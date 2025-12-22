Binance’den Altcoin Ethereum İçin Büyük Açılım: Prim Geliri Artık Herkesin Elinde

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

Kripto para borsası Binance, Ethereum (ETH) $3,054.69 opsiyonlarında “yazma/satma” stratejisini tüm kullanıcılara açarak, profesyonellere özgü görülen prim geliri yaklaşımını daha geniş kitlelere taşıdı. Paylaşılan basın bültenine göre kullanıcılar artık ETH opsiyonu satarak yükümlülüklerini teminatlandırmak için marjin yatırıp prim elde edebilecek. Hamle hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların gelişmiş türev araçlarına yönelik artan talebine yanıt niteliği taşıyor. Binance yönetimi ayrıca opsiyonları hız ve veri zenginliğiyle güçlendiren bir platform güncellemesini de devreye aldı.

ETH Opsiyonu Satarak Gelir Modeli Nasıl Çalışacak?

Yeni düzenleme kapsamında Binance kullanıcıları ETH opsiyonlarını yazma olarak satabilecek. Yani karşı tarafa belirli vadede, belirli fiyattan alım-satım hakkı sağlayan sözleşmelerin primini peşin tahsil edecek. Opsiyon alıcısı fiyat yükselişlerinden kazanç hedeflerken, satıcı yükseliş riskine karşı sigorta sunmuş oluyor ve karşılığında prim gelirini anında elde ediyor.

İşleyişte temel gereklilik satıcının üstlendiği yükümlülükleri karşılamak üzere marjin teminatı yatırması. Erişim sorumlu işlem koşullarını desteklemek amacıyla zorunlu uygunluk değerlendirmesine bağlı olacak. Strateji son yıllarda Deribit gibi platformlarda coin varlıklarına karşı opsiyon satarak prim toplayan deneyimli işlemciler arasında yaygınlaşmıştı. Binance aynı yaklaşımı ETH tarafında da erişilebilir hale getirdi.

Binance Ürün Başkan Yardımcısı Jeff Li, yenilikçi araçlarla kullanıcıların ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini ve ETH opsiyon yazımıyla birlikte platform güncellemesinin daha hızlı gerçekleşen işlemler, daha yüksek esneklik ve daha zengin piyasa verisi sunacağını belirtti.

Binance’in Opsiyon Platformuna Getirilen Teknik ve Ücret Avantajları

Binance, türev piyasasında daha büyük pay hedefiyle opsiyon altyapısını yüksek frekanslı işlemciler ve kurumsal katılımcılar için yeniden tasarladı. Güncellenen sistemde API kapasitesi artırıldı ve gecikme azaltıldı. Buradaki amaç dalgalanmanın yükseldiği dönemlerde emir iletimini ve gerçekleşmesini hızlandırmak.

Ürün tarafında ise birden fazla varlıkta kullanım fiyatı (strike) seçenekleri genişletildi. Bu genişleme karmaşık hedge ve spekülasyon kurgularında daha ince ayar yapılmasına olanak tanıyor. Şeffaflık ve analiz tarafında platform derinlik katmanlarını taşıyan gelişmiş WebSocket akışlarını entegre ederek daha kapsamlı piyasa verisi sağlıyor.

Likiditeyi hızlı çekmek için Binance, yeni listelenen ETH, BTC, BNB ve SOL sözleşmelerinde VIP kullanıcılarına Maker ve Taker ücretlerinde yüzde 20 indirim uygulayacağını da duyurdu. Basın bülteninde ayrıca kurumsal talebin güçlendiği vurgulandı. Yıl içinde BlackRock’ın IBIT opsiyonlarının hacimde Deribit’in yerel BTC opsiyonlarını geride bırakması kripto para türevlerinde rekabetin yönünü gösteren örnek olarak öne çıkıyor.