SHIBA INU (SHIB)

SHIB’de Satış Baskısı Bitiyor Mu? 50 Milyar SHIB’lik Hamle!

Özet

  • 50 milyar SHIB’in borsalardan çekilmesi satış baskısını belirgin şekilde azalttı.
  • Teknik göstergeler aşırı satımı işaret ediyor, ancak panik satış sinyali yok.
  • Shibarium ve yakım haberleri, orta vadede arz tarafını daha da sıkılaştırabilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Shiba Inu (SHIB) ekosisteminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kısa bir zaman diliminde 50 milyardan fazla SHIB token’ın merkezi kripto para borsalarından çekildiği bildirildi. Bu tür büyük ölçekli borsa çıkışları, doğrudan fiyat artışı garantisi vermese de, özellikle kısa vadeli arz-talep dengesi açısından önemli sinyaller üretir. Likit arzın önemli bir kısmının satış amaçlı kullanılan platformlardan uzaklaşması, piyasadaki satış baskısını azaltabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Borsa Çıkışları Ne Anlama Geliyor?
2 Fiyat Grafiği ve Aşırı Satım Sinyalleri

Borsa Çıkışları Ne Anlama Geliyor?

Kripto para piyasalarında büyük borsa çıkışları genellikle üç farklı davranıştan birine işaret eder: Uzun vadeli birikim, varlıkların soğuk cüzdanlara taşınması ya da büyük yatırımcıların kendi iç yapısal düzenlemeleri. Bu son SHIB verisinde dikkat çeken nokta, negatif net akışın yalnızca tek seferlik değil, görece kalıcı bir eğilim göstermesi. Bu da basit bir cüzdan hareketinden ziyade, birikim ihtimalini güçlendiriyor.

Normal şartlarda yatırımcılar satışa hazırlanırken token’lar borsalara taşınır. Ancak mevcut veriler, tam tersine bir tablo çiziyor. Bu durum, SHIB sahiplerinin mevcut fiyat seviyelerinde satış konusunda isteksiz davrandığını ya da agresif satıcıların piyasadan çekilmeye başladığını düşündürüyor. Likiditenin borsalardan çıkması, kısa vadede satış baskısını zayıflatırken, fiyatın daha kolay yukarı yönlü tepki verebilmesine de zemin hazırlayabilir.

Fiyat Grafiği ve Aşırı Satım Sinyalleri

Teknik görünüm henüz güçlü bir boğa piyasasına işaret etmese de, önemli ipuçları barındırıyor. SHIB fiyatı hâlâ ana hareketli ortalamalarının altında ve genel trend aşağı yönlü. Ancak bu düşüş trendinin eğimi belirgin şekilde yavaşlamış durumda. Son fiyat hareketleri hızlanmadan ziyade sıkışmaya işaret ediyor.

Momentum göstergeleri aşırı satım bölgesinde seyretmesine rağmen panik satışlarını çağrıştıran sert kırılımlar görülmüyor. Daha düşük diplerin sınırlı kalması ve volatilitenin azalması, genellikle düşüş trendinin son evrelerine özgü bir yapı olarak kabul edilir. Orta vadede bu görünüm olumlu ama kırılgan. Arzın borsalardan çekilmesi, fiyatı yukarı itmek için daha az ek talep gerektirse de, bu talebin mutlaka ortaya çıkması gerekiyor.

Bu noktada, SHIB ile ilgili başka bir güncel gelişme de tabloyu tamamlıyor. Son haftalarda Shibarium ağında işlem hacimlerinin artmaya başlaması ve bazı yakım (burn) mekanizmalarının yeniden gündeme gelmesi, uzun vadeli arzın daha da azalabileceğine dair beklentileri güçlendirdi. Bu tür ağ içi gelişmeler, borsa çıkışlarıyla birleştiğinde piyasa algısını daha da hassas hale getirebilir

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Tarih Tekerrür Ediyor: O Meme Token Her Aralık Ayında Aynı Tabloyu Çiziyor!

O Meme Token Cephesinde Temkinli Bekleyiş: Rakamlar Çok Sert!

Herkesin Takip Ettiği Meme Token’da Sıkışma! Veriler Ne Söylüyor?

Shytoshi Kusama Aralık Ayında Sessizliğini Bozacak mı? SHIB Topluluğunda Merak Artıyor

Milyonlarca Meme Token Yakıldı, Fiyat Kırmızıda: Aralık Ayı İçin Kritik Senaryolar Masada

Popüler Meme Token Fiyatı Yükseliyor Ancak Zincir Üzeri Veriler Endişe Yaratıyor

SHIB Yeniden Yükselişe Mi Geçiyor: Boğalar Piyasayı Kontrol Altına Aldı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Piyasaya Farklı Bir Bakış: 2035’e Kadar Sürecek Boğa Koşusu İddiası!
Bir Sonraki Yazı Satış Baskısı Henüz Sona Ermedi: Meme Token’da Belirsizlik Sürüyor!
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

“Back to Orange” Geri Döndü: Bitcoin Yatırımcıları Aynı Soruyu Soruyor
BITCOIN (BTC)
Altcoin Kralı İçin 2026 Bombası: TVL’si 10x Yapabilir
Ethereum (ETH)

Lost your password?