Kripto Para

6.8 Milyar Dolarlık Likidite Dalgası: Bitcoin ve Kripto Paralar İçin Kırılma Anı mı?

Özet

  • Fed, 22 Aralık 2025’te repo yoluyla 6.8 milyar dolarlık likidite sağlamayı planlıyor ve son 10 günde toplam enjeksiyonun 38 milyar dolara ulaştı.
  • Kripto para yatırımcıları geçici nitelikteki repo operasyonunu fonlama koşullarını gevşetebilecek bir unsur olarak yorumluyor.
  • QT’nin 1 Aralık’ta bittiği ve 2025’te üçüncü kez 25 baz puan faiz indirimi yapılması ise piyasanın likidite odağını güçlendiriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi
İçeriği yapay zeka ile özetle

ABD Merkez Bankası (Fed), yıl sonu likidite sıkışıklığını hafifletmek amacıyla 22 Aralık 2025 tarihinde finansal sisteme 6.8 milyar dolarlık kısa vadeli kaynak sağlamaya hazırlanıyor. İşlem repo mekanizması üzerinden yürütülecek ve 2020’den beri ilk kez bu ölçekte bir repo enjeksiyonu olarak öne çıkıyor. Kripto para piyasasında gelişme risk iştahını destekleyebilecek “likidite artışı” sinyali şeklinde okunuyor. Son 10 günde toplam 38 milyar dolarlık ek likidite sağlandığı bilgisi ise beklentileri daha da güçlendirdi.

İçindekiler
1 6.8 Milyar Dolarlık Repo Enjeksiyonu Kripto Paraları Nasıl Etkileyebilir?
2 Repo, QT’nin Bitişi ve Faiz İndirimi Aynı Tabloyu mu Anlatıyor?

6.8 Milyar Dolarlık Repo Enjeksiyonu Kripto Paraları Nasıl Etkileyebilir?

Repo yoluyla piyasaya nakit verilmesi bankaların Hazine tahvilleri gibi teminat karşılığında kısa süreli fonlamaya erişmesini sağlıyor. Buradaki nakit hızla geri ödendiği için kalıcı parasal genişleme anlamına gelmiyor. Yine de kripto para yatırımcıları sistemde fonlama koşulları gevşediğinde stresin azaldığını ve Bitcoin $90,264.60 gibi riskli varlıklara talebin artabileceğini vurguluyor.

Barchart’ın X paylaşımına atıfla değerlendirmede bulunan piyasa analizleri 22 Aralık için planlanan 6.8 milyar dolarlık enjeksiyonun yıl sonu gerilimini yumuşatabileceği üzerinde duruyor. Aynı değerlendirmede son 10 günde 38 milyar dolarlık toplam enjeksiyonun rutin görülmesine rağmen kripto para cephesinde olası bir yükseliş döngüsünün işareti olarak kabul edildiği aktarıldı.

Barchart’ın Paylaşımı

Analist Money Ape X hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede “Sisteme daha fazla nakit girişi” ifadesiyle koşulların riskli varlıklar için iyileştiğini savunurken, Rekt Fencer likiditenin geri dönmesinin döngü zirveleriyle değil başlangıçlarla daha uyumlu olduğunu öne sürdü. Yorumların ortak paydası fonlama rahatladığında kripto para tarafında iyimserliğin hızla güçlenebilmesi.

Repo, QT’nin Bitişi ve Faiz İndirimi Aynı Tabloyu mu Anlatıyor?

Fed, 1 Aralık 2025 tarihi itibarıyla niceliksel sıkılaşmayı (QT) resmen sonlandırdı. Bununla birlikte repo işlemleri QT’den farklı işliyor. Repo, teminat karşılığında geçici nakit sağlarken, QT/QE işlemleri merkez bankası bilançosunun kalıcı biçimde büyüyüp büyümemesiyle ilişkilendiriliyor. ImNotTheWolf, repo operasyonunun QE olmadığı ve geri ödemeli yapısı nedeniyle doğrudan para basımı sayılmaması gerektiğini, yine de likidite koşullarının zorlu seyrettiğine işaret ettiğini dile getirdi.

Zamanlama tarafında repo adımı Fed’in son faiz indiriminin hemen ardından gündeme geldi. Bilindiği üzere Fed, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5–3,75 aralığına çekti ve 2025’te üçüncü faiz indirimini gerçekleştirdi.

Bu çerçevede repo enjeksiyonu kalıcı bilanço genişlemesi iddiasından ziyade yıl sonu fonlama ihtiyacını yönetmeye dönük bir araç olarak konumlanıyor. Kripto para tarafında ise geçici bile olsa likidite rahatlaması kısa vadede fiyatlama davranışını etkileyebilecek bir katalizör olarak izleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

