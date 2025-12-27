Piyasaya Farklı Bir Bakış: 2035’e Kadar Sürecek Boğa Koşusu İddiası!

Kripto para piyasalarında 2025 yılı yatırımcılar için oldukça zorlu geçerken, Bitcoin’in geleceğine dair tahminler yeniden gündemin merkezine yerleşti. Jan3’ün kurucusu Samson Mow’a göre son 12 ay aslında bir ayı piyasasıydı ve Bitcoin şimdi 2035’e kadar uzanabilecek uzun soluklu bir boğa döneminin eşiğinde olabilir. Ancak tüm sektör bu görüşte birleşmiş değil; bazı analistler 2026’nın yeni bir düşüş döngüsünün başlangıcı olabileceğini savunuyor.

2025 Ayı Piyasası mıydı, Uzun Boğa Başlangıcı mı?

Samson Mow, X platformunda yaptığı paylaşımda “2025 ayı piyasasıydı” diyerek dikkat çekici bir çıkış yaptı ve Bitcoin’in “on yıl sürebilecek bir boğa koşusuna” hazırlandığını ifade etti. Mow’un bu görüşü, tanınmış analistlerden PlanC tarafından da desteklendi. PlanC, “2025’i atlatan ayı piyasasını da atlatmıştır” sözleriyle mevcut düşüşlerin döngüsel olduğuna işaret etti.

Bununla birlikte Bitcoin, yılı kırmızı kapatmaya oldukça yakın görünüyor. CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin, yıl başından bu yana yüzde 8,98 değer kaybederek 87.210 dolar seviyelerinde işlem görüyor. PlanC’nin de belirttiği gibi Bitcoin tarihinde arka arkaya iki kırmızı yıllık mum henüz görülmedi. Bu durum, bazı yatırımcılar için mevcut düşüşü uzun vadeli alım fırsatı olarak yorumlama eğilimini güçlendiriyor.

Öte yandan piyasadaki genel ruh hali son derece temkinli. Crypto Fear & Greed Index, 26 Aralık itibarıyla 20 puana gerileyerek “aşırı korku” bölgesinde iki haftayı aşkın süredir kalmaya devam ediyor. Bu tablo, yatırımcıların kısa vadede risk almaktan kaçındığını net şekilde ortaya koyuyor.

2026 İçin Karanlık Senaryolar ve Karşıt Görüşler

Sektörde 2026 yılına dair beklentiler oldukça farklı. Tecrübeli trader Peter Brandt, Bitcoin’in 2026 üçüncü çeyreğinde 60.000 dolara kadar düşebileceğini öngörürken, Fidelity’nin küresel makro araştırma direktörü Jurrien Timmer da 2026’yı Bitcoin için “mola yılı” olarak tanımlıyor ve 65.000 dolar seviyelerini olası görüyor.

Buna karşın iyimser cephe de güçlü. Strategy CEO’su Phong Le, 2025’te fiyat ve duyarlılık gerilese bile Bitcoin’in temel dinamiklerinin sağlam kaldığını savunuyor. Bitwise CIO’su Matt Hougan ise 2026’nın Bitcoin için yeniden yükseliş yılı olacağını belirtiyor.

Bu tartışmalara ek olarak, son dönemde ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik kurumsal girişlerin yeniden artış göstermesi de önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Özellikle Aralık ayında bazı büyük fonların portföylerini genişletmesi, uzun vadeli beklentilerin hâlâ canlı olduğuna işaret eden farklı bir haber başlığı olarak dikkat çekiyor.

Sonuç olarak Bitcoin cephesinde tablo net değil; kısa vadede korku ve belirsizlik hakimken, uzun vadede ise güçlü bir hikâye anlatılmaya devam ediyor. 2025’in gerçekten bir ayı piyasası mı yoksa büyük bir boğa koşusunun sessiz başlangıcı mı olduğu sorusu, muhtemelen birkaç yıl sonra daha net yanıt bulacak. Ancak hem iyimser hem de kötümser senaryoların güçlü argümanlara dayanması, yatırımcıların risk yönetimini her zamankinden daha ciddiye almasını zorunlu kılıyor.