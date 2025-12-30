Kripto Para Yatırımcılarına Soğuk Duş: Kritik Düzenlemede Frene Basıldı

Güney Kore’de kripto paralara yönelik kapsamlı düzenlemenin ikinci ayağını oluşturması planlanan Digital Asset Basic Yasası, stablecoin’ler konusunda yaşanan kurumsal anlaşmazlık nedeniyle ilerleyemedi. Yıl sonuna yetişmesi beklenen yasa taslağı ihraççıların kimler olabileceği konusundaki derin görüş ayrılıkları nedeniyle 2026’ya sarkarken, düzenleme yatırımcı korumasını merkeze alan sert hükümler içeriyor. Tartışmanın odağında ise bankalar, teknoloji şirketleri ve para otoritesi arasındaki güç dengesi yer alıyor.

Güney Kore’nin Stablecoin Çerçevesi

Taslak düzenleme, Güney Kore Finansal Servisler Komisyonu (FSC) tarafından hazırlanan “Digital Asset Basic Yasası” kapsamında stablecoin ihraççılarına geleneksel finansı andıran yükümlülükler getirmeyi hedefliyor. Buna göre ihraççıların rezerv varlıklarını banka mevduatları veya devlet tahvilleri gibi düşük riskli enstrümanlarda tutması zorunlu olacak. Ayrıca dolaşımdaki stablecoin’lerin yüzde 100’üne karşılık gelen rezervlerin bankalar gibi yetkili saklama kuruluşlarına emanet edilmesi planlanıyor.

Bu yapı bir ihraççının iflası halinde riskin doğrudan yatırımcılara yansımasını engellemeyi amaçlıyor. Düzenleme yalnızca stablecoin‘lerle sınırlı değil. Kripto para hizmet sağlayıcılarına da kapsamlı yükümlülükler getiriliyor. Bilgilendirme, hizmet sözleşmeleri ve reklam standartları geleneksel finans kuruluşlarıyla benzer seviyeye taşınırken, siber saldırı veya sistem arızası gibi durumlarda kusur aranmaksızın tazminat sorumluluğu doğması öngörülüyor. Bu yaklaşım Güney Kore’de çevrim içi perakende sektöründe uygulanan katı tüketici koruma rejimiyle paralellik gösteriyor.

Taslak aynı zamanda 2017’den bu yana yasaklı olan ilk token arzlarının (ICO’lar) kapısını sıkı şeffaflık ve risk yönetimi şartları altında yerel projeler için yeniden aralamayı hedefliyor. Böylece düzenleme piyasa disiplinini güçlendirirken kontrollü inovasyona alan açmayı amaçlıyor.

İhraççı Tartışması İlerleyişi Durdu

Yasanın ilerleyememesinin temel nedeni stablecoin’leri hangi kurumların ihraç edebileceği konusundaki derin görüş ayrılığı. Bank of Korea (BOK), stablecoin ihracının bankaların en az yüzde 51 paya sahip olduğu konsorsiyumlarla sınırlandırılmasını savunuyor. Merkez bankası bu modelin parasal istikrar ve sistemik riskler açısından daha güvenli olduğunu düşünüyor.

Buna karşılık FSC, katı bir sahiplik eşiğinin teknoloji şirketlerini sistem dışına iteceği ve yenilikçiliği zayıflatacağı görüşünde. Kurum ayrıca lisanslama süreci için yeni bir danışma kurulu oluşturulmasına da mesafeli yaklaşıyor. BOK, özel bir komitenin kurulmasını isterken, FSC mevcut yapının zaten merkez bankası ve ekonomi yönetimini kapsayan yasal bir idari organ olduğunu vurguluyor.

Sürecin tıkanması üzerine iktidardaki Demokratik Parti, milletvekilleri tarafından hazırlanan farklı kripto para taslaklarını birleştiren alternatif bir düzenleme üzerinde çalışmaya başladı. Bu taraftaki tartışmalar, Güney Kore’de yerel stablecoin girişimlerinin hız kazandığı bir dönemde geldi. Yılın başında göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae Myung, wona endeksli stablecoin piyasasını geliştirmeyi ve ABD doları ağırlıklı küresel pazara karşı parasal egemenliği korumayı öncelik haline getirmişti.

Digital Asset Basic Yasası, Temmuz 2023’te kabul edilip 2024’te yürürlüğe giren ve piyasa manipülasyonu ile içeriden öğrenenlerin ticaretini hedef alan ilk düzenleme paketinin devamı niteliğinde. Ancak kurumlar arası uzlaşma sağlanmadıkça bu ikinci aşamanın hayata geçmesi zor görünüyor.