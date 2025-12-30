BITCOIN (BTC)

Metaplanet’in Bitcoin Bilançosu Ortaya Çıktı: Rakamlar Şaşırttı

Özet

  • Metaplanet, dördüncü çeyrekte 4.279 adet BTC alımı için 451 milyon dolar harcadı.
  • Toplam Bitcoin varlığı 35.102 adet BTC’ye, toplam maliyet 3.78 milyar dolara çıktı.
  • Hisseleri düşerken şirket Bitcoin varlıklarına yakın bir değerleme ile işlem görüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Japonya merkezli Bitcoin hazine şirketi Metaplanet, 2025’in dördüncü çeyreğinde toplam 451 milyon doları aşan yeni alımlarla kripto para portföyünü önemli ölçüde büyüttü. Şirketin üst yönetimi tarafından kamuoyuna duyurulan veriler alımların kredi imkanları ve yeni hisse ihracı yoluyla finanse edildiğini ortaya koyuyor. Bu süreçte küresel piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanırken, Metaplanet’in stratejik yaklaşımı hem bilanço yapısı hem de hisse performansı açısından yakından izlenmeye başladı.

Dördüncü Çeyrekteki Bitcoin Alımlarının Detayları

Metaplanet’in dördüncü çeyrek boyunca gerçekleştirdiği Bitcoin alımlarının kapsamı şirketin CEO’su Simon Gerovich tarafından paylaşılan bilgilerle netleşti. Açıklamaya göre şirket, söz konusu dönemde toplam 4.279 adet BTC satın aldı ve bu işlemler için yaklaşık 451.06 milyon dolar harcadı. Alımların ortalama maliyeti ise Bitcoin başına 105.412 dolar olarak kaydedildi. Böylece Metaplanet’in toplam Bitcoin varlığı 35.102 adet BTC’ye çıktı.

Söz konusu birikimin toplam maliyeti 3.78 milyar dolar seviyesinde bulunurken, ortalama alım fiyatı Bitcoin başına 107.606 dolar olarak hesaplandı. Alımların finansmanında kredi imkanları ve yurt dışı yatırımcılara yönelik yeni hisse ihraçları olmak üzere iki ana kaynak öne çıktı. Şirket, Ekim ayında duyurduğu 500 milyon dolarlık kredi hattını hem hisse geri alım programı hem de Bitcoin alımları için kullandı. Yönetim borçlanma seviyesinin, sert fiyat oynaklıklarında dahi yeterli teminat tamponu sağlayacak şekilde sınırlandığını vurguladı.

Piyasadaki Güncel Görünüm

Dördüncü çeyrek Bitcoin açısından yüksek volatiliteyle geçti. En büyük kripto para, Ekim ayı başındaki 126.080 dolarlık zirveden haftalar içinde 85.000 doların altına geriledi. Haberin hazırlandığı sırada Bitcoin 87.400 dolar civarında işlem görürken, son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,4’lük bir düşüşle fiyatlanıyor. Mevcut fiyatlar dikkate alındığında Metaplanet’in çeyrek boyunca yaptığı alımların piyasa değeri yaklaşık 374 milyon dolar seviyesinde bulunuyor ve bu rakam harcanan tutara kıyasla yüzde 17’lik bir iskontoya işaret ediyor.

Bitcoin ve diğer büyük kripto paralardaki geri çekilme kripto para hazine şirketlerinin hisselerinde de satış baskısı yarattı. Metaplanet’in ABD’de OTC Markets’ta işlem gören MTPLF kodlu hisseleri haftayı yüzde 4,26 düşüşle 2,70 dolardan kapattı. Tokyo borsasında işlem gören hisseler ise bir günde yüzde 7,95 değer kaybederek 405 yen seviyesine geriledi. Şirketin resmi verilerine göre mNAV oranı 1,02 düzeyinde bulunuyor. Bu da piyasanın Metaplanet’i Bitcoin varlıklarına kıyasla sınırlı bir primle fiyatladığını gösteriyor.

