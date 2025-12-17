Sıcak Gelişme: Binance ve BlackRock Satış İddiaları “ABD’ye Dönüş”



Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance hakkında önemli iddialar gündemde. Bloomberg artık kripto paralarla ilgili FUD yaymıyor onun yerine heyecan verici sızıntıları duyuruyor ve bu da kripto paraların geldiği nokta açısından son derece önemli.

Binance ve BlackRock

Son rapora göre Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte Binance artık ABD’ye dönüşün yollarını aramaya başladı. ABD pazarında son derece güçlü olan şirket dava nedeniyle payının çoğunu Coinbase borsasına vermişti ve ABD merkezli kripto para devi son derece hızlı biçimde büyüdü. Ancak son duyumlar CZ’nin borsadaki çoğunluk hissesini azaltıp Binance’ı ABD’ye sokma niyetinde olduğunu söylüyor.

ABD’ye dönüş stratejisi kapsamında Binance dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock ile yeni ürünler ve hatta gelir paylaşımı dahil yakın ilişkiler kurmayı hedefliyor. Hisselerin bir kısmı BlackRock ve diğer devlere satılabilir. 2026 yılında yapılacak ara seçimlerde Demokrat partinin Senato ve Temsilciler Meclisinde yeniden çoğunluğu elde etme riski var ve şirketin ülkeye dönmek için vakti sınırlı.