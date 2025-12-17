HYPE Coin İçin 2 Yatırım Stratejisi, Alım ve Satım Seviyeleri



Kripto paralar başka bir kabus gününe başlıyor çünkü saatler sonra yeni ABD enflasyon raporu yayınlanacak. Ayrıca Cuma günü de Japonya faiz kararı nedeniyle volatilite artacak. Ardından tatil haftası başlayacak ve Ocak ayının 15’ine kadar 2 önemli negatif gelişmenin kriptoyu kapladığını göreceğiz. Yani daha fazla düşüş için yatırımcıların çok fazla haklı nedeni var. Peki HYPE Coin için tahminler ne yönde?

HYPE Coin ve Yeni Nesil DEX

Uzun vadeli yatırımcılar için Hyperliquid (HYPE) oldukça popüler bir alternatif çünkü yeni nesil DEX alanında Aster ile lider. FTX çöküşünün ardından yeni boğa sezonunda DeFi ilgisinin katlanarak artacağını ancak kullanıcı deneyimi konusunda bir şeyler yapmaları gerektiğini söylemiştik. 2022 sonunda biz bundan bahsederken bugün bunu başaranlar “merkezi borsa görünümündeki” Hyperliquid ve Aster gibi DeFi platformları oldu.

Eski DeFi platformları özellikle yeni yatırımcılar için çok karmaşıktı. Yeni nesil platformlarla aşılan bu sorun kripto paralarla ilk defa tanışan yatırımcıların bile merkezi olmayan finansı kullanmasına imkan tanıdı. Özellikle vadeli işlemlerde yoğun ilgi gördüler ve yatırımcılar tüm kontrolün kendilerinde olduğu cüzdanlarla merkezi olmayan platformlarda CEX tadında işlem yapmayı sevdi.

Tüm bu sebepten Hyperliquid uzun süre hayatımızda olabilir. Veya daha gelişmiş yeni nesil DEX platformları doğar ve Hyperliquid ile Aster geri kaldığı için popülerliğini kaybeder. Ancak CZ’nin Aster’e açık desteği bu ikilinin orta vadede o kadar güçlü rakiplerle tanışmayacağını bize söylüyor. Özetle kripto paralarda kısa vade orta vadeli yatırımcı hissiyatı değişken olsa da HYPE Coin uzun vadede iyi iş çıkarabilir. 35 doların üzerinde HYPE Coin almak için daha birkaç ay önce yarışan insanlar şimdi daha düşük fiyatlardan alım fırsatları yakalıyor ancak korku onların elini kolunu bağlıyor.

HYPE Coin Yatırım Stratejisi

Altcoin Sherpa takma isimli analist HYPE Coin’e ilgi duyan ancak teknik analiz cephesinde HYPE için farklı bakış açısı arayanlara yardımcı oluyor. Sherpa bugün iki işlem düşündüğünden bahsetti. Deneyimli bir trader olsa da geleceği gösteren sihirli küresi yok ve onun stratejilerini kopyalamak yerine sadece piyasaya bakış açısını inceleyip daha geniş perspektiften günceli analiz etmeye çalışmalısınız.

Sherpa iki yolu şöyle açıklıyor;

İlk Yol: Bu bölgede 27-28 dolar civarında uzun vadeli hareket. Bu bölgenin dip yapmasını ve BTC’nin de istikrar kazanmasını istiyorum. Bugün yine de oldukça verimsiz bir hareket oldu ve yakında toparlanacağımızı düşünüyorum.

İkinci Yol: 23-20 dolar civarında daha büyük bir dalgalanma. Bu bölgede çok sayıda likidasyon var ve bu seviyelere ulaşıp ulaşmayacağımızdan emin değilim, ancak piyasa yine de bu seviyeleri hedef almaya çalışabilir. HyperLiquid’i hala genel olarak en iyi kripto projesi ve satın almak istediğim bir proje olarak görüyorum.

Dip seviyelere hemen ulaşılıp ulaşılmayacağı konusunda kendinden emin olmayan analist bunun Bitcoin $87,270.31’in performansına bağlı olarak netleşeceğini söylüyor.

“Dip seviyelerin oluşması uzun zaman alır ve sonuncusu nispeten birkaç hafta sürdü (9 dolara geri döndü). Lighter’ın TGE’si olduğunda muhtemelen bazı garip fiyat hareketleri olacak, çünkü bunlar bazı yönlerden birbirine benzeyecek. Genel olarak gözlemleyeceğim.” – Sherpa