Binance’den Sürpriz Listeleme: O Altcoin İçin Tarih ve Saat Verildi

Binance, spot piyasadaki işlem seçeneklerini artırmak ve kullanıcı deneyimini güçlendirmek amacıyla Kırgızistan’ın BNB Chain üzerinde piyasaya sürdüğü ulusal stablecoin’i KGST‘i listeleyeceğini duyurdu. Borsa, KGST/USDT paritesinde işlemleri 24 Aralık 2025 tarihinde TSİ 11.00’da başlatacak. Aynı tarih ve saatte KGST/USDT için Trading Bots hizmetleri de devreye alınacak.

KGST/USDT Paritesinde İşlemler 24 Aralık’ta Başlıyor

Yapılan duyuruya göre Binance, 24 Aralık 2025 tarihinde TSİ 11.o0 itibarıyla spotta KGST/USDT paritesini listeleyerek işlemlere açacak. Kullanıcılar, işlemler başlamadan önce KGST coin yatırma işlemlerine şimdiden başlayarak alım-satım hazırlığı yapabilecek.

KGST listeleme ücreti 0 BNB olarak belirlendi. Öte yandan Binance’den KGST çekimleri 25 Aralık 2025 tarihinde TSİ 11.00’da açılacak.

Binance ayrıca aynı anda Trading Bots hizmetlerini de etkinleştirecek. Trading Bots tarafında Spot Algo Orders kapsamında KGST/USDT paritesi desteklenecek. Böylece kullanıcılar spot piyasada algoritmik emir araçlarından yararlanarak KGST/USDT işlemlerini otomasyonla yönetebilecek.

KGST Altcoin’i Neyi Hedefliyor?

KGST, Kırgız somuna (KGS) 1:1 oranında sabitlenmiş, tamamen teminatlı bir stablecoin olarak öne çıkıyor. Proje, Kırgızistan ve daha geniş Orta Asya bölgesi için güvenli, şeffaf ve verimli bir kripto para çözümü sunmayı hedefliyor.

Teknik altyapı tarafında KGST, BNB Chain teknolojisinden yararlanıyor. Amaç hızlı ve düşük maliyetli ödemeler, sınır ötesi havaleler ve finansal kapsayıcılık gibi kullanım alanlarında pratik bir seçenek oluşturmak. Aynı çerçevede düzenleyici uyum vurgusu ile güçlü rezerv yönetimi yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Ulusal para biriminin istikrarını Blockchain avantajlarıyla birleştirmeyi amaçlayan KGST’nin kripto paralardaki oynaklık sorununa karşı bir alternatif sunuyor. Proje bölgede bireyler, işletmeler ve finansal kurumlar için tercih edilen kripto para olma konumlandırmasıyla geliyor.