HYPE Coin Yakımlarının Arka Planının Bilmeniz Gerek, Bitcoin Uçuşa Geçti



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Altcoin yakımları deflasyona neden olur ve fiyatın yükselmesini sağlar. Ancak bu her zaman böyle olmaz. Örneğin yakımdan daha büyük yeni arz ihracı varsa sadece enflasyonu dengelemeye yarar yani deflasyon doğurmaz. Kyle bugün HYPE Coin yakımlarının arka planında tam da buna odaklanıyor.

HYPE Coin Yakımları

Yeni nesil DEX platformlarından Hyperliquid oldukça güçlü bir DeFi oyuncusu ve Aster ile rekabet ediyor. FTX çöküşünün ardından merkezi olmayan kripto para borsalarının popülerliği arttı ve UI yönünü geliştirmiş DEX platformları beklenenden daha fazla ilgi gördü. HYPE Coin 2025 boyunca sürekli daha büyük zirveler oluşturmayı böyle başardı.

Şimdiyse genel piyasa hissiyatında yaşanan dalgalanma ve kurumsal taraftaki çıkışları dengelemek için yakımlara yöneliyorlar. Ancak Kyledoops aşağıdaki takvimi paylaşarak yakımların o kadar da deflasyonist olmayabileceğini söylüyor.

“Herkes HYPE yakma önerisine odaklanmış durumda, ancak arz dinamikleri bununla sınırlı değil. İşte tam resim: Hyper Foundation, Yardım Fonundan 1 milyar HYPE yakmayı öneriyor.

Adres ~37 milyon HYPE tutuyor → yakma onaylanırsa dolaşımdaki arz %10’dan fazla azalacak.

Nihai karar, 24 Aralık’ta yapılacak hisse ağırlıklı doğrulayıcı oylamasıyla verilecek. Şimdi denklemin diğer tarafı: ~10 milyon HYPE’nin kilidinin açılması hala bu ay için planlanıyor.

Yakım başarısız olursa, kilidin açılması baskısı baskın faktör haline gelir. Sonuç dengeye bağlı: Yakma onayı ile kilidin açılmasının ne kadar sorunsuz bir şekilde emileceği. Pozisyon almak için gerçek arzı izlemelisiniz.”

Bitcoin (BTC) Uçuşa Geçti

ABD piyasaları yazı hazırlandığı sırada açıldı ve Bitcoin $87,270.31 fiyatı önce hızlı bir düşüş ardından toparlanma gördü. Yarın ABD enflasyon verisi gelecek ve Cuma Japonya faiz kararı yani önümüzdeki saatler çok hareketli geçeceğinden yatırımcıların bugün risklerini azaltmaya devam etmesi mümkün. Elbette kripto paralar her zaman sürprizlerle dolu.

BTC CME Vadeli İşlemleri Açık Pozisyonları, 2025 yılındaki zirvesinin yarısına geriledi. 10 Ekim düşüşünün ardından büyük kaldıraçlı pozisyonlar tasfiye edildi ve yeniden dengeleme dönemine ilerliyoruz. DaanCrypto bundan memnun.

“Şu anda önemli olan tek şey, spot ve ETF’lerin nihayetinde piyasanın yeniden dengelenebileceği uygun bir denge noktası bulmasıdır. Piyasa, en azından yakın zamanda ısınmaktan çok uzaktır. Dolayısıyla, ilk çeyrekte bir miktar rahatlama görsek bile, bu konuda hala çok fazla alan var.”

Aşırı kaldıracın temizlenmesi güzel. Ve daha iyisi BTC’nin yazının sonuna geldiğimizde aniden 89 bin doların üzerine sıçraması ve hızla 90 bin dolara ilerlemesi. Bu çok hızlı oldu. Eğer güçlü kalabilirse ayı bayrağındaki aşağı kırılma fake bir harekete görüşebilir ve fiyat 96.800 dolardaki tepe noktayı test edebilir. Kripto tam anlamıyla sürprizlerle dolu.