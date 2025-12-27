Kripto Piyasasında Kritik Eşik: XRP Dirençle Sınanıyor, Ethereum’da Balina Desteği Güçleniyor

Kripto para piyasasında son günlerde fiyat hareketleri yeniden sıkışma sinyalleri verirken, yatırımcıların odağında iki büyük altcoin yer alıyor. XRP, aylardır kırılamayan bir direnç bölgesine yaklaşarak teknik açıdan önemli bir eşikte işlem görürken; Ethereum cephesinde ise balinaların agresif alımları dikkat çekiyor. Piyasada risk iştahı artmış gibi görünse de sermaye akışlarının hâlâ netleşmemesi, önümüzdeki günlerin kritik olabileceğine işaret ediyor.

XRP’de Yükselen Dip Seviyeler Umut Veriyor

XRP fiyatı, son haftalarda 2 dolar seviyesinin hemen altında yoğun bir mücadele sergiliyor. Daha önce birkaç kez test edilen bu bölge, güçlü bir satış alanı olarak çalışmış ve fiyatın geri çekilmesine neden olmuştu. 2 doların altında kalan her deneme, satıcıların piyasadaki kontrolünü sürdürdüğünü göstermişti.

Ancak tablo son geri çekilmede değişmeye başladı. XRP’nin 1,80 dolar civarında güçlü alım tepkisi vermesi, aşağı yönlü hareketin sınırlı kalmasını sağladı. Analist Niels’e göre bu bölgeden gelen tepki, grafikte daha yüksek bir dip oluşumunu beraberinde getirdi. Benzer bir yapı, geçmişte XRP’nin güçlü bir yükseliş trendine girmesinden önce de görülmüştü.

Özellikle son düzeltmenin 1,82 dolar civarındaki önceki dip seviyesinin üzerinde kalması, alıcıların daha erken devreye girdiğini gösteriyor. Bu durum, satıcıların fiyatı daha aşağı taşıma gücünün zayıfladığını düşündürüyor. Tüm gözler şimdi 1,95 – 2,00 dolar bandında. Bu bölgenin kalıcı şekilde aşılması, piyasa yapısında net bir yükseliş dönüşümünü teyit edebilir.

Ethereum’da Balinalar Sahnede

Piyasa genelinde risk alma eğilimi artsa da, sermaye rotasyonunun hâlâ ağırlıklı olarak Bitcoin tarafında kaldığı görülüyor. Buna rağmen Ethereum’un piyasa hakimiyeti dikkat çekici bir şekilde güçlü duruyor. Kasım ayı sonunda yüzde 11,5’e kadar gerileyen ETH dominansı, sonrasında toparlanarak yüzde 13 seviyelerine yöneldi.

Ethereum fiyatı bu süreçte 3.000 – 3.500 dolar bandında yatay seyrederken, bu hareketin tesadüf olmadığı düşünülüyor. Zincir üstü veriler, Ethereum balinalarının 2.796 dolar seviyesindeki maliyetlerini kararlı bir şekilde savunduğunu ortaya koyuyor. Uzun vadeli yatırımcıların gerçekleşmiş fiyatını temsil eden bu seviye, üç kez test edilip çalıştı.

21 Kasım’dan bu yana balinaların yaklaşık 4,8 milyon ETH toplaması, dolaşımdaki arzın yüzde 4’üne denk geliyor. Bu alımlar, balina bakiyelerini 22,4 milyon ETH’den 27,2 milyon ETH’ye taşıdı. Mevcut fiyatlarla bu yatırımcılar yaklaşık 4,8 milyar dolarlık kârda bulunuyor.

Ancak riskler tamamen ortadan kalkmış değil. Ethereum’un tahmini kaldıraç oranı (ELR) altı ayın zirvesine çıkarak 2,964 seviyesine ulaştı. Bu da piyasada kaldıraçlı pozisyonların hızla arttığını gösteriyor. Güçlü bir makro katalizörün yokluğunda, olası bir geri çekilme yeni bir likidasyon dalgasını tetikleyebilir.

Bu tabloya ek olarak, son günlerde ABD’de spot Ethereum ETF’lerine yönelik artan kurumsal ilgi de piyasada yakından izlenen başka bir gelişme olarak öne çıkıyor. ETF tarafındaki net girişlerin artması, orta vadede Ethereum talebini destekleyebilecek önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.