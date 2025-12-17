BINANCE

Sıcak Gelişme: Binance ve BlackRock Satış İddiaları “ABD’ye Dönüş”

  • CZ şirketteki çoğunluk hissesini azaltabilecek sermaye düzenlemesi üzerinde çalışıyor.
  • Binance BlackRock ile daha yakın ilişkiler ortaklıklar kuracak.
  • ABD ara seçimleri öncesinde Binance Amerika’ya dönmek istiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance hakkında önemli iddialar gündemde. Bloomberg artık kripto paralarla ilgili FUD yaymıyor onun yerine heyecan verici sızıntıları duyuruyor ve bu da kripto paraların geldiği nokta açısından son derece önemli.

Binance ve BlackRock

Son rapora göre Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte Binance artık ABD’ye dönüşün yollarını aramaya başladı. ABD pazarında son derece güçlü olan şirket dava nedeniyle payının çoğunu Coinbase borsasına vermişti ve ABD merkezli kripto para devi son derece hızlı biçimde büyüdü. Ancak son duyumlar CZ’nin borsadaki çoğunluk hissesini azaltıp Binance’ı ABD’ye sokma niyetinde olduğunu söylüyor.

ABD’ye dönüş stratejisi kapsamında Binance dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock ile yeni ürünler ve hatta gelir paylaşımı dahil yakın ilişkiler kurmayı hedefliyor. Hisselerin bir kısmı BlackRock ve diğer devlere satılabilir. 2026 yılında yapılacak ara seçimlerde Demokrat partinin Senato ve Temsilciler Meclisinde yeniden çoğunluğu elde etme riski var ve şirketin ülkeye dönmek için vakti sınırlı.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
