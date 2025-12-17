Sıcak Gelişme: Olası Fed Başkanı Waller’ın 17 Aralık Açıklamaları



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Fed için Trump politikasını benimseyen yeni bir başkan düşünüyor ve Ocak ayında bu ismi açıklayacak. Adaylar arasında Waller da var. Bugünkü açıklamalar faiz kararının ardından ilk açıklamaları olduğu için son derece önemli ve BTC 88 bin doları geri almak için mücadele etmeye devam ediyor.

Fed Açıklamaları

2030 yılına kadar görev süresi devam eden Waller 2020 yılında Trump tarafından göreve getirilmişti. Şimdiyse Powell’ın yerine geçecek 5 adaydan biri olarak ön plana çıkıyor. 19 üyeden (oy hakkı olmayanlar dahil toplam sayı) 7’si önümüzdeki yıl için hiç indirim istemiyor. Ancak Miran, Williams, Waller gibi isimler istihdamdaki daralma nedeniyle geç harekete geçildiğini ve faizlerin daha hızlı biçimde indirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Waller’ın devam eden açıklamalarının öne çıkan başlıkları şöyle;

“İş piyasası çok zayıf, mevcut maaş artışları iyi değil. Fed’in faiz indirimleri iş piyasasına yardımcı oldu. Enflasyon hedefin üzerinde ama önümüzdeki birkaç ay içinde düşmesi bekleniyor. ABD’de iş büyümesi sıfıra yakın. Verimlilik artışı nedeniyle 2026 daha iyi bir yıl olabilir. Enflasyon %2 civarında oldukça iyi bir seviyede. Enflasyonda yeniden hızlanma olmayacak. İş piyasası, Fed’in faiz indirimlerine devam etmesi gerektiğini söylüyor. Fed ılımlı bir hızla ilerleyebilir, dramatik önlemlere gerek yok. Fed, nötr seviyenin 50 ila 100 baz puan üzerinde. Enflasyonun düşeceğini düşünüyorum. Gümrük vergilerinin iş piyasasındaki zayıflığa neden olduğunu söylemek zor. Fed, enflasyon beklentilerinin ılımlılaşmasıyla faiz oranlarını düşürebilir. Beklentiler göz önüne alındığında faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek yok. Fed’in yeni varlık alımları teşvik değildir. Fed faiz oranlarını aceleye gerek olmadan istikrarlı bir şekilde düşürebilir. Enflasyon kontrol altında ve Fed bunu kontrol altında tutmaya devam edecek. Gümrük vergileri kalıcı enflasyonun kaynağı değil. Gümrük vergilerinde daha büyük artışlar beklemiyorum. Yüksek Mahkeme’nin gümrük vergileriyle ilgili kararının Fed politikası üzerinde ne gibi bir etkisi olacağını söyleyemem. Faiz oranlarını düşürmeye devam edebiliriz; Fed’in bu konuda ne kadar destek vereceği belirsiz.”

42 gün sonra açıklanacak faiz kararı beklentisi %75,6 ihtimalle sabit bırakılacağı yönünde.