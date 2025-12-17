Kripto Paralarda 13 Yılın En Büyüğü Yaşanıyor



Bitcoin (BTC) $87,270.31 bugün de destek seviyesinin altında ve ABD piyasa açılışına yazı hazırlandığı sırada dakikalar kala BTC 87.800 dolarda. James Bull faiz indirimlerinin kripto paralarda neden düşüşe neden olduğunu açıklıyor. Quinten ise 13 yılın en büyük köpekbalığı hareketliliğine dikkat çekti. Kripto paralarda neler oluyor?

Faiz İndirimleri ve Kripto Para Düşüşü

James bugünkü değerlendirmesinde faiz indirimlerinin şu anda yıllık %3,35 olan Japon Yeni Carry Trade’in karlılığını baltaladığını bu yüzden negatif sonuç doğurduğunu söylüyor. Faiz indirimleri uzun vadede yükseliş eğilimine yardımcı olur ancak Japonya son 2 yılda 3 faiz artışı yaptı ve Cuma günü yenisini yapacak. Fed’in faiz kararlarıysa bu karlılığı devam eden Japonya faiz artışıyla daha da baltalıyor. Analist bu yüzden düşüş olduğunu söylüyor.

“Uzun vadede küresel likidite için yükseliş eğilimi gösterirler, ancak kısa vadede Japon Yeni Carry Trade için belirsizlik yaratırlar. Bu nedenle, en iyimser senaryo, faiz indirimlerinin ufukta görünmesi, ancak birkaç ay boyunca gerçekleşmemesi ve carry trade’in sona erme riskini azaltmasıdır. Bu yıl sadece 2 faiz indirimi planlandığı için, faiz indirimleri için en uygun noktada olabiliriz ve bu da altcoin portföyümü daha da yukarı çekecektir. Bu sadece benim şu anki faiz indirimi tezimdir, öngörülemeyen olaylar bunu tamamen değiştirebilir ve kayba neden olabilir.”

Kripto Paralarda Tarihi Olay

Quinten 13 yıldır olmadığı kadar güçlü biçimde daha küçük balinaların yani köpekbalıklarının (100 ile 1000 BTC arasında varlığı olan cüzdanlar) Bitcoin biriktirdiğini söylüyor. Yani OG’ler ve kısa vadeli yatırımcılar panikle satış yaparken daha küçük balinalar uzun süredir görülmeyen bir hızda birikim yapıyor. Bu da alım yapanların kimler olduğunu gözler önüne seriyor.

DaanCrypto BTC’nin 6 ay önceki seviyelerine geri dönmesiyle likiditenin önemli ölçüde temizlendiğinden bahsetti. Şimdi en büyük likidite kümesi 95 bin dolarda ve BTC yukarı hareket etmeli. Ancak haber akışı bunu baltalıyor.

Swissblock son değerlendirmesinde spot talebi inceledi.

Analist mevsimsellik ve gecikmeli likidite veya BTC’ye olan güven eksikliği nedeniyle talep belirleyici değil diyerek konsolidasyonun mevcut koşullar çerçevesinde devam etme potansiyelinin güçlü olduğunu söylüyor. Yani bir süre daha BTC bu sıkıcı hareketlerine devam edebilir.