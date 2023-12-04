SHIB Tayfunu Kapıda! Dikkat Çeken Gelişme Buradan

Kripto para dünyası, Bitcoin‘in (BTC) 41 bin 800 dolar ile 2023’teki zirvesini tekrar görmesiyle önemli bir yükseliş döneminin içinde kendisini buldu. Bitcoin’in yeniden canlanmasının etkisiyle çok sayıda altcoin protokolü hem fiyatlarda hem de genel faaliyetlerde önemli bir artışa tanık oldu. Özellikle Shibarium, Shibarium Scan’den gelen verilerin olağanüstü bir kilometre taşını ortaya koyması nedeniyle, bu yükseliş piyasası duyarlılığının önemli bir yararlanıcısı olarak öne çıkıyor. Toplam işlem sayısı şaşırtıcı bir şekilde 28 milyonu geçmiş durumda.

Shibarium’un İşlemlerde Kayda Değer Artışı

Shiba Inu tabanlı Ethereum Layer 2 ölçeklendirme çözümü, kayda değer bir başarı göstererek günlük bazda 7 milyon 840 bin işlem sayısına ulaştı. Bu rakam tek bir günde kaydedilen en yüksek rakam oldu. Kasım ayının sonlarına kadar tarihsel olarak nispeten düz bir seyir izleyen Shibarium işlemleri, bu yıl tek bir günde bu seviyeye gelerek parabolik bir değişim yaşadı.

Shibarium işlemlerindeki istikrarlı büyüme dikkat çekici. Ayrıca bu istikrarlı büyüme protokolün esnekliğini ve ölçeklenebilirliğini vurguladı. Yalnızca birkaç bin işlemin kaydedildiği ilk aşamalarında bile protokol sarsılmaz bir istikrar sergiledi. İşlem sayılarındaki mevcut artış, Shibarium‘un ölçeklendirilmesinin arkasındaki etkili mühendisliğin altını çizdi ve başlangıcından bu yana geçirdiği evrimi gözler önüne serdi.

Pozitif Dalgalanma Etkisi: SHIB Fiyat Reaksiyonu

Shibarium işlemlerindeki olumlu ivme, Shiba Inu (SHIB) fiyatında önemli bir artışa dönüştü. Bu yazının yazıldığı sırada SHIB, işlem hacmindeki üç haneli artışla birlikte yüzde 7,79 artarak 0,0000094 dolara yükseldi.

Bu etkileyici büyüme SHIB’in ötesine geçerek Shibarium‘un yerel token’ı olan Bone ShibaSwap’i (BONE) de etkiledi. BONE yüzde 10,02’lik kayda değer bir artışla 0,7774 dolara ulaştı. Bu fiyat seviyesi sürdürülebilir olsun ya da olmasın, Shibarium işlemlerinin artık milyonları bulması, potansiyel olarak daha fazla yatırım faaliyetini etkileyecek bir yükselişi temsil ediyor.

Shibarium 28 milyondan fazla işlemle benzeri görülmemiş bir kilometre taşına ulaşırken, kripto para topluluğu piyasadaki geniş çaplı canlanmanın ortasında gösterdiği güçlü performansı not etti. SHIB ve BONE fiyatları üzerindeki olumlu etki, Shibarium’un gelişen ekosisteminin önemini pekiştirdi. Ayrıca potansiyel olarak gelecekteki yatırım kararları için manzarayı şekillendirdi.