likidite kaynaklı bir sarkmadan ziyade yükselişlerin satışla karşılandığı bir yapıya işaret etti.

Fiyat, ardışık desteklerin kırılmasıyla 2,15 dolar çevresine kadar geriledi ve alıcı ilgisi bu bölgede belirginleşti. Saatlik grafikte 2,173–2,174 dolar bandında oluşan taban, kısa vadeli bir tepki alımına zemin hazırladı. Toparlanma hamlesiyle fiyat yeniden 2,18–2,19 dolar aralığına taşındı ancak işlem yapısı, üst bölgelerde hâlâ güçlü bir arz bulunduğunu gösteriyor.

Teknik çerçevede tablo net. 2,28 dolar seviyesi aşılmadıkça yukarı yönlü hareketlerin satış baskısıyla karşılaşma olasılığı yüksek. Buna karşılık 2,15 doların korunması, geri çekilmeyi yılın başındaki yükseliş trendi içinde bir soluklanma olarak okumayı mümkün kılıyor. Aşağı yönde ise 2,10 dolar ilk durak, 2,00 dolar ise risk iştahının zayıflaması hâlinde psikolojik çekim alanı olarak öne çıkıyor.