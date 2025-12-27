DOGECOIN (DOGE)

Satış Baskısı Henüz Sona Ermedi: Meme Token’da Belirsizlik Sürüyor!

Özet

  • Dogecoin fiyatı yıl içi zirvesine göre yüzde 75 değer kaybetti.
  • ETF’lere yeni para girişi olmaması kurumsal ilgiyi zayıflatıyor.
  • Teknik göstergeler kısa vadede düşüş riskinin sürdüğüne işaret ediyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasalarının en popüler meme coin’lerinden biri olan Dogecoin (DOGE), 2026 yılına girerken yatırımcılarını zorlayan bir performans sergiliyor. Yıl içindeki en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 75 değer kaybeden DOGE, 0,1227 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu sert düşüş, milyarlarca dolarlık piyasa değerinin silinmesine neden olurken, zayıflayan talep ve teknik göstergeler satış baskısının henüz sona ermediğini gösteriyor. Özellikle kurumsal ilginin sınırlı kalması, Dogecoin cephesindeki belirsizliği artırıyor.

İçindekiler
1 Zayıflayan Talep ve Kurumsal İlginin Azalması
2 Teknik Göstergeler ve Piyasadaki Genel Görünüm

Zayıflayan Talep ve Kurumsal İlginin Azalması

Dogecoin fiyatındaki düşüşün arkasındaki temel nedenlerden biri, yatırımcı ilgisinin belirgin şekilde azalması. SoSoValue verilerine göre, Grayscale ve Bitwise tarafından sunulan DOGE ETF’lerine 11 Aralık’tan bu yana yeni bir giriş gerçekleşmedi. Bu fonlar toplamda yalnızca 2 milyon dolarlık giriş alırken, net varlık büyüklükleri 5 milyon dolar seviyesinde kaldı. Bu tablo, kurumsal yatırımcıların Dogecoin’e yönelik iştahının oldukça sınırlı olduğunu ortaya koyuyor.

Vadeli işlemler cephesinde de benzer bir tablo dikkat çekiyor. Dogecoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon (open interest) miktarı 1,4 milyar dolar seviyelerine gerileyerek yıl içindeki 6 milyar doları aşan zirvesinden sert bir düşüş yaşadı. Açık pozisyondaki bu azalma, yatırımcıların yeni pozisyon açmakta isteksiz olduğunu ve piyasaya taze para girişinin zayıfladığını gösteriyor. Bu durum, fiyat üzerindeki satış baskısını daha da artırıyor.

Teknik Göstergeler ve Piyasadaki Genel Görünüm

Teknik analiz tarafında Dogecoin için risk sinyalleri güçlenmiş durumda. Üç günlük grafikler, fiyatın son aylarda net bir düşüş trendi içinde olduğunu ve birden fazla düşüş formasyonu oluşturduğunu gösteriyor. Özellikle 50 günlük ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların kesişmesiyle oluşan “death cross” formasyonu, 9 Aralık’ta teyit edildi. Bu formasyon, genellikle fiyatın daha da aşağı yönlü hareket edebileceğine işaret ediyor.

Buna ek olarak, Dogecoin grafiğinde klasik bir “omuz-baş-omuz” formasyonu da tamamlanmış durumda. Baş seviyesi 0,4855 dolar civarında oluşurken, sol omuz 0,2285 dolar, sağ omuz ise yaklaşık 0,30 dolar seviyesinde belirlendi. Fiyatın boyun çizgisinin altına sarkması, düşüşün teknik olarak teyit edildiğini gösteriyor. RSI ve MACD gibi momentum göstergelerinin de aşağı yönlü seyretmesi, satıcıların piyasada kontrolü elinde tuttuğunu ortaya koyuyor. Analistlere göre bir sonraki önemli destek seviyesi 0,080 dolar ve bu seviye mevcut fiyata göre yaklaşık yüzde 35 daha aşağıda bulunuyor.

Dogecoin’deki bu olumsuz tablo, genel meme coin piyasasıyla da paralellik gösteriyor. Son günlerde Shiba Inu (SHIB) ve Pepe (PEPE) gibi diğer popüler meme coin’lerde de benzer düşüşler yaşanıyor. Öte yandan, Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto paralarda zaman zaman toparlanma sinyalleri görülse de, bu durum alt segmentteki riskli varlıklara henüz güçlü bir şekilde yansımış değil.

Özetle Dogecoin için kısa vadede görünüm zayıf kalmaya devam ediyor. Teknik göstergeler ve kurumsal ilgi eksikliği, satış baskısının sürebileceğini düşündürüyor. Ancak fiyatın 0,15 dolar seviyesinin üzerine çıkması, mevcut düşüş senaryosunu geçersiz kılabilir ve yatırımcı algısında bir toparlanma yaratabilir. Bu nedenle DOGE yatırımcılarının hem teknik seviyeleri hem de piyasa genelindeki risk iştahını yakından takip etmesi kritik önem taşıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Dogecoin Kritik Bölgede: Bu Seviye Kısa Vadeli Yönü Belirleyebilir

Dogecoin’de Yüzde 53000’lük Büyük Patlama: Fiyat Grafiğindeki Tüm Dengeler Değişti

Dogecoin Yatırımcıları Şokta: 0,1407 Dolar Desteği Tarihe Karıştı

XRP’de Konsolide Oluyor, DOGE Sessiz İlerliyor: Piyasa Ne Anlatıyor?

12 Yıl Önce Şaka, Bugün 22 Milyar Dolar: Popüler Altcoin’in Akıl Almaz Hikayesi

Uzman İsimler Uyarıyor: O Meme Token’da Düşüş Riski ve Yükseliş Fırsatı Aynı Anda Görülüyor!

Kulislerde Hareketlilik Var: Bu Altcoin ETF Onayı Eşiğinde Olabilir

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı SHIB’de Satış Baskısı Bitiyor Mu? 50 Milyar SHIB’lik Hamle!
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’in Zorlandığı Seviyeler, ZEC, XMR ve HYPE’ı Nasıl Etkiliyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

“Back to Orange” Geri Döndü: Bitcoin Yatırımcıları Aynı Soruyu Soruyor
BITCOIN (BTC)
Altcoin Kralı İçin 2026 Bombası: TVL’si 10x Yapabilir
Ethereum (ETH)

Lost your password?