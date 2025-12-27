ALTCOINBITCOIN (BTC)

Bitcoin’in Zorlandığı Seviyeler, ZEC, XMR ve HYPE’ı Nasıl Etkiliyor?

Özet

  • Bitcoin 90 bin dolara yaklaşsa da güçlü satışlarla yeniden geri çekildi.
  • Altcoin piyasasında Ethereum ve XRP baskı görürken bazı projeler yükseldi.
  • Toplam kripto piyasa değeri üç trilyon doların üzerinde kaldı bugün.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasası yılın son günlerine yaklaşırken yeniden dalgalı bir görünüme büründü. Bitcoin’in kademeli toparlanma süreci 90 bin dolar sınırına yaklaşsa da, gelen sert satışlarla bir kez daha kesintiye uğradı. Dakikalar içinde yaklaşık 3 bin dolarlık geri çekilme yaşayan lider kripto para, yatırımcıların temkinli duruşunu pekiştirdi. Bu hareket, yalnızca Bitcoin’i değil, yüksek piyasa değerine sahip altcoinleri de aşağı yönlü baskı altına aldı.

İçindekiler
1 Bitcoin 89.500 Dolarda Neden Zorlandı?
2 Altcoinlerde Ayrışma: Sert Düşüşler ve Sürpriz Yükselişler

Bitcoin 89.500 Dolarda Neden Zorlandı?

Bitcoin için Noel öncesi hafta oldukça hareketli geçti. Fiyat, birkaç gün içinde 85 bin dolar ile 90 bin dolar arasında sert dalgalanmalar yaşadı. ABD’de açıklanan kasım ayı enflasyon (CPI) verilerinin ardından 84.400 dolara kadar gerileyen BTC, hafta sonu gelen alımlarla yeniden toparlanma sinyali verdi. Geçtiğimiz pazartesi günü 90.400 doların üzerine çıkan fiyat, ilk etapta kalıcı bir yükseliş izlenimi yarattı.

Ancak önceki denemelerde olduğu gibi bu çıkış da uzun soluklu olmadı. Satış baskısının hızla artmasıyla Bitcoin 87 bin doların altına kadar geriledi. Noel arifesi ve Noel günü piyasalar sakin seyrederken, cuma günü bir kez daha yükseliş denemesi geldi. Bu kez 90 bin dolar bile görülemeden fiyat, bir saatten kısa sürede 86.500 dolara düştü. Kısmi bir toparlanma yaşansa da Bitcoin günlük bazda yaklaşık %1,5 kayıpla işlem görüyor. Piyasa değeri yeniden 1,75 trilyon doların altına inerken, Bitcoin’in altcoinler üzerindeki hakimiyeti %57,5 seviyesinde dengelendi.

Altcoinlerde Ayrışma: Sert Düşüşler ve Sürpriz Yükselişler

Bitcoin’deki zayıf görünüm, büyük hacimli altcoinlere de yansıdı. Ethereum 3.000 dolar seviyesini aşmakta başarısız olurken, fiyat yeniden 2.900 dolar desteğine doğru çekildi. XRP ise 1,90 dolar desteğinin altına sarkarak 1,85 dolar civarında işlem görüyor. Günün en sert kaybını yaşayan büyük altcoin DOGE olurken, LINK de düşüş yaşayan projeler arasında yer aldı.

Buna karşın piyasanın geneline yayılan satış havasına rağmen bazı projelerde dikkat çekici yükselişler görüldü. ZEC yüzde 13’ün üzerinde değer kazanarak 500 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, RAIN de günlük bazda yaklaşık %10 artışla öne çıktı. Monero (XMR) ve HYPE gibi projelerde ise sınırlı da olsa pozitif fiyat hareketleri izlendi. Toplam kripto piyasa değeri son 24 saatte yaklaşık 40 milyar dolar gerilese de 3 trilyon dolar eşiğinin üzerinde kalmayı başardı.

Öte yandan piyasada konuşulan bir diğer önemli gelişme, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik haftalık fon girişlerinin yeniden artış göstermesi oldu. Bazı büyük fonların yıl sonu öncesi portföy dengelemesi kapsamında kripto varlıklara sınırlı da olsa alım yaptığına dair haberler, orta vadede piyasa için destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Mevcut tablo, kripto piyasasında yön arayışının sürdüğünü net biçimde ortaya koyuyor. Bitcoin’in 90 bin dolar seviyesini aşmakta zorlanması, kısa vadede satış baskısının devam edebileceğine işaret ediyor. Ancak toplam piyasa değerinin güçlü kalması ve seçili altcoinlerde görülen sert yükselişler, yatırımcı ilgisinin tamamen kaybolmadığını gösteriyor. Yılın son günlerinde hacmin düşük kalması olası olsa da, yeni yıl öncesi gelecek makroekonomik veriler ve ETF kaynaklı gelişmeler piyasanın seyrinde belirleyici olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

“Back to Orange” Geri Döndü: Bitcoin Yatırımcıları Aynı Soruyu Soruyor

Altcoin Kralı İçin 2026 Bombası: TVL’si 10x Yapabilir

Galaxy Digital’den Bitcoin İçin 2026 Tahmini: “Kaotik”

Yapay Zeka Modelleri XRP Coin’de Aynı Noktada Buluştu: Sırada Hangi Seviye Var?

Bitcoin Artık Makroya mı Mahkum? En Büyük Kripto Parada Korelasyon Neden Bu Kadar Arttı?

Herkes Konuştu, Kazanan Olmadı: 2025’in En Büyük Sürprizini Yüzde 1794 Yükselişle Bu Altcoin Yaptı

Altcoin’de Şok Çöküş: Fiyat Saatler İçinde Yüzde 50 Düştü

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Satış Baskısı Henüz Sona Ermedi: Meme Token’da Belirsizlik Sürüyor!
Bir Sonraki Yazı Piyasa Temkinli Seyrederken Bu Altcoin Dikkat Çekiyor!
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

“Back to Orange” Geri Döndü: Bitcoin Yatırımcıları Aynı Soruyu Soruyor
BITCOIN (BTC)
Altcoin Kralı İçin 2026 Bombası: TVL’si 10x Yapabilir
Ethereum (ETH)

Lost your password?