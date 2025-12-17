Kripto-Yapay ZekaMadencilik

En Büyük Kripto Para Şirketlerinden Biri Google ile Anlaştı

Özet

  • Hut 8 Louisiana'da bir veri merkezi kiralamak için Google ile yaklaşık 7 milyar değerinde anlaşma imzaladı.
  • Hut 8 elindeki gücü yeniden konumlandırarak bugün zarar yazan madencilerden biri olmak yerine milyar dolarlık anlaşmalar imzalayan bir şirkete dönüştü.
  • Bitwise’ın son raporu 1 BTC için üretim maliyetinin 71 bin dolar olduğunu gösteriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Bugün Bitcoin $87,270.31 için zorlayıcıydı ve yazı hazırlandığı sırada BTC günlük dibinde oyalanmaya devam ediyor. Diğer yandan en büyük Bitcoin madencilik şirketlerinden biri olan Hut 8 bugün Google ile anlaşma imzaladığını açıkladı. Hisseleri duyurunun ardından hızla yükseldi ancak konu kripto paralarla direkt bağlantılı değil.

İçindekiler
1 Hut 8 ve Google
2 Bitcoin Madenciliği

Hut 8 ve Google

Yapay zeka altyapısına yönelik artan talebi hızla karşılamak için büyük şirketler hali hazırda faaliyet gösteren büyük veri merkezleriyle anlaşma imzalıyor. Hut 8 bunlardan biri ve Google ile Louisiana’da bir veri merkezi kiralamak için yaklaşık 7 milyar değerinde anlaşma imzaladılar. Anlaşmanın ardından şirketin hisselerin vadeli işlemlerde %21 oranında arttı ve yıllık kazançları %80’e taşıdı.

245 megavatlık bir veri merkezi geliştirmek için 15 yıllık kira sözleşmesi imzalayan şirket kripto para madenciliği yerine artık yapay zeka altyapısına ağırlık veriyor. Yapay zeka geliştiricileri Nvidia ürünleri ve diğer temel donanımları daha yoğun biçimde kullanmak için yarışırken bilişim altyapısı daha kıt hale geliyor.

Son anlaşma Anthropic ve Fluidstack ile ortaklıkları da içeriyor. 2,3 gigawatt kapasiteye ulaşabilecek daha büyük bir anlaşmanın parçası. Geçen ay Anthropic ve Fluidstack veri merkezleri için 50 milyar dolarlık yatırım açıklamıştı.

Bitcoin Madenciliği

Hut 8 elindeki gücü yeniden konumlandırarak bugün zarar yazan madencilerden biri olmak yerine milyar dolarlık anlaşmalar imzalayan bir şirkete dönüştü. Yapay zeka şirketleriyle girdiği iş birlikleri onun eldeki kaynaklarını daha iyi şekilde kullanmasını sağladı. Benchmark bu dönüşüm nedeniyle HUT hisseleri için fiyat tahminin iki katına çıkarıp 78 dolar olarak revize etti. Önceki hedef fiyat bugün aşıldı ve hisseler 40 doların üzerinde yani 28 Ekim tarihindeki yukarı revize yerinde olmuş gibi görünüyor.

Ekim ortasından bugüne Bitcoin hash oranı keskin bir düşüş yaşadı ve karlılığın azalmasıyla Bitcoin madencileri zor durumda. Blok ödülleri ve işlem ücretlerinden kazanç elde eden şirketler blok başı 3,125 BTC’ye düşen kazanç ve azalan işlem hacmiyle birleşen Bitcoin fiyat düşüşü nedeniyle sorunlarla karşı karşıya.

Bitwise’ın son raporu 1 BTC için üretim maliyetinin 71 bin dolar olduğunu gösteriyor. Bitcoin fiyatının yakında 74 bin dolar altında yeni dipler yapacağına dair tartışmaların ortasında Hut 8 gibi devlerin enerjisini yapay zekaya ayırması şaşırtıcı değil. Bu süreci atlattığımızda muhtemelen daha fazla şirketi AI altyapı hizmetlerine kaptırmış olacağız.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

OpenAI GPT-5.2’i Piyasa Sürdü, Çok Şey Değişti

Son Dakika: Trump Resmen İlan Etti, İzin Verdi ve Böylece Kripto Paralar da Yükselebilir

Son Dakika: Yapay Zeka Altcoini İçin Büyük Listeleme Duyurusu Kapıda Olabilir

Kripto Dedektifi 5 Popüler Projeyi Sert Biçimde Eleştirdi

3 Son Dakika Birden: Strategy “Ölmedim” Diyor Son Devasa Bitcoin Alımı ve Trump

Son Dakika: Bitcoin, Borsa, Microsoft ve Kripto Paralar Aniden Neden Düşmeye Başladı?

Kripto Para Kışı Şiddetli Şekilde Devam Ediyor, Madenciler Zor Durumda

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı 50 Yıllık Trader Peter Brandt ve XRP Coin İçin Tarihi Hedefi
Bir Sonraki Yazı HYPE Coin İçin 2 Yatırım Stratejisi, Alım ve Satım Seviyeleri
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Para Dünyasında Bir Büyük Çöküş Daha: IcomTech’in Karanlık Yüzü Ortaya Çıktı
Kripto Para Hukuku
Kripto Piyasalarında Kritik Gün: Bitcoin ve Ethereum Opsiyonları Baskı Altında!
BITCOIN Haberleri
BOJ Sürprizi Sonrası Kripto Paralarda Baraj Yıkıldı: Bitcoin ve Altcoin’ler Yükselişe Geçti
Kripto Para
Her Altcoin’de Olduğu Gibi Bu Altcoin de Destek Alarmında: Ayı Senaryosu!
LITECOIN (LTC)

Lost your password?