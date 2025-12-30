Yıl Sonu Satışları Dogecoin’i Sürükledi: 150 Milyon Coin Satıldı

Dogecoin, yılın sonuna gelirken satış baskısının etkisiyle Aralık ayının son günlerinde önemli bir teknik eşiğin altına sarkarak 0,1226 dolar seviyesine geriledi. Günlük bazda yüzde 3’ü aşan düşüş düşük likiditeye rağmen işlem hacmindeki artışla gerçekleşti ve hareketin geçici bir dalgalanma olmadığını ortaya koydu. Kripto para piyasasının genelinde yatırımcıların risk azaltmaya yöneldiği bu dönemde memecoin fiyatlamasının da savunmada kaldığı görüldü. Satışların yoğunlaşması hem spot piyasadaki zayıflığı hem de türev işlemlerdeki çelişkili pozisyonlanmayı aynı anda yansıttı.

Yıl Sonu Satışları ve Balina Dağılımı Dogecoin Üzerindeki Baskıyı Artırdı

Dogecoin’de yaşanan geri çekilme tatil dönemine girilirken yatırımcıların pozisyon hafifletme eğiliminin hız kazanmasıyla şekillendi. Fiyat gün içindeki en yoğun işlem aralığında 0,1248 dolar seviyesinin altına indi ve burada tutunamayarak 0,122–0,123 dolar bandına yerleşti. İşlem hacminin ortalamanın yaklaşık yüzde 157 üzerine çıkması satışların sınırlı emirlerle değil, aktif arzla gerçekleştiğine işaret etti. Bu tablo kısa vadeli alıcıların savunma gücünün zayıfladığını net biçimde gösterdi.

Piyasa dinamiklerini zorlayan bir diğer unsur ise büyük yatırımcı hareketleri oldu. Blockchain içi veriler son beş gün içinde balina cüzdanlarından yaklaşık 150 milyon adet DOGE dağıtıldığını ortaya koyuyor. Bu satışlar fiyatın dip bölgelerde seyretmesine rağmen yükseliş denemelerinin sürekli olarak sınırlanmasına yol açtı. Büyük ölçekli arzın piyasaya akması, küçük yatırımcıların tepkisel alımlarının etkisini törpüledi ve düşüş trendinin korunmasına katkı sağladı.

Yıl sonu yaklaşırken yüksek beta özelliği taşıyan kripto paralarda görülen bu davranış küresel ölçekte risk iştahının düşmesiyle de örtüşüyor. Tatil döneminde likiditenin zayıflaması satış baskısının daha sert fiyat hareketlerine dönüşmesine neden olurken, Dogecoin özelinde savunma alanlarının hızla test edilmesine zemin hazırladı.

Teknik Açıdan Hangi Seviyeler Önemli?

Teknik açıdan 0,1248 dolar seviyesi kısa vadeli konsolidasyonun temel dayanağı konumundaydı. Bu eşiğin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte fiyatın hızla daha düşük talep bölgesine kayması piyasada dağıtım sürecinin devam ettiğini teyit etti. Yaklaşık 857 milyon adet DOGE’un el değiştirdiği düşüş ayağı satıcıların her toparlanma girişiminde piyasada aktif kaldığını gösterdi. Bu nedenle 0,1270 dolar bandı artık ilk güçlü direnç noktası olarak öne çıkıyor.

Momentum göstergeleri ise aşırı satım sinyalleri üretse de, bu sinyaller tek başına trendi tersine çevirmeye yetmedi. RSI’ın 37 seviyelerinde seyretmesi fiyatın teknik olarak yıprandığını gösterirken, Aralık ayına özgü düşük likidite koşulları satışların daha uzun süre devam edebilmesine imkan tanıdı. Arka arkaya oluşan daha düşük tepeler düşen kanal yapısının bozulmadığını ortaya koyuyor.

Öte yandan türev piyasasında farklı bir tablo dikkat çekti. Açık pozisyon büyüklüğünün yeniden 1.5 milyar doların üzerine çıkması vadeli işlem yatırımcılarının 2025’e pozisyon taşıma isteğini koruduğunu gösterdi. Spot piyasada zayıflık sürerken kaldıraçlı işlemlerdeki bu ısrar volatilitenin yüksek kalmasına zemin hazırlıyor. Dogecoin’in fiyatının 0,1226 dolar seviyesinde vereceği tepki kısa vadede yön tayini açısından belirleyici olacak. Aşağı yönlü kırılımda ise 0,118 dolar bölgesi yeni hedef olarak öne çıkacak.