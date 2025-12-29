Son Dakika: Trump Tekrar İran Gerilimiyle Kripto Paraları Vurmak Üzere

Nobel Barış Ödülünü hakkeden yegane kişi olduğunu düşünen Trump birkaç dakika önce gerilimi artıran açıklamalarına yine başladı. Aylardır İran ile ABD arasında yeni bir gerilim görmüyorduk ve bu yıl yaşanan büyük düşüşün ardından kripto para yatırımcıları bunun tekrarlanmamasını umuyordu. Ancak gerilim yine artabilir.

Trump, İran ve Kripto Paralar

Son günlerde İran’ın nükleer gücü hakkında ABD cephesinden tekrar çatışma sinyalleri içeren açıklamalar geliyor. 21:00’da Netanyahu ile görüşmesi başlayan Trump biraz önce yaptığı açıklamalarda “İran’a hızlı bir saldırıyı destekleyebileceğini” söyledi. Henüz BTC bu açıklamayı fiyatlamaya başlamasa da ilerleyen saatlerde gelecek ikinci açıklamanın tonuna bağlı olarak satışlar hızlanabilir.

Trump İran, Venezuela ve Ukrayna hakkında açıklamalar yapıyor. Önemli satırbaşları şöyle;

“Şimdi İran’ın yeniden güçlendiğini duyuyorum. Eğer yeniden güçleniyorlarsa, İran’ı yok edeceğiz. İran bir anlaşma yapmalı. Onlar da bunu istiyor. İran bir anlaşma yapmalı, ama bazen bu olmaz. İran nükleer silahlanmaya devam ederse, İran’a hızlı bir saldırıyı desteklerim. Geçenlerde Maduro ile konuştum. Pek bir sonuç çıkmadı. Bu sabah duyduğum Ukrayna saldırısı hoşuma gitmedi. Putin bana Ukrayna saldırısından bahsetti. Putin’den öğrendiklerim beni çok kızdırdı. Ukrayna saldırısı gerçekleşmemiş olabilir.”

Trump ikili görüşmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamaları sonlandırdı.