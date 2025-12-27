Bitcoin’in Zorlandığı Seviyeler, ZEC, XMR ve HYPE’ı Nasıl Etkiliyor?

Kripto para piyasası yılın son günlerine yaklaşırken yeniden dalgalı bir görünüme büründü. Bitcoin’in kademeli toparlanma süreci 90 bin dolar sınırına yaklaşsa da, gelen sert satışlarla bir kez daha kesintiye uğradı. Dakikalar içinde yaklaşık 3 bin dolarlık geri çekilme yaşayan lider kripto para, yatırımcıların temkinli duruşunu pekiştirdi. Bu hareket, yalnızca Bitcoin’i değil, yüksek piyasa değerine sahip altcoinleri de aşağı yönlü baskı altına aldı.

Bitcoin 89.500 Dolarda Neden Zorlandı?

Bitcoin için Noel öncesi hafta oldukça hareketli geçti. Fiyat, birkaç gün içinde 85 bin dolar ile 90 bin dolar arasında sert dalgalanmalar yaşadı. ABD’de açıklanan kasım ayı enflasyon (CPI) verilerinin ardından 84.400 dolara kadar gerileyen BTC, hafta sonu gelen alımlarla yeniden toparlanma sinyali verdi. Geçtiğimiz pazartesi günü 90.400 doların üzerine çıkan fiyat, ilk etapta kalıcı bir yükseliş izlenimi yarattı.

Ancak önceki denemelerde olduğu gibi bu çıkış da uzun soluklu olmadı. Satış baskısının hızla artmasıyla Bitcoin 87 bin doların altına kadar geriledi. Noel arifesi ve Noel günü piyasalar sakin seyrederken, cuma günü bir kez daha yükseliş denemesi geldi. Bu kez 90 bin dolar bile görülemeden fiyat, bir saatten kısa sürede 86.500 dolara düştü. Kısmi bir toparlanma yaşansa da Bitcoin günlük bazda yaklaşık %1,5 kayıpla işlem görüyor. Piyasa değeri yeniden 1,75 trilyon doların altına inerken, Bitcoin’in altcoinler üzerindeki hakimiyeti %57,5 seviyesinde dengelendi.

Altcoinlerde Ayrışma: Sert Düşüşler ve Sürpriz Yükselişler

Bitcoin’deki zayıf görünüm, büyük hacimli altcoinlere de yansıdı. Ethereum 3.000 dolar seviyesini aşmakta başarısız olurken, fiyat yeniden 2.900 dolar desteğine doğru çekildi. XRP ise 1,90 dolar desteğinin altına sarkarak 1,85 dolar civarında işlem görüyor. Günün en sert kaybını yaşayan büyük altcoin DOGE olurken, LINK de düşüş yaşayan projeler arasında yer aldı.

Buna karşın piyasanın geneline yayılan satış havasına rağmen bazı projelerde dikkat çekici yükselişler görüldü. ZEC yüzde 13’ün üzerinde değer kazanarak 500 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, RAIN de günlük bazda yaklaşık %10 artışla öne çıktı. Monero (XMR) ve HYPE gibi projelerde ise sınırlı da olsa pozitif fiyat hareketleri izlendi. Toplam kripto piyasa değeri son 24 saatte yaklaşık 40 milyar dolar gerilese de 3 trilyon dolar eşiğinin üzerinde kalmayı başardı.

Öte yandan piyasada konuşulan bir diğer önemli gelişme, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik haftalık fon girişlerinin yeniden artış göstermesi oldu. Bazı büyük fonların yıl sonu öncesi portföy dengelemesi kapsamında kripto varlıklara sınırlı da olsa alım yaptığına dair haberler, orta vadede piyasa için destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Mevcut tablo, kripto piyasasında yön arayışının sürdüğünü net biçimde ortaya koyuyor. Bitcoin’in 90 bin dolar seviyesini aşmakta zorlanması, kısa vadede satış baskısının devam edebileceğine işaret ediyor. Ancak toplam piyasa değerinin güçlü kalması ve seçili altcoinlerde görülen sert yükselişler, yatırımcı ilgisinin tamamen kaybolmadığını gösteriyor. Yılın son günlerinde hacmin düşük kalması olası olsa da, yeni yıl öncesi gelecek makroekonomik veriler ve ETF kaynaklı gelişmeler piyasanın seyrinde belirleyici olabilir.