JUP, XPL, H, SOON, MBG, SOL, DOGE, AVAX Dahil 13 Altcoin’i İlgilendiriyor: 7 Günde 268.8 Milyon Dolar

Tokenomist‘in sağladığı verilere göre 22–29 Aralık döneminde kripto para piyasasında toplam değeri 268.8 milyon dolara ulaşan büyük ölçekli coin kilit açılışı olacak. Önümüzdeki yedi günde hem tek seferlik (cliff) coin kilit açılışları hem de günlük takvimle ilerleyen linear coin kilit açılışları belirli altcoin‘lerde dolaşımdaki arzı anlamlı ölçekte artıracak. Liste bir kısmı 5 milyon dolar eşiğini aşan tekil kilit açılışları, diğer kısmı ise günlük 1 milyon doların üzerinde ilerleyen lineer coin kilit açılışlarını kapsıyor.

Kısa Vadeli Arz Şokuna Aday Tek Seferlik Coin Kilit Açılışları

22–29 Aralık aralığında 5 milyon doların üzerindeki tekil kilit açılışları H, XPL, JUP, SOON, MBG ve UDS altcoin’leri tarafında yoğunlaşıyor. H için 105.36 milyon adet coinlik kilit açılışının piyasa değeri 15.29 milyon dolar seviyesinde. Bu miktar ayarlanmış kilidi açılmış arzın yüzde 4,79’una karşılık geliyor. XPL’de 88.89 milyon adet coin (11.49 milyon dolar) ve yüzde 4,52 oranıyla öne çıkarken, JUP coin 53.47 milyon adetlik kilit açılışının 10.35 milyon dolar değerle yüzde 1,66 pay taşıyor.

Daha yüksek göreli oranların görüldüğü tarafta SOON coin 21.88 milyon adet coin’le (8.74 milyon dolar değerinde) yüzde 5,97’ye işaret ediyor. MBG’de 15.84 milyon adet coin kilit açılışı (8.06 milyon dolar değerinde) ve yüzde 8,42 ile listedeki en yüksek oranlardan birini temsil ediyor. UDS coin tarafında 3.34 milyon adet coin’lik kilit açılışı (8.06 milyon dolar değerinde) oran yüzde 2,26 olarak veriliyor.

Lineer Kilit Açılışları Toplam Değeri Artırıyor

Günlük 1 milyon doların üzerinde ilerleyen lineer kilit açılışların toplam değeri haftalık rakamı yukarı taşıyan ana unsur konumunda. RAIN coin için 9.43 milyar adet coin’lik dağıtımın değeri 72.40 milyon dolar ve dolaşımdaki arzın yüzde 2,78’ine karşılık geliyor. SOL coin tarafında 485.86 bin adet coin’lik lineer kilit açılışı 61.70 milyon dolar değerinde görünürken dolaşımdaki arza oranı yüzde 0,09 ile sınırlı kalıyor.

TRUMP coin’de 4.89 milyon adetliklik kilit açılışı 24.84 milyon dolar ve yüzde 2,45 oranıyla dikkat çekiyor. WLD coin için 37.23 milyon adet coin’lik 19.25 milyon dolar değerinde ve yüzde 1,50 payla listede yer alıyor. DOGE’de 96.02 milyon adet coin 12.71 milyon dolar değer üretirken oran yüzde 0,06. AVAX’ta 700.000 adet 8.59 milyon dolar değerle yüzde 0,16. ASTER’de 10.28 milyon adet coin (7.32 milyon dolar) ve yüzde 0,43 olarak listede.