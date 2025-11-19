Altcoin Solana’nın Fiyatı İçin Pozitif Gelişme: 6’ncısı Yola Çıktı



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



21Shares, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı son başvurunun ardından yeni Solana ETF’ini bugün piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Cboe borsasının listeleme onayını vermesiyle birlikte ETF’in işlem görmesinin önü açıldı. Yüzde 0,21 fon yönetim ücretiyle sunulacak ürün ABD’de işlem gören altıncı spot Solana ETF olacak. Son haftalarda peş peşe gelen yeni ETF lansmanları kurumsal ilginin güçlü biçimde sürdüğünü gösteriyor.

21Shares’ten Yeni Solana ETF Hamlesi

Kripto para yönetimi alanında öne çıkan 21Shares, SEC’e sunduğu son izahnameyle birlikte altıncı spot Solana ETF’ini başlatmak üzere onay aldı. Düzenleyici kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre Cboe borsası ETF’in kaydını ve listelemesini tamamladı. Böylece yeni yatırım ürünü bugünden itibaren ABD piyasalarında işlem görmeye başlayabilecek.

ETF, yatırımcılara düşük yönetim ücretli Solana yatırımı sağlayacak şekilde tasarlandı. 21Shares’in adımı geçtiğimiz hafta duyurduğu Bitcoin $91,789.74, Ethereum $3,011.35, Solana ve Dogecoin $0.157322’i kapsayan iki kripto para endeks fonunun ardından geldi. Endeks ürünleri 1940 Yatırım Şirketi Yasası kapsamında kaydedilen ilk kripto para ETF’ler olma özelliğini taşıyor. Şirket yeni Solana ETF çeşitlendirilmiş kripto para yatırım stratejisini derinleştirmeyi amaçlıyor.

Fidelity ve Canary Capital de Sahada

Fidelity Investments, 18 Kasım’da NYSE Arca’da işlem görmeye başlayan Fidelity Solana ETF’ini (FSOL) piyasaya sürdü. ETF yüzde 0,25 fon yönetim ücretiyle birlikte staking gelirlerinden yüzde 15 pay kesintisi uyguluyor. Lansman Fidelity’yi Solana odaklı ürün sunan en büyük varlık yöneticisi konumuna getirdi.

Benzer şekilde Canary Capital da Nasdaq’ta işlem gören Canary Marinade Solana ETF’ini (SOLC) duyurdu. Marinade Finance ile yürütülen ortaklık kapsamında fonun tüm SOL varlıkları en az iki yıl boyunca tek bir sağlayıcı üzerinden stake edilecek. VanEck ise 17 Kasım’da başlattığı VSOL fonuyla piyasaya katıldı. 7.32 milyon dolarlık başlangıç sermayesine sahip ETF 1 milyar dolar varlık büyüklüğüne ulaşana kadar sıfır ücret politikası uygulayacak.

Solana ETF’lerine yönelik yatırım talebi fiyat düşüşüne karşın güçlü kalmaya devam ediyor. 18 Kasım’da ETF’lere toplam net girişler 26.2 milyon dolara yükseldi. Bitwise’ın BSOL ETF’i 23 milyon dolarlık akışla öne çıktı ve böylece Solana ETF’lerinde üst üste 15. işlem gününde de pozitif girişler kaydedildi.