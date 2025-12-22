BINANCE

Binance’den Sürpriz Listeleme: O Altcoin İçin Tarih ve Saat Verildi

Özet

  • Binance, Kırgızistan'ın BNB Chain üzerinde piyasaya sürdüğü ulusal stablecoin'i KGST coin'i listeleyeceğini duyurdu.
  • KGST/USDT paritesinde spot işlemler 24 Aralık 2025 tarihinde TSİ 11.00 itibarıyla başlayacak.
  • KGST/USDT için Trading Bots (Spot Algo Orders) desteği aynı anda açılacak, KGST çekimleri ise 25 Aralık 2025 08:00 (UTC) tarihinde devreye girecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi
İçeriği yapay zeka ile özetle

Binance, spot piyasadaki işlem seçeneklerini artırmak ve kullanıcı deneyimini güçlendirmek amacıyla Kırgızistan’ın BNB Chain üzerinde piyasaya sürdüğü ulusal stablecoin’i KGST‘i listeleyeceğini duyurdu. Borsa, KGST/USDT paritesinde işlemleri 24 Aralık 2025 tarihinde TSİ 11.00’da başlatacak. Aynı tarih ve saatte KGST/USDT için Trading Bots hizmetleri de devreye alınacak.

İçindekiler
1 KGST/USDT Paritesinde İşlemler 24 Aralık’ta Başlıyor
2 KGST Altcoin’i Neyi Hedefliyor?

KGST/USDT Paritesinde İşlemler 24 Aralık’ta Başlıyor

Yapılan duyuruya göre Binance, 24 Aralık 2025 tarihinde TSİ 11.o0 itibarıyla spotta KGST/USDT paritesini listeleyerek işlemlere açacak. Kullanıcılar, işlemler başlamadan önce KGST coin yatırma işlemlerine şimdiden başlayarak alım-satım hazırlığı yapabilecek.

KGST listeleme ücreti 0 BNB olarak belirlendi. Öte yandan Binance’den KGST çekimleri 25 Aralık 2025 tarihinde TSİ 11.00’da açılacak.

Binance ayrıca aynı anda Trading Bots hizmetlerini de etkinleştirecek. Trading Bots tarafında Spot Algo Orders kapsamında KGST/USDT paritesi desteklenecek. Böylece kullanıcılar spot piyasada algoritmik emir araçlarından yararlanarak KGST/USDT işlemlerini otomasyonla yönetebilecek.

KGST Altcoin’i Neyi Hedefliyor?

KGST, Kırgız somuna (KGS) 1:1 oranında sabitlenmiş, tamamen teminatlı bir stablecoin olarak öne çıkıyor. Proje, Kırgızistan ve daha geniş Orta Asya bölgesi için güvenli, şeffaf ve verimli bir kripto para çözümü sunmayı hedefliyor.

Teknik altyapı tarafında KGST, BNB Chain teknolojisinden yararlanıyor. Amaç hızlı ve düşük maliyetli ödemeler, sınır ötesi havaleler ve finansal kapsayıcılık gibi kullanım alanlarında pratik bir seçenek oluşturmak. Aynı çerçevede düzenleyici uyum vurgusu ile güçlü rezerv yönetimi yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Ulusal para biriminin istikrarını Blockchain avantajlarıyla birleştirmeyi amaçlayan KGST’nin kripto paralardaki oynaklık sorununa karşı bir alternatif sunuyor. Proje bölgede bireyler, işletmeler ve finansal kurumlar için tercih edilen kripto para olma konumlandırmasıyla geliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

2026 Yaklaşırken Dikkat: Uzmanların Yakından Takip Ettiği 4 Altcoin Açıklandı

ABD’deki “Clarity” Gecikmesi Kripto Paralarda Musluğu Kapattırdı: 952 Milyon Dolar Buhar Oldu

JUP, XPL, H, SOON, MBG, SOL, DOGE, AVAX Dahil 13 Altcoin’i İlgilendiriyor: 7 Günde 268.8 Milyon Dolar

Binance’den Altcoin Ethereum İçin Büyük Açılım: Prim Geliri Artık Herkesin Elinde

6.8 Milyar Dolarlık Likidite Dalgası: Bitcoin ve Kripto Paralar İçin Kırılma Anı mı?

Binance Borsasındaki Tüm Altcoinlerin Yüzde 97’si Aynı Sinyali Veriyor

Binance Borsasında 3 Altcoin Listeme Müjdesi Birden (21 Aralık)

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı XRP’de Alarm Zilleri: Tek Bir Seviye Her Şeyi Değiştirebilir
Bir Sonraki Yazı 6.8 Milyar Dolarlık Likidite Dalgası: Bitcoin ve Kripto Paralar İçin Kırılma Anı mı?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de Ters Köşe Gösterge Geri Döndü: 2022 Benzeri Senaryo mu Yazılıyor?
BITCOIN (BTC)
2026 Yaklaşırken Dikkat: Uzmanların Yakından Takip Ettiği 4 Altcoin Açıklandı
ALTCOIN
ABD’deki “Clarity” Gecikmesi Kripto Paralarda Musluğu Kapattırdı: 952 Milyon Dolar Buhar Oldu
Kripto Para
JUP, XPL, H, SOON, MBG, SOL, DOGE, AVAX Dahil 13 Altcoin’i İlgilendiriyor: 7 Günde 268.8 Milyon Dolar
ALTCOIN

Lost your password?