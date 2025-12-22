Ethereum (ETH)

Binance’den Altcoin Ethereum İçin Büyük Açılım: Prim Geliri Artık Herkesin Elinde

Özet

  • Binance, Ethereum opsiyonlarını satma stratejisini tüm kullanıcılara açarak prim geliri yaklaşımını yaygınlaştırmaya dönük adım attı.
  • Erişim, marjin teminatı ve zorunlu uygunluk değerlendirmesi şartına bağlanırken, VIP’lere belirli sözleşmelerde yüzde 20 ücret indirimi sağlanıyor.
  • Platform tarafında hız, API kapasitesi, strike çeşitliliği ve WebSocket veri akışlarıyla kurumsal odaklı bir teknik güncelleme devreye alındı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi
İçeriği yapay zeka ile özetle

Kripto para borsası Binance, Ethereum (ETH) $3,054.69 opsiyonlarında “yazma/satma” stratejisini tüm kullanıcılara açarak, profesyonellere özgü görülen prim geliri yaklaşımını daha geniş kitlelere taşıdı. Paylaşılan basın bültenine göre kullanıcılar artık ETH opsiyonu satarak yükümlülüklerini teminatlandırmak için marjin yatırıp prim elde edebilecek. Hamle hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların gelişmiş türev araçlarına yönelik artan talebine yanıt niteliği taşıyor. Binance yönetimi ayrıca opsiyonları hız ve veri zenginliğiyle güçlendiren bir platform güncellemesini de devreye aldı.

İçindekiler
1 ETH Opsiyonu Satarak Gelir Modeli Nasıl Çalışacak?
2 Binance’in Opsiyon Platformuna Getirilen Teknik ve Ücret Avantajları

ETH Opsiyonu Satarak Gelir Modeli Nasıl Çalışacak?

Yeni düzenleme kapsamında Binance kullanıcıları ETH opsiyonlarını yazma olarak satabilecek. Yani karşı tarafa belirli vadede, belirli fiyattan alım-satım hakkı sağlayan sözleşmelerin primini peşin tahsil edecek. Opsiyon alıcısı fiyat yükselişlerinden kazanç hedeflerken, satıcı yükseliş riskine karşı sigorta sunmuş oluyor ve karşılığında prim gelirini anında elde ediyor.

İşleyişte temel gereklilik satıcının üstlendiği yükümlülükleri karşılamak üzere marjin teminatı yatırması. Erişim sorumlu işlem koşullarını desteklemek amacıyla zorunlu uygunluk değerlendirmesine bağlı olacak. Strateji son yıllarda Deribit gibi platformlarda coin varlıklarına karşı opsiyon satarak prim toplayan deneyimli işlemciler arasında yaygınlaşmıştı. Binance aynı yaklaşımı ETH tarafında da erişilebilir hale getirdi.

Binance Ürün Başkan Yardımcısı Jeff Li, yenilikçi araçlarla kullanıcıların ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini ve ETH opsiyon yazımıyla birlikte platform güncellemesinin daha hızlı gerçekleşen işlemler, daha yüksek esneklik ve daha zengin piyasa verisi sunacağını belirtti.

Binance’in Opsiyon Platformuna Getirilen Teknik ve Ücret Avantajları

Binance, türev piyasasında daha büyük pay hedefiyle opsiyon altyapısını yüksek frekanslı işlemciler ve kurumsal katılımcılar için yeniden tasarladı. Güncellenen sistemde API kapasitesi artırıldı ve gecikme azaltıldı. Buradaki amaç dalgalanmanın yükseldiği dönemlerde emir iletimini ve gerçekleşmesini hızlandırmak.

Ürün tarafında ise birden fazla varlıkta kullanım fiyatı (strike) seçenekleri genişletildi. Bu genişleme karmaşık hedge ve spekülasyon kurgularında daha ince ayar yapılmasına olanak tanıyor. Şeffaflık ve analiz tarafında platform derinlik katmanlarını taşıyan gelişmiş WebSocket akışlarını entegre ederek daha kapsamlı piyasa verisi sağlıyor.

Likiditeyi hızlı çekmek için Binance, yeni listelenen ETH, BTC, BNB ve SOL sözleşmelerinde VIP kullanıcılarına Maker ve Taker ücretlerinde yüzde 20 indirim uygulayacağını da duyurdu. Basın bülteninde ayrıca kurumsal talebin güçlendiği vurgulandı. Yıl içinde BlackRock’ın IBIT opsiyonlarının hacimde Deribit’in yerel BTC opsiyonlarını geride bırakması kripto para türevlerinde rekabetin yönünü gösteren örnek olarak öne çıkıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

2026 Yaklaşırken Dikkat: Uzmanların Yakından Takip Ettiği 4 Altcoin Açıklandı

ABD’deki “Clarity” Gecikmesi Kripto Paralarda Musluğu Kapattırdı: 952 Milyon Dolar Buhar Oldu

Binance’den Sürpriz Listeleme: O Altcoin İçin Tarih ve Saat Verildi

Binance Borsasındaki Tüm Altcoinlerin Yüzde 97’si Aynı Sinyali Veriyor

ETH ve XRP 2025 Sonu Fiyat Tahminleri, 14 Kasım’dan Bugüne “Alarm Veren Sinyal”

Ethereum Fiyatında Sıkışma Alarmı: Kurumsal Çıkışlar ve Teknik Baskı Aynı Anda

Ethereum’da 2026 Yol Haritası Netleşiyor: Yeni Büyük Güncelleme

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı 6.8 Milyar Dolarlık Likidite Dalgası: Bitcoin ve Kripto Paralar İçin Kırılma Anı mı?
Bir Sonraki Yazı JUP, XPL, H, SOON, MBG, SOL, DOGE, AVAX Dahil 13 Altcoin’i İlgilendiriyor: 7 Günde 268.8 Milyon Dolar
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de Ters Köşe Gösterge Geri Döndü: 2022 Benzeri Senaryo mu Yazılıyor?
BITCOIN (BTC)
2026 Yaklaşırken Dikkat: Uzmanların Yakından Takip Ettiği 4 Altcoin Açıklandı
ALTCOIN
ABD’deki “Clarity” Gecikmesi Kripto Paralarda Musluğu Kapattırdı: 952 Milyon Dolar Buhar Oldu
Kripto Para
JUP, XPL, H, SOON, MBG, SOL, DOGE, AVAX Dahil 13 Altcoin’i İlgilendiriyor: 7 Günde 268.8 Milyon Dolar
ALTCOIN

Lost your password?