50 Yıllık Trader Peter Brandt ve XRP Coin İçin Tarihi Hedefi

Bugün 50 yıllık trader Peter Brandt tarihi olarak tanımladığı XRP Coin grafiğini paylaştı. Grafik tarihi çünkü haklı çıkarsa XRP Coin nadir görülen hızda büyük bir düşüş yaşayacak. Peter kripto paralarla alakalı çok sık paylaşım yapmıyor ve XRP Coin ile yakından ilgileniyor. Bu yüzden son grafiği dikkat çekici.

Tarihi XRP Coin Hedefi

Peter Brandt 1975 yılından bugüne trade yapıyor ve kriptoyla alakalı grafik paylaşan görebileceğiniz en yaşlı insanlardan biri. Yarım asırlık trade tecrübesi ona birçok formasyonu henüz oluşurken görme yeteneği kazandırmış. Ayrıca birçok formasyondan erken doğduğu ve trade yaptığı sırada çoğu ortada olmadığı için saygıyı hakkediyor.

Yukarıdaki grafiği paylaşan Brandt burada bir ikili tepe olabileceğini düşünüyor.

“Şimdiden biliyorum ki, tüm Riplosts bana bu yazıyı sonsuza kadar hatırlatacaklar – umursuyor muyum diye sorun bana, hayır umursamıyorum. Bu potansiyel bir ikili tepe. Elbette, başarısız olabilir ve öyle olursa bununla başa çıkacağım. Ama şimdilik burada düşüş eğilimi var. Beğen ya da beğenme – bununla başa çıkman gerekiyor.”

Haklı çıkarsa XRP Coin 1 dolara uzanan büyük bir dip oluşturabilir. BTC’nin bugün yaşadığı ani yükseliş ve düşüş yaklaşan volatilitenin habercisi. Önümüzdeki 2 gün büyük gelişmeler olacak. Ocak ayı ise çok daha büyük gelişmelerle başlayacak ve sığ volatilitenin tersine döneceğine dair yaygın bir görüş var. Bu yüzden muhtemel negatif senaryo baskın hale geldiğinden Peter’ın uyarısı o kadar da kulak arkası edilmemeli.

Altcoin Baskınlık Grafiği

Çok fazla altcoin bu yıl geçen yılki tepelerini göremedi ve bazıları daha derin diplere indi. Şimdi birçoğu o dip seviyelere yakın. DaanCrypto burada güncel durumu anlayabilmek için OTHERS (en büyük 10 kripto parayı dışarı attığınızda kalan kripto paralar yani altcoinlerin çoğu) grafiğini ele aldı. İlginç olan OTHERS Baskınlığının Ocak 2022’den bugüne düşüşte olduğu.

“OTHERS.D, genel altcoin gücü ve hakimiyeti hakkında iyi bir genel bakış sunar. Burada görebildiğimiz şey, çılgın fitillerin oluşmasından hemen sonra temelde 10 Ekim (büyük düşüş) seviyesine geri döndüğümüz. Fiyatlar o noktadan Kasım ayına kadar yükseldi, ancak o zamandan beri durdu ve yine çok fazla değer kaybetti. Yakında önemli bir destek alanı geliyor ve buna bir göz atmaya değer. Ancak bazı büyük sıçramalar bir yana, bu temel olarak Ocak 2022’den beri düşüşte.”