Ripple’ın XRP’si İçin Büyük İddia: “Ethereum’dan Daha Olası”

Ripple’ın iş modeline yönelik iyimser değerlendirmeler XRP’nin yeniden gündemin merkezine oturmasına yol açtı. Deneyimli kripto para analisti Santiago R. Santos, YouTube kanalı Empire‘da yaptığı değerlendirmede XRP’nin uzun vadede tüm zamanların en yüksek seviyesine dönme olasılığını Ethereum’dan daha yüksek gördüğünü dile getirdi. Kripto para piyasasının zorlu bir döneme hazırlandığı bir eşikte yapılan bu yorumlar yatırımcıların dikkatini özellikle Ripple’ın kurumsal stratejisine çevirdi. XRP’nin mevcut fiyat seviyeleri ve geçmiş performansı tüm bu görüşleri somut bir çerçeveye oturtuyor.

Ripple ve XRP İçin Yükseliş Tezi Nereden Geliyor?

Santos’un değerlendirmesinin merkezde Ripple’ın zorlu piyasa koşullarında ayakta kalabilme kapasitesi yer alıyor. Analiste göre kripto para ve hisse senedi piyasaları açısından 2026 yılı genel anlamda baskı altında geçebilir; ancak bu tablo Ripple gibi güçlü gelir modeli ve kurumsal odağı olan yapılar için aynı ölçüde yıkıcı olmayabilir. Santos, piyasa genelinde sert geri çekilmeler yaşansa dahi Ripple’ın üst düzey kripto para ağları arasında tüm zamanların zirvesine yeniden ulaşma ihtimali en yüksek projelerden biri olduğunu iddia etti.

Bu görüş XRP’nin mevcut fiyat düzeyiyle de ilişkilendiriliyor. XRP, değerlendirmelerin yapıldığı dönemde 1,80–1,88 dolar bandında işlem görürken, 2018 Ocak ayında kaydedilen 3,84 dolarlık zirvenin oldukça altında fiyatlanıyor. Tam seyreltilmiş değerlemesi yaklaşık 188 milyar dolar seviyesinde olan altcoin‘in eski rekoruna dönebilmesi için yüzde 100’ü aşan bir yükseliş gerekiyor. Santos’a göre bu potansiyel piyasanın sabrını kaybettiği birçok projeye kıyasla daha gerçekçi bir zemine sahip.

Merkezi Strateji, Ethereum Karşılaştırması ve Değer Tartışması

Analistin dikkat çektiği bir diğer başlık ürün ve iş geliştirme tarafındaki karar alma mekanizması. Santos, merkeziyetsiz güvenliğin korunmasına karşın ürün stratejisinin merkezden yönetilmesinin başarı için kritik olduğunu vurguladı. Ona göre tamamen dağıtık yapıların iş geliştirme süreçlerinde verim üretmesi zorlaşıyor ve bu noktada Ethereum ciddi bir dezavantajla karşı karşıya. Santos, Ethereum’un yeniden tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkma ihtimaline karşı açık bir karamsarlık taşıdığını da ifade etti.

Değerleme tarafında ise Ripple’ın geleneksel finans devleriyle kıyaslanması dikkat çekti. Santos ödeme ağlarının küresel ölçekteki rolüne işaret ederek Visa’nın yaklaşık 600 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştığını hatırlattı. Ripple’ın bu seviyenin oldukça altında bulunması analiste göre büyüme alanının hala geniş olduğuna işaret ediyor. Ayrıca Ripple’ın XRP’yi satın alımlar, gerçek şirket yatırımları ve dağıtım ağını büyütmek için kullanabilme esnekliği projeye zaman kazandıran önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.