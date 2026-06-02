Solana’da 8 aylık kırmızı seri dikkat çekti! Kritik bölgede neler yaşandı?

Solana, aylık grafikte üst üste sekiz kırmızı mumun ardından dokuzuncu aya girerken kritik bir eşikte izleniyor. Analistlere göre bu görünüm, 80 dolar ile 50 dolar aralığını olası bir birikim bölgesi olarak öne çıkarırken, kısa vadede sıkışan fiyat yapısında gelebilecek bir kırılım da yerel dip ihtimalini güçlendirebilir.

Aylık grafikte tarihi seri

X platformunda grafik paylaşan Crypto Patel, Solana’nın tarihinde ilk kez art arda sekiz aylık kırmızı mum oluşturduğunu belirtti. Analiste göre SOL şu anda dokuzuncu aylık mumunu oluşturuyor ve bu yapı, önceki düşüş döngüsüyle bazı benzerlikler taşıyor.

Crypto Patel, mevcut kurulumun henüz tamamlanmadığını, daha güçlü bir sinyal için dokuzuncu aylık mumun kapanışının görülmesi gerektiğini aktardı.

Paylaşılan grafikte SOL’un yaklaşık 253 dolardan 67 dolara kadar gerilediği görülüyor. Mevcut aylık yapı, mavi renkle işaretlenen düşüş kanalı içinde yer alıyor ve kırmızı mumlar birden dokuza kadar sıralanıyor. Analist, önceki ayı döngüsünde de toplam dokuz kırmızı aylık mum görüldüğünü, ancak bunların art arda gelmediğini ifade etti.

Crypto Patel’e göre 2021 zirvesinin ardından Solana yaklaşık 260 dolar seviyesinden 8 dolara kadar inmişti. O dönemde oluşan dokuzuncu kırmızı aylık mumun dip bölgesine işaret ettiği, sonrasında ise fiyatın yaklaşık 295 dolara kadar yükseldiği belirtildi. Bu nedenle mevcut yapıda da benzer bir fraktal ihtimali izleniyor, ancak bunun için henüz teyit oluşmuş değil.

80 dolar ile 50 dolar aralığı öne çıkıyor

Analiste göre aşağı yönlü hareket sürerse izlenmesi gereken ana birikim bölgesi 80 dolar ile 50 dolar arasında bulunuyor. Solana’nın halihazırda son düşüşün alt bandına yakın işlem görmesi, bu aralığın teknik açıdan daha fazla dikkat çekmesine yol açıyor.

Bu bölgeye daha derin bir geri çekilme yaşanması halinde, alıcıların uzun vadeli bir taban oluşturup oluşturamayacağı test edilecek. Crypto Patel, aynı yapının tekrar etmesi durumunda önümüzdeki bir iki yılda 500 dolar ile 1.000 dolar aralığına uzanan daha güçlü bir hareket ihtimalinden de söz etti. Ancak bu senaryonun, mevcut aylık mumun nasıl kapanacağına ve makro dip oluşup oluşmayacağına bağlı olduğu vurgulandı.

Kısa vadede takoz kırılımı izleniyor

Diğer yandan More Crypto Online tarafından paylaşılan dört saatlik grafikte, Solana’nın kısa vadeli bir takoz yapısı içinde beş dalgalı düşüşünü tamamlamaya yakın olabileceği değerlendirildi. Analiste göre beşinci dalga tamamlandıysa, takozun üst bandı üzerine çıkılması yerel dip oluşumuna dair ilk teknik işaret olabilir.

Grafikte, mayıs ayındaki toparlanmanın korunamamasının ardından SOL fiyatının daralan bir yapı içinde daha düşük zirveler ve daha düşük dipler yaptığı görülüyor. Son geri çekilmenin fiyatı ana destek alanına taşıdığı, bu bölgenin 71,92 dolar ile 77,96 dolar arasında yer aldığı, ayrıca 75,41 dolar seviyesinin de ara eşik olarak öne çıktığı aktarılıyor.

Analiste göre yukarı yönlü ilk alan 86,60 dolar seviyesinde bulunuyor. Bunun üzerinde 88,71 dolar, 90,87 dolar ve 94,04 dolar seviyeleri ek direnç noktaları olarak işaretleniyor. Bununla birlikte, yalnızca takozun yukarı kırılması tek başına tam bir trend dönüşümünü doğrulamayacak. Yine de böyle bir hareket, yerel düşüşün sona erdiğine ve düzeltme niteliğinde bir toparlanmanın başladığına dair ilk sinyal olarak değerlendirilebilir.

SOL’un takoz direncini aşamaması halinde ise gözler yeniden destek bölgesine çevrilecek. Özellikle 71,92 dolar ile 77,96 dolar aralığında alıcıların savunmayı sürdürüp sürdüremeyeceği, kısa vadeli yön açısından belirleyici olabilir.