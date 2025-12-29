BITCOIN (BTC)

2024 ve 2022 Yılındaki Sinyal Şimdi Kripto İçin Üçüncü Kez Uyarıyor

Özet

  • Michael Poppe BTC konsolide olurken altın geri çekildiği için tarihsel yükseliş sinyalinin yanıp söndüğünü söylüyor.
  • DaanCrypto yıl boyunca oluşan büyük likidasyon kümelerinin temizlendiğini hatırlatıyor, yakında volatilite artışıyla yenileri oluşacak.
  • Cowen yavaş da olsa düşüş eğiliminin devamını öngörüyor. Ona göre 2019 yılının tekrarını yaşıyoruz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Trump’ın açıklamalarının ardından Bitcoin yeniden düşüşe geçti ve altcoinler kırmızı. Son 2 seferinde kripto paralar için büyük uyarı içeren sinyalin üçüncü kez yanıp söndüğünü görüyoruz ve bu Ocak ayında neler olacağının habercisi olabilir. Bugün farklı analistlerin kripto paralardaki güncel tahminlerine göz atacağız.

İçindekiler
1 Kripto Para Sinyali
2 Bitcoin Hareketlenecek

Kripto Para Sinyali

Michael Poppe tarafından paylaşılan son sinyali BTC ile Altın arasındaki yükseliş sapması. BTC konsolide olurken Altın son ATH seviyesinin ardından konsolide oluyor ve Poppe bunun kral kripto para biriminin yükselişine işaret ettiğini düşünüyor. Fakat 2 şeyi unutmamız lazım. Altın uzun süredir yükseliyor ve Trump’ın son açıklamalarıyla gerilim artarsa yükselişine devam edebilir. İkinci önemli detay Poppe’nin yıllardır yükseliş psikolojisinde saplanıp kalmış olması.

“BTCUSD ve Altın için günlük zaman diliminde büyük bir yükseliş sapması var.

Altın düşüyor, Bitcoin konsolide oluyor ve bu durum daha iyi görünmeye başlıyor. Dahası, bunun geçerli bir yükseliş sapması olduğu göz önüne alındığında, Bitcoin’in önümüzdeki dönemde Altın’dan daha iyi performans göstereceği anlamına geliyor.  Benzer yükseliş sapması dönemleri:

– 2024’ün 3. çeyreği

(Bitcoin 100.000 dolar barajını aşmadan hemen önce)

– 2022’nin 4. çeyreği

(Bitcoin için ayı piyasasının sonu)

Büyük dönüşüm ufukta görünüyor.”

Bitcoin Hareketlenecek

DaanCrypto takma isimli analist likidasyon ısı haritasını paylaşarak son 6 ayda büyük kümelerin ortadan kaldırılmasına dikkat çekti. Zamanla büyük likidasyon kümelerinin yeniden oluştuğunu göreceğiz ancak analist bunun için hacimli hareketler olacağını söylüyor. Yani Bitcoin fiyatı her iki yöne hareketlenecek.

Benjamin Cowen ise aşağıdaki grafiği paylaşarak 2019 yılını hatırlattı.

“Bitcoin, Ağustos ayında QT sona ermeden hemen önce Haziran 2019’da zirveye ulaştı ve ardından piyasa bir süre yavaş yavaş düşüş eğilimi gösterdi.

Ancak, bu düşüş, coşkuyla zirveye ulaşan ayı piyasalarında (2017, 2021) görülen kadar şiddetli değildi.”

Analistler geçmiş fiyat hareketlerine bakarak geleceğe dair tahminler yürütür. Ancak kripto paralar her dönem kendi içinde farklı koşullara sahiptir. Son 2 yılda yaşadığımız şeyler kripto paraların geçmişte hiç görmediği türden şeyler ve ETF kanalındaki talep değişiminden regülasyonların hızlanma ihtimaline kadar birçok faktör önümüzdeki yılın rotasına oluşturacak şeyler olacak. Fed’in faiz indirim hızı ve enflasyonun yapışkanlığı gibi çok fazla olay grafikleri şekillendireceğinden bugünden geleceği tahmin etmek imkansız.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

