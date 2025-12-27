Yapay Zekâ Altcoinlerinde Sert Düşüş: Likidite Krizi ve “Balon” Tartışmaları Gündemde

Kripto para piyasasında son haftalarda yaşanan likidite daralması, altcoinlerde belirgin bir aşağı yönlü trendi beraberinde getirdi. Bu süreçten en sert etkilenen alanlardan biri ise yapay zekâ (AI) temalı tokenler oldu. Yılın sonuna yaklaşılırken yatırımcıların risk iştahını yeniden gözden geçirmesi, AI odaklı projelerde hem fiyat hem de işlem hacmi açısından ciddi kayıplara yol açtı. Piyasa oyuncuları şimdi, bu düşüşün geçici mi yoksa daha geniş çaplı bir ayı piyasasının ilk sinyali mi olduğunu tartışıyor.

Yapay Zekâ Balonu mu Oluşuyor?

Piyasada giderek daha yüksek sesle dile getirilen görüşlerden biri, yapay zekâ temalı varlıkların bir “balon” oluşturabileceği yönünde. Bu endişelerin temelinde ise küresel istihdam verilerindeki zayıflama yer alıyor. Tarihsel olarak bakıldığında, ABD istihdam verileri ile hisse senedi piyasaları arasında güçlü bir korelasyon bulunuyor. İstihdam artışlarının S&P 500 gibi makro endeksleri desteklediği, istihdamdaki gerilemelerin ise piyasa zayıflığıyla örtüştüğü biliniyor.

Ancak Alphractal tarafından paylaşılan son analizler, bu ilişkinin son yıllarda bozulduğunu ortaya koyuyor. İş gücüne katılım oranı %59,4 seviyesine kadar gerilemişken, S&P 500 endeksi yıl başından bu yana %17,81 yükseldi. Uzmanlara göre bu ayrışmanın arkasında, yapay zekâ odaklı şirketlerin borsalarda yarattığı yapay ivme bulunuyor. Üstelik bu sektör, sınırlı sayıda resmi istihdam yaratmasına rağmen piyasaları yukarı taşıyor. Alphractal, mevcut koşulların geçmişte görülen piyasa balonlarına benzediğini, asıl kırılma sinyalinin ise 2026’ya doğru ortaya çıkabileceğini savunuyor.

AI Tokenleri ve Altcoin Piyasasındaki Baskı

Yapay zekâ tokenlerindeki sert düşüş, kripto piyasası ile geleneksel finans piyasaları arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi. Curvo verilerine göre, Bitcoin ile S&P 500 arasındaki korelasyon 2011’den bu yana devam ediyor. Hisse senetlerinde yaşanan yükselişler kriptoyu desteklerken, düşüşler de benzer şekilde kripto piyasasına yansıyor. Bugün aynı tablo, AI hisseleri ile AI tokenleri arasında görülüyor.

Artemis’in paylaştığı verilere göre, AI tokenleri son bir ayda %24,9 değer kaybetti. Yıl genelindeki kayıp ise %74,6 gibi çarpıcı bir seviyeye ulaştı. İşlem hacminin %20 azalarak 3,48 milyar dolara düşmesi, yatırımcı güveninin zayıfladığını açıkça gösteriyor. Fiyat ve hacmin birlikte düşmesi, genellikle piyasa momentumunun kaybolduğuna işaret ediyor.

Bu tablo yalnızca yapay zekâ tokenleriyle sınırlı değil. Altcoin piyasasının geneli de baskı altında. ABD ekonomisinde olası bir yavaşlama ve riskli varlıklara giren sermayenin azalması, altcoinlerden çıkışları hızlandırıyor. Güncel verilere göre altcoin piyasası toplamda %34 geriledi ve piyasa değeri 1,77 trilyon dolardan 1,16 trilyon dolara düştü. Olumsuz havanın sürmesi halinde, toplam piyasa değerinin 1 trilyon dolar seviyesine kadar çekilmesi ihtimal dahilinde.

Bu noktada hatırlatmakta fayda var: Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin, riskli dijital varlıklar konusunda daha sıkı regülasyon sinyali vermesi de piyasa üzerindeki baskıyı artıran ayrı bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak mevcut veriler, yapay zekâ temalı kripto projelerinin yalnızca teknoloji anlatısı üzerinden fiyatlandığını ve makroekonomik gerçeklerle giderek daha fazla çatıştığını gösteriyor. Likiditenin daraldığı, riskten kaçışın arttığı bir ortamda, AI tokenlerinin önümüzdeki dönemde de dalgalı seyrini sürdürmesi olası görünüyor. Yatırımcılar için bu süreç, kısa vadeli beklentilerden ziyade uzun vadeli temelleri yeniden sorgulama zamanı olabilir.