SHIB’de Satış Baskısı Bitiyor Mu? 50 Milyar SHIB’lik Hamle!

Shiba Inu (SHIB) ekosisteminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kısa bir zaman diliminde 50 milyardan fazla SHIB token’ın merkezi kripto para borsalarından çekildiği bildirildi. Bu tür büyük ölçekli borsa çıkışları, doğrudan fiyat artışı garantisi vermese de, özellikle kısa vadeli arz-talep dengesi açısından önemli sinyaller üretir. Likit arzın önemli bir kısmının satış amaçlı kullanılan platformlardan uzaklaşması, piyasadaki satış baskısını azaltabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

Borsa Çıkışları Ne Anlama Geliyor?

Kripto para piyasalarında büyük borsa çıkışları genellikle üç farklı davranıştan birine işaret eder: Uzun vadeli birikim, varlıkların soğuk cüzdanlara taşınması ya da büyük yatırımcıların kendi iç yapısal düzenlemeleri. Bu son SHIB verisinde dikkat çeken nokta, negatif net akışın yalnızca tek seferlik değil, görece kalıcı bir eğilim göstermesi. Bu da basit bir cüzdan hareketinden ziyade, birikim ihtimalini güçlendiriyor.

Normal şartlarda yatırımcılar satışa hazırlanırken token’lar borsalara taşınır. Ancak mevcut veriler, tam tersine bir tablo çiziyor. Bu durum, SHIB sahiplerinin mevcut fiyat seviyelerinde satış konusunda isteksiz davrandığını ya da agresif satıcıların piyasadan çekilmeye başladığını düşündürüyor. Likiditenin borsalardan çıkması, kısa vadede satış baskısını zayıflatırken, fiyatın daha kolay yukarı yönlü tepki verebilmesine de zemin hazırlayabilir.

Fiyat Grafiği ve Aşırı Satım Sinyalleri

Teknik görünüm henüz güçlü bir boğa piyasasına işaret etmese de, önemli ipuçları barındırıyor. SHIB fiyatı hâlâ ana hareketli ortalamalarının altında ve genel trend aşağı yönlü. Ancak bu düşüş trendinin eğimi belirgin şekilde yavaşlamış durumda. Son fiyat hareketleri hızlanmadan ziyade sıkışmaya işaret ediyor.

Momentum göstergeleri aşırı satım bölgesinde seyretmesine rağmen panik satışlarını çağrıştıran sert kırılımlar görülmüyor. Daha düşük diplerin sınırlı kalması ve volatilitenin azalması, genellikle düşüş trendinin son evrelerine özgü bir yapı olarak kabul edilir. Orta vadede bu görünüm olumlu ama kırılgan. Arzın borsalardan çekilmesi, fiyatı yukarı itmek için daha az ek talep gerektirse de, bu talebin mutlaka ortaya çıkması gerekiyor.

Bu noktada, SHIB ile ilgili başka bir güncel gelişme de tabloyu tamamlıyor. Son haftalarda Shibarium ağında işlem hacimlerinin artmaya başlaması ve bazı yakım (burn) mekanizmalarının yeniden gündeme gelmesi, uzun vadeli arzın daha da azalabileceğine dair beklentileri güçlendirdi. Bu tür ağ içi gelişmeler, borsa çıkışlarıyla birleştiğinde piyasa algısını daha da hassas hale getirebilir