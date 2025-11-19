BLOCKCHAIN

300 Milyon Dolarlık Trump Markalı Projenin Yüzde 70’i Blockchain’e Taşınacak

Özet

  • Dar Global, Maldivler’de inşa edilen Trump otelinin yüzde 70’ini tokenleştirerek ABD’li yatırımcılara sunmayı hedefliyor.
  • Yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki otelin 2028’de tamamlanması planlanıyor.
  • Proje, gayrimenkul sektöründe Blockchain tabanlı yatırım modellerinin yükselen potansiyelini temsil ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


Suudi Arabistan merkezli gayrimenkul geliştiricisi Dar Global, Maldivler’de inşası süren Trump markalı lüks otelinin finansmanını Blockchain üzerinden sağlamayı planlıyor. Reuters’ın haberine göre şirket projenin yaklaşık yüzde 70’ini tokenleştirerek ABD’li yatırımcılara sunmayı hedefliyor. Dar Global CEO’su Ziad El Chaar, tokenleştirme sürecinin geliştirmenin ilk aşamasında başlayacağını ve yatırımcılara projenin doğrudan temellerinden itibaren katılım imkanı tanıyacağını belirtti. Yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki otelin 2028 sonunda açılması planlanıyor.

İçindekiler
1 Gayrimenkul Finansmanında Yeni Dönem: Tokenleştirme ile Küresel Erişim
2 Trump Organization ve Dar Global’in Ortak Vizyonu

Gayrimenkul Finansmanında Yeni Dönem: Tokenleştirme ile Küresel Erişim

Dar Global, geleneksel emlak yatırımlarının aksine, tamamlanmış varlıkları değil geliştirme aşamasındaki bir projeyi tokenleştirerek yatırımcılara sunmayı tercih ediyor. Bu yaklaşım gayrimenkul yatırımlarında Blockchain’in rolünü genişleten bir yenilik olarak öne çıkıyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre token’ler aracılığıyla yatırımcılar projenin gelir potansiyeline erken aşamada erişim sağlayacak. Trump Organization ile birlikte yürütülen proje gayrimenkul finansmanında dijitalleşme sürecini hızlandırarak sektör için yeni bir referans noktası yaratmayı amaçlıyor.

Dar Global’in elinde projenin yüzde 30 ila yüzde 40’lık bir kısmı kalacak. Geriye kalan pay ise Blockchain tabanlı token’ler aracılığıyla dağıtılacak. Bloomberg’in bildirdiğine göre şirket ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile satış sürecine ilişkin görüşmelerini sürdürüyor. Düzenleyici kurumun onayı ABD merkezli yatırımcıların doğrudan katılımını mümkün kılacak.

Trump Organization ve Dar Global’in Ortak Vizyonu

Trump Organization Başkan Yardımcısı Eric Trump, Maldivler projesinin yalnızca lüks konaklama standartlarını yeniden tanımlamayacağını, aynı zamanda “emlak yatırımında inovasyonun yeni bir ölçütünü” oluşturacağını söyledi. Yaklaşık 25 dakikalık bir deniz yolu mesafesinde, Malé yakınında konumlanan otelde 80 adet plaj ve su üstü villa yer alacak. Proje tamamlandığında Maldivler’in yüksek gelirli turizm segmentine prestijli bir katkı sunması bekleniyor.

Dar Global ile Trump Organization daha önce de Dubai’de 80 katlı bir kule ve Orta Doğu genelinde çeşitli lüks konut ve golf projelerinde iş birliği yapmıştı. Maldivler projesi iki kurumun markalı gayrimenkul geliştirme alanındaki küresel stratejisinin en iddialı örneklerinden biri olarak görülüyor. Tokenleştirme modelinin başarılı olması durumunda diğer projelerde de benzer yapılar gündeme gelebilir.

