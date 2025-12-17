Solana (SOL) Neden 80 Dolara Düşebilir? 2026 SOL Coin Tahminleri



Önümüzdeki yılın özellikle ilk çeyreği için harika günler beklemiyoruz ve yatırımcıların temkinliliği şimdiden yeni diplere neden oldu. SOL Coin 120 dolar desteğini korumak için mücadele ederken BTC 4 bin dolarlık keskin bir düşüş yaşadı. Bugün SOL Coin için güncel görünümü ele alacağız ve 2026 beklentilerini inceleyeceğiz.

Solana (SOL) Alarm Veriyor

Bitcoin $87,270.31 80 bin doların altına yeni diple piyasaları tehdit ederken altcoinlerin toplam değeri yeni dibine koşuyor. Solana ağındaki toplam kilitli değer (TVL) ise bu süreçte 13,22 milyar dolarlık zirvesinden altı ayın en düşük seviyesi olan 8,67 milyar dolara geriledi. Üstelik ağ verilerindeki gerileme bununla sınırlı da değil.

Jupiter DEX, Raydium ve Sanctum TVL’i %30 ile %46 arasında düşüş yaşadı.

Ağ ücretleri önceki haftaya göre %11 ve Kasım ayına göre %23 geriledi.

Solana ağındaki aktif adreslerin sayısı %7,8 azalırken işlem sayısı 7 günlük periyotta %6,3 azaldı.

Solana tabanlı meme coinler çift haneli kayıplar yaşadı.

Solana’daki memecoinlerin haftalık DEX hacmi Ocak ayındaki 56 milyar dolarlık zirveden 2,7 milyar dolara geriledi. %97’lik kayıp ağ faaliyetinde büyük gerilemeye neden oldu.

Birçok metrikte eş zamanlı gördüğümüz şey Solana ağının büyük bir darbe aldığı ve spot fiyatta yaşanan gerileme de buna eşlik ediyor. Bu yılın başına göre son derece kötü durumda olan ağ piyasa genelindeki negatiflikten artık daha fazla etkilenmeye başlıyor.

Solana Dip Tahmini

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde hedefe ulaşabilecek bir teknik kurulum var. Grafikteki ayı bayrağı devam eden konsolidasyonun büyük bir düşüşle neticelenebileceğini gösteriyor. 135 dolarlık flama destek çizgisi korunamıyor ve son destek 118 dolarda. Eğer SOL Coin yeterli desteği bulamazsa 86 dolarda önümüzdeki yılın ilk büyük dibini yapabilir.

200 haftalık EMA önemli destek noktasıdır ve 118 dolara yani spot fiyatın sadece 6 dolar altına denk geliyor. Grim takma isimli analist yakında SOL Coin fiyatının 90-100 dolar aralığına gerilemesini beklediğinden bahsetti.