En Büyük Kripto Para Şirketlerinden Biri Google ile Anlaştı



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Bugün Bitcoin $87,270.31 için zorlayıcıydı ve yazı hazırlandığı sırada BTC günlük dibinde oyalanmaya devam ediyor. Diğer yandan en büyük Bitcoin madencilik şirketlerinden biri olan Hut 8 bugün Google ile anlaşma imzaladığını açıkladı. Hisseleri duyurunun ardından hızla yükseldi ancak konu kripto paralarla direkt bağlantılı değil.

Hut 8 ve Google

Yapay zeka altyapısına yönelik artan talebi hızla karşılamak için büyük şirketler hali hazırda faaliyet gösteren büyük veri merkezleriyle anlaşma imzalıyor. Hut 8 bunlardan biri ve Google ile Louisiana’da bir veri merkezi kiralamak için yaklaşık 7 milyar değerinde anlaşma imzaladılar. Anlaşmanın ardından şirketin hisselerin vadeli işlemlerde %21 oranında arttı ve yıllık kazançları %80’e taşıdı.

245 megavatlık bir veri merkezi geliştirmek için 15 yıllık kira sözleşmesi imzalayan şirket kripto para madenciliği yerine artık yapay zeka altyapısına ağırlık veriyor. Yapay zeka geliştiricileri Nvidia ürünleri ve diğer temel donanımları daha yoğun biçimde kullanmak için yarışırken bilişim altyapısı daha kıt hale geliyor.

Son anlaşma Anthropic ve Fluidstack ile ortaklıkları da içeriyor. 2,3 gigawatt kapasiteye ulaşabilecek daha büyük bir anlaşmanın parçası. Geçen ay Anthropic ve Fluidstack veri merkezleri için 50 milyar dolarlık yatırım açıklamıştı.

Bitcoin Madenciliği

Hut 8 elindeki gücü yeniden konumlandırarak bugün zarar yazan madencilerden biri olmak yerine milyar dolarlık anlaşmalar imzalayan bir şirkete dönüştü. Yapay zeka şirketleriyle girdiği iş birlikleri onun eldeki kaynaklarını daha iyi şekilde kullanmasını sağladı. Benchmark bu dönüşüm nedeniyle HUT hisseleri için fiyat tahminin iki katına çıkarıp 78 dolar olarak revize etti. Önceki hedef fiyat bugün aşıldı ve hisseler 40 doların üzerinde yani 28 Ekim tarihindeki yukarı revize yerinde olmuş gibi görünüyor.

Ekim ortasından bugüne Bitcoin hash oranı keskin bir düşüş yaşadı ve karlılığın azalmasıyla Bitcoin madencileri zor durumda. Blok ödülleri ve işlem ücretlerinden kazanç elde eden şirketler blok başı 3,125 BTC’ye düşen kazanç ve azalan işlem hacmiyle birleşen Bitcoin fiyat düşüşü nedeniyle sorunlarla karşı karşıya.

Bitwise’ın son raporu 1 BTC için üretim maliyetinin 71 bin dolar olduğunu gösteriyor. Bitcoin fiyatının yakında 74 bin dolar altında yeni dipler yapacağına dair tartışmaların ortasında Hut 8 gibi devlerin enerjisini yapay zekaya ayırması şaşırtıcı değil. Bu süreci atlattığımızda muhtemelen daha fazla şirketi AI altyapı hizmetlerine kaptırmış olacağız.