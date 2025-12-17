Kripto Para

Kripto Paralarda 13 Yılın En Büyüğü Yaşanıyor

Özet

  • James Bull faiz indirimlerinin carry trade'i baltalaması nedeniyle kısa vadede Fed kararlarının kripto paralarda düşüşe neden olduğunu düşünüyor.
  • Köpekbalıkları 13 yıldır olmadığı kadar güçlü biçimde birikim yapıyor.
  • Swissblock Bitcoin'de konsolidasyon sürecinin devam edeceğini düşünüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Bitcoin (BTC) $87,270.31 bugün de destek seviyesinin altında ve ABD piyasa açılışına yazı hazırlandığı sırada dakikalar kala BTC 87.800 dolarda. James Bull faiz indirimlerinin kripto paralarda neden düşüşe neden olduğunu açıklıyor. Quinten ise 13 yılın en büyük köpekbalığı hareketliliğine dikkat çekti. Kripto paralarda neler oluyor?

İçindekiler
1 Faiz İndirimleri ve Kripto Para Düşüşü
2 Kripto Paralarda Tarihi Olay

Faiz İndirimleri ve Kripto Para Düşüşü

James bugünkü değerlendirmesinde faiz indirimlerinin şu anda yıllık %3,35 olan Japon Yeni Carry Trade’in karlılığını baltaladığını bu yüzden negatif sonuç doğurduğunu söylüyor. Faiz indirimleri uzun vadede yükseliş eğilimine yardımcı olur ancak Japonya son 2 yılda 3 faiz artışı yaptı ve Cuma günü yenisini yapacak. Fed’in faiz kararlarıysa bu karlılığı devam eden Japonya faiz artışıyla daha da baltalıyor. Analist bu yüzden düşüş olduğunu söylüyor.

“Uzun vadede küresel likidite için yükseliş eğilimi gösterirler, ancak kısa vadede Japon Yeni Carry Trade için belirsizlik yaratırlar. Bu nedenle, en iyimser senaryo, faiz indirimlerinin ufukta görünmesi, ancak birkaç ay boyunca gerçekleşmemesi ve carry trade’in sona erme riskini azaltmasıdır.

Bu yıl sadece 2 faiz indirimi planlandığı için, faiz indirimleri için en uygun noktada olabiliriz ve bu da altcoin portföyümü daha da yukarı çekecektir. Bu sadece benim şu anki faiz indirimi tezimdir, öngörülemeyen olaylar bunu tamamen değiştirebilir ve kayba neden olabilir.”

Kripto Paralarda Tarihi Olay

Quinten 13 yıldır olmadığı kadar güçlü biçimde daha küçük balinaların yani köpekbalıklarının (100 ile 1000 BTC arasında varlığı olan cüzdanlar) Bitcoin biriktirdiğini söylüyor. Yani OG’ler ve kısa vadeli yatırımcılar panikle satış yaparken daha küçük balinalar uzun süredir görülmeyen bir hızda birikim yapıyor. Bu da alım yapanların kimler olduğunu gözler önüne seriyor.

DaanCrypto BTC’nin 6 ay önceki seviyelerine geri dönmesiyle likiditenin önemli ölçüde temizlendiğinden bahsetti. Şimdi en büyük likidite kümesi 95 bin dolarda ve BTC yukarı hareket etmeli. Ancak haber akışı bunu baltalıyor.

Swissblock son değerlendirmesinde spot talebi inceledi.

Analist mevsimsellik ve gecikmeli likidite veya BTC’ye olan güven eksikliği nedeniyle talep belirleyici değil diyerek konsolidasyonun mevcut koşullar çerçevesinde devam etme potansiyelinin güçlü olduğunu söylüyor. Yani bir süre daha BTC bu sıkıcı hareketlerine devam edebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

BOJ Sürprizi Sonrası Kripto Paralarda Baraj Yıkıldı: Bitcoin ve Altcoin’ler Yükselişe Geçti

Bloomberg Kripto Para Düşüşünün Sebebini Açıkladı

Sıcak Gelişme: Bitcoin Yeniden Çakılıyor, 07:30’a Kadar Kriptoda Yükseliş Beklemeyin

Beyaz Saray: Trump Haklıydı ve Daha Fazlası da Olacak, Faizler Düşecek

Kripto Para Kahini: Size Çok Üzülüyorum

Herkesi Şoke Eden Rakamlar Kripto Paraları Yukarı Taşıyor, Fakat 5 Sorunumuz Var

Son Dakika: ABD Enflasyon Raporu Açıklandı, Avrupa Faiz Kararı Geldi (Rakamlar Harika)

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Sıcak Gelişme: Olası Fed Başkanı Waller’ın 17 Aralık Açıklamaları
Bir Sonraki Yazı HYPE Coin Yakımlarının Arka Planının Bilmeniz Gerek, Bitcoin Uçuşa Geçti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Para Dünyasında Bir Büyük Çöküş Daha: IcomTech’in Karanlık Yüzü Ortaya Çıktı
Kripto Para Hukuku
Kripto Piyasalarında Kritik Gün: Bitcoin ve Ethereum Opsiyonları Baskı Altında!
BITCOIN Haberleri
BOJ Sürprizi Sonrası Kripto Paralarda Baraj Yıkıldı: Bitcoin ve Altcoin’ler Yükselişe Geçti
Kripto Para
Her Altcoin’de Olduğu Gibi Bu Altcoin de Destek Alarmında: Ayı Senaryosu!
LITECOIN (LTC)

Lost your password?