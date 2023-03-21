QCP analistleri yarın yapılacak Fed toplantısıyla ilgili bir güncelleme yayınladı ve 4 şeye dikkat çekti. Alanında uzman isimlerin yaptığı değerlendirmeler her zaman daha değerlidir ve uzun lafın kısası tam olarak budur. Yarın Fed tarafından nasıl bir adım atılması bekleniyor? Kripto paralar ve diğerlerini bu adımlar nasıl etkileyecek?
Yarın akşam 21:00’da Fed faiz kararını ve 2023 sonu faiz tahminini açıklayacak. Faiz artırımlarında sona yaklaşan Fed henüz enflasyon hedefinin %300 üzerinde bulunuyor. Üstelik yüksek gelen PMI verileri ve artmaya devam eden istihdam Powell’ın yumuşama ihtimalini zayıflatıyor. Derken, ABD bankacılık krizini gördük ve beklenti 25bp artışa kadar düştü. Hatta bazı uzmanlar faiz artışının pas geçileceğini bile yazdı. Ünlü milyarder Elon Musk ise Fed’in en az 50bp indirim yapması gerektiğini yazdı.
Bugün ABD Hazin Bakanı Yellen, bankalardaki kaçışın istikrara kavuştuğunu savundu. Diğer taraftan FRB hisselerindeki düşüş yerini çift haneli yükselişe bıraktı. Ancak Fed’in sadece bir haftada 300 milyar dolar likidite sağlamış olması bu krizin birkaç hafta içinde unutulma ihtimalini düşürüyor. Üstelik sosyal medya baskısı 2008 krizinde olmayan ve bu dönemde yangını daha da alevlendiren bir faktördü.
QCP piyasa analistleri bugün paylaştıkları güncellemede yarın açıklanacak karara dair kapsamlı bir değerlendirme sundu. Peki işin uzmanları ne düşünüyor?
“Yarınki FOMC %80 ihtimalle 25 baz puanlık bir artışla fiyatlanıyor. Konsensüs, geçen hafta yayınladığımız, hiçbir artırımın veya daha kötüsü sürpriz bir kesintinin ironik bir şekilde piyasalar için daha fazla paniğe işaret edeceği yönüne kaymıştır. Bu FOMC piyasalar için bir dönüm noktası olarak çok önemlidir. BTC ve Altın kısmen büyük Fed likidite enjeksiyonu nedeniyle, ancak daha çok Fed politika yapıcıları arasındaki kararlılık eksikliği nedeniyle katlanarak yükseldi. SVB’yi batmayacak kadar büyük olarak tanımladıktan ve mevduat sigortası için 250 bin dolarlık bir üst sınır üzerinde anlaştıktan sonra, ilk sorun işaretinde tam 180 derecelik bir dönüş yaptılar ve bir enflasyon canavarı karşısında bile bir bazuka olarak düşündüğümüz şeyi serbest bıraktılar. Bu, gelecek nesiller için devasa para basımının norm olacağı gelecekteki krizler için korkunç bir emsaldir. Belki de BTC‘nin böyle bir ortamda 1 milyon dolara ulaştığını görmek mümkündür. Her halükârda, bu toplantı likidite enjeksiyonunun sadece bir defaya mahsus bir sigorta halkası mı yoksa bu döngü için gerçek güvercin bir pivot mu olduğunu gösterecek. Böyle bir potansiyel dönüşü görmenin en iyi yolu, en büyük soru işareti olan ve muhtemelen bir sonraki yön hareketini yönlendirecek olan Fed noktalarından geçecektir. Eğer piyasa fiyatlamasına boyun eğerlerse ve bu yıl kesinti öngörmeye başlarlarsa, hisse senetleri ve kripto kesinlikle rallilerine devam edecektir. Bununla birlikte, silahlarına sadık kalırlarsa ve gelecekteki potansiyel kredi sorunlarını görmezden gelmeyi seçerlerse, yarın bu Bitcoin (BTC) rallisi için muhtemelen erken bir zirve göreceğiz. Geçtiğimiz hafta hacimler genellikle gördüğümüzün 10 katı oldu ve BTC için ortaya çıkan tüm yeni anlatıların ortasında ilginin artmaya devam etmesini bekliyoruz.”