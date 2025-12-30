Kripto Para Altyapısında Teminat Devrimi: Kullanıcılara 100 Milyon Doların Üzerinde Para Dağıtıldı

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock‘ın tokenleştirilmiş para piyasası fonu BUIDL, Mart 2024’teki lansmanından bu yana yatırımcılarına yaklaşık 100 milyon dolar temettü dağıttı ve 2 milyar doların üzerindeki varlık büyüklüğüyle tokenleştirilmiş nakit ürünleri arasında üst sıralara yerleşti. Kısa vadeli ABD Hazine tahvilleri, repo işlemleri ve nakit benzerlerine yatırım yapan fon halka açık Blockchain‘lerde uzlaşan token temsilcileriyle çalışıyor. Transfer acentesi ve yöneticisi olan Securitize‘in doğruladığı rakamlar Blockchain içi finansın kurumsal ölçekte işleyebildiğine işaret ediyor. BUIDL, geleneksel kısa vadeli faiz piyasalarıyla Blockchain tabanlı altyapı arasında köprü kuran bir yapı olarak öne çıkıyor.

BUIDL’in Ölçeği Neyi Gösteriyor?

BUIDL, klasik stablecoin‘lerin aksine düzenlenmiş bir para piyasası fonu şeklinde kurgulandı. Nitelikli kurumsal yatırımcılar fon paylarını Blockchain içinde token olarak tutabiliyor ve portföyden doğan getiri Blockchain içinde dağıtılıyor. İlk çıkışını Ethereum ağı üzerinde yapan ürün, Blockchain içi dolar getirisine yönelik talebin artmasıyla birden fazla ağa yayıldı. Bu yaklaşım uzlaşma hızını ve operasyonel şeffaflığı artırırken, geleneksel saklama ve mutabakat süreçlerine alternatif sunuyor.

Fonun 2 milyar doları aşan büyüklüğü tokenleştirilmiş Hazine ürünlerinin kurumsal yatırımcılar nezdinde benimsendiğini gösteriyor. Kısa vadeli devlet kağıtlarına dayalı yapı faiz gelirini hedeflerken likidite ve risk yönetimini merkezde tutuyor. Temettü ödemelerinin 100 milyon doları aşması Blockchain içi temsillerle çalışan düzenlenmiş ürünlerin ölçeklenebilirliğini somutlaştıran bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Fonun Blockchain İçi Kullanım Alanları

BUIDL tokenleri yalnızca pasif getiri amacıyla tutulmuyor. Kripto para piyasası altyapısında teminat ve yapı taşı olarak da konumlanıyor. Ürün Ethena’nın USDtb stablecoin’i için teminat olarak kullanılması dahil çeşitli ticaret ve finansman düzeneklerine entegre edildi. Böylece kısa vadeli faiz piyasalarından doğan getiri Blockchain içi işlemlerin teminat ve uzlaşma katmanına taşınıyor.

Tokenlaştırılmış para piyasası fonları son bir yılda hızlı büyürken, düzenleyiciler uzlaşma kesinliği, likidite varsayımları ve stres anlarında tokenleştirilmiş menkul kıymetlerin davranışı gibi başlıklara dikkat çekiyor. Kurumsal talep, getiri arayışı ve operasyonel verimlilik beklentisiyle birleştiğinde BUIDL, geleneksel finans ile Blockchain teknolojisinin kesişim noktasında stratejik bir rol üstleniyor. Ürünün yaşam boyu temettü eşiğini aşması Blockchain içi temsillerin kurumsal standartlara uyum sağlayabildiğini gösteren güçlü bir sinyal olarak okunuyor.