Bitcoin’de Aylar Sonra Bir İlk: Uzun Vadeli Yatırımcılar Neyi Görüyor?

Bitcoin piyasasında aylar süren satış baskısının ardından uzun vadeli yatırımcıların yeniden alım tarafına geçtiğine işaret eden veriler dikkat çekiyor. Blockchain içi analizlere göre Temmuz 2025’ten bu yana ilk kez uzun vadeli yatırımcı bakiyesi net şekilde arttı. Fiyatın aynı dönemde yüzde 26’dan fazla geri çekilmesine rağmen yaşanan bu değişim piyasanın orta vadeli yönü açısından kritik bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Kurumsal ve büyük ölçekli yatırımcıların davranışlarındaki dönüşüm yıl sonuna yaklaşılırken Bitcoin için yeni bir denge arayışını gündeme taşıdı.

Uzun Vadeli Bitcoin Yatırımcılarında Dönüş Sinyali

Blockchain içi veri sağlayıcısı checkonchain‘in paylaştığı analize göre 30 günlük zaman diliminde uzun vadeli yatırımcı arzındaki net değişim Temmuz 2025’ten sonra ilk kez pozitif bölgeye geçti. Aynı süreçte Bitcoin’in fiyatı 87.300 dolar seviyelerine kadar gerilerken, önceki aylarda fiyat üzerindeki baskının temel kaynağı olan büyük ölçekli satışların zayıfladığı gözlendi. Veriler, özellikle uzun süredir hareketsiz kalan cüzdanların yeniden birikime geçtiğini ortaya koyuyor.

Son 24 saatlik hareketlerde bu eğilimin daha da belirginleştiği görülüyor. Kurumsal alımların başını çeken Strategy, 1.229 adet BTC’lik yeni bir alım gerçekleştirdi. Bu işlem uzun vadeli yatırımcı grubunun toplam bakiyesinde net artış yaratırken, piyasanın kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun soluklu beklentilerle şekillendiğini gösterdi. Analistler söz konusu alımların bireysel yatırımcı talebindeki toparlanma ile birleştiğine dikkat çekiyor.

Uzun vadeli yatırımcıların yeniden pozisyon artırması 2026’ya uzanan dönemde “Noel rallisi” olarak adlandırılan sezonluk yükseliş beklentilerini de yeniden gündeme taşıdı. Satış baskısının azalması fiyatın dar bir bantta konsolide olmasını sağlarken, talep tarafındaki bu değişimin piyasada yeni bir denge oluşturduğu yorumları öne çıkıyor.

Teknik ve Makro Cephede Bitcoin’i Destekleyen Unsurlar

Teknik görünüm, uzun vadeli yatırımcı talebindeki artışla birlikte daha yapıcı bir tablo çiziyor. Haftalık zaman dilimindeki fiyat grafiğinde BTC/USD paritesi güçlü bir talep bölgesini yeniden test ediyor. Bu bölgenin korunması halinde fiyatın orta vadede yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru hareket edebileceği değerlendiriliyor. Teknik analiz cephesinde 80.000 dolar seviyesi kritik eşik olarak izleniyor. Bu seviyenin altına olası bir sarkma 77.000 dolar civarındaki destek bölgesini gündeme getirebilir.

Makroekonomik koşullar da Bitcoin lehine bir zemin sunuyor. Küresel para arzındaki artış, değerli metallerde devam eden yükseliş trendi ve sınırlı arz yapısı en büyük kripto paraya yönelik uzun vadeli talebi destekleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Bitcoin’in toplam arzının 21 milyon adet coin ile sınırlı olması enflasyonist ortamda alternatif bir değer saklama aracı algısını güçlendiriyor.

Yılın başından bu yana fiyat performansı yüzde 7’nin üzerinde negatif seyretse de Blockchain içi veriler ve temel göstergeler orta vadeli görünümün tamamen bozulmadığına işaret ediyor. Uzun vadeli yatırımcıların yeniden birikime yönelmesi piyasanın kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade yapısal dinamiklere odaklandığını gösteren önemli bir sinyal olarak öne çıkıyor.