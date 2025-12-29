HYPE ve AVAX Tutanlara Analist Tüyoları

Bu yıl yatırımcılarının yüzünü güldüren az sayıda altcoinden biri de Hypeliquid (HYPE) oldu. Yeni nesil DEX hikayesinin öncülerinden olduğu ve gerçekten kullanılan ürün ihraç ettiği için başarısı tesadüf değil. Diğer tarafta 2021’in en gözde layer1 ağlarından Avalanche (AVAX) bu yıl adeta ayı piyasalarını yaşadı. AVAX ve HYPE ikilisi birbirine zıt iki kutbu temsil ediyor. Bugün analist beklentilerini ele alacağız.

Hyperliquid (HYPE)

Gelir elde eden protokoller token enflasyonuna sahip olsalar da uzun vadede büyümesini sürdürebilir. HYPE Coin bu noktada iyi bir örnek. FTX çöküşünün ardından CEX’lere güven zayıfladığı için yeni gelecek yatırımcıların kriptoya direkt olarak DeFi ile başlayabileceğinden bahsetmiştik. 2022 sonundaki bu öngörü 2023 yılında faaliyete geçen Hyperliquid ile gerçekleşti.

DeFi dünyasının en büyük sorunu kullanıcı arayüzünün CEX platformlarıyla mücadele edemeyecek türden karmaşık ve kullanışsız olmasıydı. Bunu çözen örnekler oldu ancak en başarılıları Hyperliquid oldu. Vadeli işlemlerde devasa hacme ulaştı ve protokol gelirleri tatmin edici seviyede. Bu yüzden HYPE Coin fiyatı dalgalansa da yatırımcıları uzun vadede kazançlarından umutlu.

Altcoin Sherpa takma isimli analist de favori listesinin başına HYPE Coin’i ekledi ve birkaç saat önceki değerlendirmesinde şunları yazdı;

“HYPE’ın gücü etkileyici. Bunun sadece LIT’in piyasaya çıkmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığından emin değilim, ancak son birkaç haftadır oldukça istikrarlı. Belki de yerel dip seviye… Birkaç aylık bir perspektiften bakıldığında HyperLiquid hakkında hala net bir görüş yok. Herkes 20 doların altında bu altcoini satın almak istiyor. Ne kadar düşeceğini göreceğiz.”

HYPE Coin için OBO uyarısında bulunmuştuk ve fiyat şimdilik 22,3 dolar civarında dip yapmış görünüyor. Eğer yükseliş devam ederse Ocak ayında 27,6 doların aşılmasıyla 35 dolardaki yükseliş tabanına ulaşıldığını görebiliriz. Birçok kez 35 dolar seviyesinden yükselişin hızlandığına şahit olduk ve 43 dolar ilk büyük durak olacaktır. Nihai hedef 48-60 dolardaki yeni tepe aralığı olacak.

Avalanche (AVAX)

Çift haneli enflasyonu, zayıf ağ kullanımı, ilgi çeken uygulama eksikliği, başlarda arkasına aldığı rüzgarı ekosistem büyümesinde yeterince kullanamamış olması gibi birçok sebebin neticesi olacak AVAX 13 doların altına geri döndü. Geçtiğimiz yılki tepesini bile bu yıl geri alamadı.

Ali Martinez burada daha fazla düşüş potansiyeli olduğuna inanıyor. Yukarıdaki grafiği paylaşan analistin hedefi dik açılı yükselen genişleyen kama formasyonundan çıkışını onaylamasının ardından 9 dolar.