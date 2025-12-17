BITCOIN (BTC)

Bitcoin Grafiğinde Anormal Hareketler ve 4 Analiz

Özet

  • Yarınki enflasyon raporu ve Cuma günkü faiz kararı nedeniyle BTC'nin 90 bin dolar yükselişi tuzağa dönüştü.
  • Bitcoin haftalık RSI'ı düştü. Bu seviyeler daha önce 2022 ayı piyasasının sonu, Mart ayında yaşanan COVID çöküşü ve 2018-2019 ayı piyasasının sonunda görülmüştü.
  • Bullet 85 bin dolar üstü kapanışlarda 108 bin dolara uzanan yeni bir test olabileceğini düşünüyor. Ardından 70 bin doların altında yeni dip öngörüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
ABD piyasa açılışının ardından Bitcoin $87,270.31 ani biçimde 90 bin dolara sıçradı ve yaklaşık 1 saatte kazançlarını sildi. Hızlı yükseliş ve düşüş son 4 saatte 237 milyon dolarlık tasfiyeye neden oldu. Bu rakam neredeyse tüm gün yaşanan tasfiyenin %70’i. Peki analistlerin güncel tahminleri ne yönde?

Bitcoin Dalgalanması

Herhangi bir haber akışı desteği olmadan fiyatın likidasyon hedefli ani yükseliş yaşadığından 1 saat önce bahsetmiştik. Yarınki enflasyon raporu ve Cuma günkü faiz kararı nedeniyle bunun riskli bir yükseliş olduğu açıktı ve BTC 1 saat geçmeden başladığı yere dönerek son hareketin ralli değil tuzak olduğunu herkese gösterdi.

Poppe bu tuzaktan önce BTC’nin düşüş eğiliminde kaldığını yazmıştı ve sürekli yükseliş bekleyen birinin bundan bahsediyor olması endişe vericiydi. 88 bin dolar üzerinde net kırılma görmeden yukarı yönlü ivmeye ikna olmayacağını söyleyen analist 83 bin ve 80 bin dolar seviyelerinin test edilmesini bekliyor. Geçtiğimiz haftadan bugüne bahsettiğimiz riskleri yineleyen analist dip testlerine artık ikna oluyor.

Analist Tahminleri

Haftalık RSI ve MACD düşüş sinyali verdiğinde BTC 120 bin doların üzerindeydi ve Roman Trading bugün haklı çıktığını gördüğümüz düşüş uyarılarını paylaşıyordu. Ancak Lark Davis artık bu aşamada tam tersinin olabileceği konusunda uyarıyor.

“Bitcoin haftalık RSI, son zamanlarda en fazla aşırı satım seviyesinde:

– 2018-2019 ayı piyasasının sonu

– Mart ayında yaşanan COVID çöküşü

– 2022 ayı piyasasının sonu

Dibin yaklaştığını söylemiyorum. Kesinlikle hayır.

Her zaman %40 daha düşebiliriz, bunu asla bilemezsiniz. 2018’de BTC bu kadar aşırı satıldığında, %49 daha düştü. 2022’de ise %58 daha düştü. Bu dip seviyelerin oluşması sandığınızdan çok daha uzun sürebilir ve sandığınızdan çok daha fazla acı getirebilir.”

CryptoBullet tarafından yukarıda paylaşılan grafikse 85 bin dolar üstü devam eden kapanışlarla 108 bin dolara uzanan yeni bir yukarı yönlü deneme görebileceğimizi söylüyor. Ardından gerçek döngü dibini görebiliriz.

Efloud kısa vadede fake yükseliş öngördüğünden bunu satış fırsatı olarak değerlendirdi ve stop fiyatının giriş bölgesine taşıdı. 85.390 dolar civarında gelecek olası kısa vadeli sıçramalar değerlendirilebilir. Ancak önümüzdeki 2 günün haber akışı kripto paraların aleyhine olduğundan bu denemeler de başarısızlıkla sonuçlanabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

