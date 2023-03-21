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QCP analistleri yarın yapılacak Fed toplantısıyla ilgili bir güncelleme yayınladı ve 4 şeye dikkat çekti. Alanında uzman isimlerin yaptığı değerlendirmeler her zaman daha değerlidir ve uzun lafın kısası tam olarak budur. Yarın Fed tarafından nasıl bir adım atılması bekleniyor? Kripto paralar ve diğerlerini bu adımlar nasıl etkileyecek?

Mart Fed Toplantısı Yorum

Yarın akşam 21:00’da Fed faiz kararını ve 2023 sonu faiz tahminini açıklayacak. Faiz artırımlarında sona yaklaşan Fed henüz enflasyon hedefinin %300 üzerinde bulunuyor. Üstelik yüksek gelen PMI verileri ve artmaya devam eden istihdam Powell’ın yumuşama ihtimalini zayıflatıyor. Derken, ABD bankacılık krizini gördük ve beklenti 25bp artışa kadar düştü. Hatta bazı uzmanlar faiz artışının pas geçileceğini bile yazdı. Ünlü milyarder Elon Musk ise Fed’in en az 50bp indirim yapması gerektiğini yazdı.

Bugün ABD Hazin Bakanı Yellen, bankalardaki kaçışın istikrara kavuştuğunu savundu. Diğer taraftan FRB hisselerindeki düşüş yerini çift haneli yükselişe bıraktı. Ancak Fed’in sadece bir haftada 300 milyar dolar likidite sağlamış olması bu krizin birkaç hafta içinde unutulma ihtimalini düşürüyor. Üstelik sosyal medya baskısı 2008 krizinde olmayan ve bu dönemde yangını daha da alevlendiren bir faktördü.

Fed Toplantısı Altın, Bitcoin ve Kripto

QCP piyasa analistleri bugün paylaştıkları güncellemede yarın açıklanacak karara dair kapsamlı bir değerlendirme sundu. Peki işin uzmanları ne düşünüyor?